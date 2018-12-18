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    Клопп: «Моуринью – выдающийся тренер»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Он очень амбициозный. Я уважаю его. Последние несколько месяцев ни для кого не были веселыми, особенно для него. Не очень приятно сталкиваться со всеми этими вопросами каждый день. Это проблема.

    Но никто не отнимет того, что он выиграл. Я надеюсь, когда он уходил, у него в голове было это, а не то, что происходило в последние месяцы. Он выдающийся тренер», – сказал Клопп.

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    Источник: Sky Sports

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    18.12.2018 21:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +756

      Александр52 3 часа назад

      Клоп, как и Пеп Гвардиола, тоже молодец. Да здравствует солидарность тренеров и спортсменов. А начали Месси с Роном, хороший пример они всем преподали.

      1
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      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ожидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://shortly.be/miopres

      -1
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      Рейтинг: +1085

      koli4ka 15 часов назад

      Юра,поздно пить боржоми,если почки отвалились...

      0
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      Рейтинг: +712

      Mario84 16 часов назад

      При всей своей экспрессивности он ещё и дипломат, я про Клоппа.

      2
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      Рейтинг: +1766

      Yev 16 часов назад

      Присоединяюсь, и ещё великий артист.

      1
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      Рейтинг: +246

      Platon Faustov 17 часов назад

      Скорее был выдающимся. Складывается такое мнение, что в какой-то момент Моур перестал искать новые стратегии и развиваться как тренер. А застрял где-то в прошлом.

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