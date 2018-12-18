New York Times: «Манчестер Юнайтед» заплатит Моуринью 24 миллиона за расторжение контракта

По информации The New York Times, «Манчестер Юнайтед» заплатит компенсацию уволенному сегодня с поста главного тренера Жозе Моуринью.

В январе португалец заключил новый контракт с «МЮ» до лета 2020 года. За его досрочное расторжение он получит от «Юнайтед» 24 миллиона фунтов стерлингов.

55-летний специалист возглавил манкунианцев в середине 2016 года. В первом же сезоне он выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы, а во втором завоевал серебряные медали АПЛ.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 17-ти туров набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.

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