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    Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Миранчука, «Рубин» – первый»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал мнение о трансферной политике «Краснодара» в зимнее межсезонье, а также рассказал, что летом сорвался переход в стан «быков» хавбека «Милана» Сусо.

    «Титулы «Краснодар» мог бы выиграть и с Ахмедовым, и с Енджейчиком. Но, во-первых, их продажа — деньги, а «Краснодару» необходимо вписываться в финансовый fair play. Во-вторых, важно вовремя обновлять кровь. Допускался даже обмен Станислава Крицюка и Юрия Газинского в «Зенит» на Олега Шатова. В итоге, правда, на такую сделку никто не пошел.

    «Краснодар» обязательно совершит покупки. Летом оно реально могли взять Сусо из «Милана». В его лице «Краснодар» получил бы мощного испанского игрока, которому всего 23 года. Не дожали, не доплатили, не знаю, какие еще могли быть причины. Но 8-миллионный Сусо сейчас стоит 30 миллионов, и «Милан» больше не собирается его продавать.

    Думаю, «Краснодар» чему-то научился, и в этот раз будет вести переговоры жестче. «Краснодар» сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника «Локомотива». Хотя «Рубин» должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть — думаю, она и случится», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    31.12.2016 15:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 31 декабря 2016, 17:49

      В конце концов кто - то же подаст в суд за клевету!Достал этот хачик гнать!Его продадут в Таиланд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 31 декабря 2016, 16:25

      до 1 апреля ой как далеко...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 31 декабря 2016, 15:18

      С орфографией как всегда беда на сайте!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      дронго32 31 декабря 2016, 15:10

      Арустамян слухов непроверенных понасобирает и трещит!

      0
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