Санчес прибыл на базу «МЮ» под песню «Теперь мы свободны». Ранее клуб покинул Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выложил в сторис своего инстаграма видео, как он подъезжает к клубной базе.

В автомобиле у чилийца при этом играет композиция из фильма «Гладиатор» с названием Now We Are Free («Теперь мы свободны»).

Во вторник руководство «МЮ» отправило в отставку с поста главного тренера Жозе Моуринью. Ранее СМИ сообщили, что Санчес и защитник «Юнайтед» Маркос Рохо делали ставки на увольнение португальского специалиста.