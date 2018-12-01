В Европе появился новый топ-игрок. «Милан» брал его почти бесплатно

Декабрь 2012-го. Футбольная ассоциация Англии объявила вердикт: Сусо оштрафован на 10 тысяч фунтов за пост в твиттере, где назвал защитника «Ливерпуля» Луиса Энрике геем из-за отбеливания зубов. В случае повторного нарушения испанцу угрожали более серьезным наказанием, а Энрике недоумевал не меньше Сусо. «Просто удивительно, что моего друга оштрафовали. Это же была просто шутка», – отреагировал игрок. Кажется, это был главный момент в английской карьере Сусо, где он представлял «Ливерпуль». Через пару лет его продали в «Милан» всего за 1,3 миллиона евро в качестве никому не нужного молодого парня.

Ноябрь 2018-го. Сусо празднует 25-летие в роли лучшего футболиста «Милана» и топового полузащитника Серии А. Пока в клубе меняется руководство и происходят денежные разборки, Сусо постоянно прогрессирует и улучшает показатели. В этом сезоне он отдал уже восемь голевых передач в чемпионате Италии – это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг. За 110 игр в «Милане» Сусо выдал 20 голов и 34 ассиста, а еще выиграл Суперкубок Италии. Естественно, что им интересуются многие топ-клубы, включая «Челси» и «Реал». Сусо регулярно вызывается в сборную Испании, а его левую ногу (она важнее всего) теперь оценивают минимум в 35 миллионов евро.

«Милан» действительно получил Сусо за символические деньги, потому что во всей Европе больше никто из топов не верил в его талант. Еще юношей Сусо выбирал между «Реалом» и «Ливерпулем», а поехать в Англию его убедил Рафа Бенитес. Тогда в «Ливерпуле» раскрывались молодые Рейна, Арбелоа и Хаби Алонсо, но Сусо по их пути не пошел. На молодежном уровне он выигрывал чемпионат Европы до 19 лет и даже попадал в сборную турнира. Больше этого парень ничего не достиг. Не улучшила перспективы Сусо и качественная игра в аренде за «Альмерию», а «Милан» подбирал парня, который не смог договориться с «Ливерпулем» о новом контракте. Просто его перестали ценить.

В «Милане» у Сусо сначала тоже ничего не складывалось. Он взбодрился только после приглашения в команду Жерара Деулофеу. Вернулась связка из молодежной сборной Испании, а Сусо наконец-то закрепился в составе и прогрессировал вместе с Жераром. До этого его едва не выкупил «Дженоа», куда Сусо пошел от полной безысходности. Еще интереснее, что летом 2016-го Сусо едва не перешел в «Краснодар», о чем рассказывал Нобель Арустамян. Представьте, что это факт о парне, за которого сейчас кидают предложения более 30 миллионов евро.

Сусо заслужил улучшение ценника собственным прогрессом. В этом сезоне он отдал уже 29 ключевых передач в Серии А – это лучший результат среди всех игроков турнира. Вместе с Криштиану Роналду они считаются одними из главных игроков Серии А прямо сейчас, потому что первыми перешли отметку в 10 результативных действий. В очном матче «Милана» и «Ювентуса» победил и забил Роналду, но и команда у него сильнее. Сусо – топовый футболист, а его «Милан» радуется пятому месту. Возможно, скоро все поменяется. Вот его пять красивых голов за «Милан»:

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По стилю игры Сусо сравнивает себя с Лионелем Месси, а еще восхищается Эденом Азаром (даже с учетом его правой ноги). Эти игроки очень похожи тем, что во время быстрого дриблинга обыгрывают нескольких соперников и умудряются найти правильный момент для раскачивания защитника и последующего удара. Смотрите на этот гол Сусо в ворота «Сассуоло» – там прекрасно и владение мячом, и последующий удар с левой.

Видео взято с официального аккаунта Серии А на YouTube

Вот несколько актуальных фактов из жизни Сусо в «Милане», которые характеризуют его счастье:

1. Три месяца Сусо соседствовал с Игуаином. Сусо рассказывал, что это помогло улучшить взаимопонимание: они вместе катались на тренировки, а Гонсало в машине вообще не затыкался и постоянно говорил с сонным игроком о футболе. Звездный аргентинец при этом публично восхищается партнером: «Когда я играл в других командах, смотрел на Сусо. Это фантастический игрок, который способен доставить мяч в любую точку поля».

2. 10 ноября у Сусо и его жены Алис родился сын Алессио. Итальянские СМИ с иронией подмечали, что ребенка назвали в честь капитана «Милана» Алессио Романьоли. Сусо посмеялся и все опроверг. «Ты все еще не знаешь, но у тебя есть лучший папа в мире – Сусо», – такие слова в день рождения мальчика написала в посте в инстаграме Алис. Пара встречается уже пять лет и счастливо живет в Италии.

3. Сусо наладил классные взаимоотношения с Гаттузо. Кажется, Дженаро стал любимым тренером в карьере полузащитника, просто потому что он не мешает ему играть. «Менталитет Гаттузо все такой же еще со времен игровой карьеры. Он работает с той же интенсивностью. Когда тренировки заканчиваются, это самый добрый человек, которого я знаю. Он идеальный тренер для «Милана», – рассказывал Сусо в одном из интервью. Логично, что при Гаттузо испанец достиг лучшей формы за карьеру.

«Милан» всегда был моей мечтой. Когда я был ребенком, то наблюдал за великими игроками в этой футболке. Играть здесь невероятно. Я горжусь тем, что могу выступать за Милан, и однажды скажу сыну: «Твой отец играл в «Милане», – радовался Сусо после предыдущего сезона. Летом испанец отказал в трансфере «Интеру» и «Атлетико», хотя в его контракте действовала фиксированная сумма выкупа в 40 миллионов евро для зарубежных команд. Даже при таком предложении он готов до последнего советоваться с «Миланом» и быть верным клубу.

Год назад «Милан» публично объявил, что Сусо не продается, а в тот момент полузащитника хотел вернуть «Ливерпуль». Красивая история с возвращением не состоится, потому что Сусо вырос. 19 ноября Сусо исполнилось 25 лет, а за пару недель до этого «Милан» начал переговоры о новом контракте. «Ибрагимович? Он мне нравится, но любимый игрок уже играет у нас – это Сусо», – сказал новый президент «Милана» Паоло Скарони. Клуб теперь реже покупает высококлассных игроков – теперь их здесь воспитывают. Прогресс Сусо – лучшая история, которая случилась с «Миланом» за все последнее время.

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