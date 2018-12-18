Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Он очень амбициозный. Я уважаю его. Последние несколько месяцев ни для кого не были веселыми, особенно для него. Не очень приятно сталкиваться со всеми этими вопросами каждый день. Это проблема.

Но никто не отнимет того, что он выиграл. Я надеюсь, когда он уходил, у него в голове было это, а не то, что происходило в последние месяцы. Он выдающийся тренер», – сказал Клопп.

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