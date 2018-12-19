Погба оштрафуют за фото в социальной сети после отставки Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после отставки главного тренера Жозе Моуринью опубликовал в социальной сети фотографию с предложением подписчикам придумать название. Позже француз пост удалил.

По информации GFFN, англичане оштрафуют футболиста, который, как сообщалось, пребывал в конфликте с португальским специалистом.

Новый главный тренер «Юнайтед» – Уле-Гуннар Сульшер.

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