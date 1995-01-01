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    Санчес прибыл на базу «МЮ» под песню «Теперь мы свободны». Ранее клуб покинул Моуринью

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выложил в сторис своего инстаграма видео, как он подъезжает к клубной базе.

    В автомобиле у чилийца при этом играет композиция из фильма «Гладиатор» с названием Now We Are Free («Теперь мы свободны»).

    Во вторник руководство «МЮ» отправило в отставку с поста главного тренера Жозе Моуринью. Ранее СМИ сообщили, что Санчес и защитник «Юнайтед» Маркос Рохо делали ставки на увольнение португальского специалиста.

    Источник: Инстаграм Алексиса Санчеса

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +771

      Александр52 46 минут назад

      Санчес, он же барселонский бывший бегунок, он же пустое место в Арсенале,такой же всадник без головы и затей, как и Погба, и всё это похоже на заговор бездарных футболёров против своего талантливого тренера. Жозе, он конечно же не мёд, но ему не повезло в том, что весь футбольный навоз оказался в Манчестере

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      Рейтинг: +1186

      starche 59 минут назад

      Зря Санчес радуется, лавка его уже полюбила.

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      Рейтинг: +5295

      ivanthebest 59 минут назад

      Юморист блин)) Лучше б играл как следует, а не подбирал эпичные треки и красивые панорамы.

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      Рейтинг: +187

      Cupota 1 час назад

      Санчеса щас снова поменяют на ару какого-нибудь.

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