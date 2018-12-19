Погба оштрафуют за фото в социальной сети после отставки Моуринью

«Чёрная кошка в углу чёрной комнаты» )))
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после отставки главного тренера Жозе Моуринью опубликовал в социальной сети фотографию с предложением подписчикам придумать название. Позже француз пост удалил.
По информации GFFN, англичане оштрафуют футболиста, который, как сообщалось, пребывал в конфликте с португальским специалистом.
Новый главный тренер «Юнайтед» – Уле-Гуннар Сульшер.
Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»
Места, где Моуринью спасет карьеру
Сульшер провалился в АПЛ, злился на «Спартак» и давно мечтал о работе с «МЮ»