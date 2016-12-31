Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Миранчука, «Рубин» – первый»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал мнение о трансферной политике «Краснодара» в зимнее межсезонье, а также рассказал, что летом сорвался переход в стан «быков» хавбека «Милана» Сусо.

«Титулы «Краснодар» мог бы выиграть и с Ахмедовым, и с Енджейчиком. Но, во-первых, их продажа — деньги, а «Краснодару» необходимо вписываться в финансовый fair play. Во-вторых, важно вовремя обновлять кровь. Допускался даже обмен Станислава Крицюка и Юрия Газинского в «Зенит» на Олега Шатова. В итоге, правда, на такую сделку никто не пошел.

«Краснодар» обязательно совершит покупки. Летом оно реально могли взять Сусо из «Милана». В его лице «Краснодар» получил бы мощного испанского игрока, которому всего 23 года. Не дожали, не доплатили, не знаю, какие еще могли быть причины. Но 8-миллионный Сусо сейчас стоит 30 миллионов, и «Милан» больше не собирается его продавать.

Думаю, «Краснодар» чему-то научился, и в этот раз будет вести переговоры жестче. «Краснодар» сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника «Локомотива». Хотя «Рубин» должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть — думаю, она и случится», – сказал Арустамян.