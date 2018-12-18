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    New York Times: «Манчестер Юнайтед» заплатит Моуринью 24 миллиона за расторжение контракта

    По информации The New York Times, «Манчестер Юнайтед» заплатит компенсацию уволенному сегодня с поста главного тренера Жозе Моуринью.

    В январе португалец заключил новый контракт с «МЮ» до лета 2020 года. За его досрочное расторжение он получит от «Юнайтед» 24 миллиона фунтов стерлингов.

    55-летний специалист возглавил манкунианцев в середине 2016 года. В первом же сезоне он выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы, а во втором завоевал серебряные медали АПЛ.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 17-ти туров набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: The New York Times

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    18.12.2018 15:39
    Комментарии18
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      Рейтинг: +536

      Damir07 16 часов назад

      А так если бы ему качественных игроков купили бы как мс или Ливерпуль покупает тогда бы и он что то стоищее выйграл бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Санчес Яйва яйва 18 часов назад

      Неплохая сумма!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +514

      talgatnurzhanov2006 19 часов назад

      В англии ты будешь с теплотой вспоминать только челси(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41931

      zigbert 19 часов назад

      Вины Моуринью в этом нет. Он всегда следовал букве закона.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1273

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 час назад

      Этого достаточно? Или ещё найдутся лохи?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4615

      Cules2013 > Кlaksvikar Ittrotarselag 19 часов назад

      в этом никогда не было недостатка)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +246

      Platon Faustov 21 час назад

      Нормально, если каждый месяц тратить по 500 000 рублей, то можно жить почти 9 лет ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16807

      vick-north-west 21 час назад

      Итого 40 лямов евро за три года только отступными: 16,5 млн. с Челси и 24 млн. с МЮ. Маур вполне может прикупить средний английский или испанский клуб на эти деньги, стать президентом и сам принимать и увольнять тренеров.
      Что еще нужно, чтобы встретить старость?

      2
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      Рейтинг: +105

      fosterwow 22 часа назад

      lol

      0
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      Рейтинг: +2023

      serppion 22 часа назад

      Шоб я так жил с 24 миллионами!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      Спартач80 22 часа назад

      Пля...мне кажется я так же натренировал бы,давайте я следующий,а то 24 ляма мне явно не помешают...

      1
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      Рейтинг: +2063

      кузнецов артем > Спартач80 22 часа назад

      Погба Моура не слушал, а тебя бы вообще на х.. послал уже на 1 тренировке...

      2
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 > кузнецов артем 22 часа назад

      Откуда такие смелые выводы,бухаешь?

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