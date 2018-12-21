Сарри: «Мне очень нравится Моуринью. Хочу вновь увидеть его на тренерской скамейке»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался об уволенном из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Итальянцу импонирует португалец как специалист.

«Как вы знаете, Моуринью выиграл все, выиграл везде, поэтому он мне очень нравится, как тренер и человек, но я думаю, что он был прав, когда сказал, что у «Манчестер Юнайтед» есть будущее без Моуринью, а у Моуринью есть большое будущее без «Манчестер Юнайтед»».

Он мне очень нравится, и я хочу видеть его на тренерской скамье как можно быстрее», – сказал итальянец.

Моуринью возглавил «Юнайтед» летом 2016 года.

Тренер выиграл с командой три титула – Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Был отправлен в отставку 18 декабря спустя пару дней после поражения от «Ливерпуля» (1:3).

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