Санчес прибыл на базу «МЮ» под песню «Теперь мы свободны». Ранее клуб покинул Моуринью

Санчес, он же барселонский бывший бегунок, он же пустое место в Арсенале,такой же всадник без головы и затей, как и Погба, и всё это похоже на заговор бездарных футболёров против своего талантливого тренера. Жозе, он конечно же не мёд, но ему не повезло в том, что весь футбольный навоз оказался в Манчестере
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выложил в сторис своего инстаграма видео, как он подъезжает к клубной базе.
В автомобиле у чилийца при этом играет композиция из фильма «Гладиатор» с названием Now We Are Free («Теперь мы свободны»).
Во вторник руководство «МЮ» отправило в отставку с поста главного тренера Жозе Моуринью. Ранее СМИ сообщили, что Санчес и защитник «Юнайтед» Маркос Рохо делали ставки на увольнение португальского специалиста.
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— Football Tweet (@Football__Tweet) 22 декабря 2018 г.