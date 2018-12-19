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    Погба оштрафуют за фото в социальной сети после отставки Моуринью

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после отставки главного тренера Жозе Моуринью опубликовал в социальной сети фотографию с предложением подписчикам придумать название. Позже француз пост удалил.

    По информации GFFN, англичане оштрафуют футболиста, который, как сообщалось, пребывал в конфликте с португальским специалистом.

    Новый главный тренер «Юнайтед» – Уле-Гуннар Сульшер.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Сульшер провалился в АПЛ, злился на «Спартак» и давно мечтал о работе с «МЮ»

    Источник: Твиттер GFFN

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    19.12.2018 20:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19013

      Atoniq 5 часов назад

      «Чёрная кошка в углу чёрной комнаты» )))

      0
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      Рейтинг: +1415

      Masteralex 12 часов назад

      чмо оно и в африке чмо, при новом тренере будет также лавку полировать с такой игрой и чмошным поведением

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27590

      Полная Канистра 13 часов назад

      спектакль// Красавица и Чудовище // окончен занавес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1696

      lordmrv 14 часов назад

      Джанго освобожденный)))

      1
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      Рейтинг: +1421

      Агасфер 14 часов назад

      Пакостник.

      1
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      Рейтинг: +185

      Cupota 14 часов назад

      Погба всегда выглядит так, будто плохой нигга стырил что-то у хозяина.

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