10 россиян в Европе, о которых мы забыли

Как там у них дела?

Вячеслав Караваев

Страна: Голландия

Клуб: «Витесс»

Экс-защитнику ЦСКА при Марио Фернандесе в основу было не пробиться, поэтому он отправился в Европу и уже пятый год подряд играет за рубежом. Были локальные успехи вроде приза лучшему игроку пражской «Спарты» в сезоне-2016/17, а сейчас Караваев пробует себя в Голландии. К тому же в клубе теперь хорошо знакомый тренер – «Витесс» тренирует Леонид Слуцкий. За восемь матчей этого сезона – одна голевая передача и неплохая статистика в виде 2,5 отбора в среднем за игру. «Витесс» на данный момент идет пятым в голландской лиге.

Николай Комличенко

Страна: Чехия

Клуб: «Млада-Болеслав»

В РПЛ за «Краснодар» Комличенко дебютировал несколько лет назад, здорово проявил себя во второй команде, но в первой шанса так и не получил. До этого сезона забил семь голов в 29 матчах за разные чешские клубы, зато сейчас колотит регулярно – у парня 11 мячей в 11 играх. Комличенко лидирует в списке бомбардиров чешской лиги. Притом его команда в чемпионате идет всего лишь девятой, а от лидера отставание составляет целых 13 очков.

Антон Митрюшкин

Страна: Швейцария

Клуб: «Сьон»

Чемпион Европы среди юношей не закрепился в «Спартаке» и покинул клуб 2,5 года назад. Как подписал контракт со швейцарским «Сьоном», так и играет за него до сих пор, да еще и стал капитаном команды. Добрался до финала Кубка Швейцарии, борется с клубом за зону еврокубков. В основе Митрюшкин играет уже третий сезон подряд, но результаты «Сьона» радуют не слишком: в прошлом сезоне занял шестое место, сейчас идет восьмым. А в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии выступают всего десять команд.

Виталий Лысцов

Страна: Португалия

Клуб: «Бенфика Б»

В «Локомотиве» дебютировал в 17 лет, на этом его карьера в РПЛ и приостановилась. Лысцов отбыл в «Лейрию», затем попал в «Бенфику» и до сих пор играет за вторую команду во втором по силе дивизионе Португалии. Тут бы впору понадеяться на то, что в главной команде тоже случится дебют, поскольку Луизао перешел на работу в клубе, а другие центральные защитники то травмируются, то хватают красные карточки. В прошлом сезоне «Бенфика Б» болталась в середине турнирной таблицы, а сейчас идет второй. Впрочем, на поле Лысцов пока еще не выходил.

Иван Злобин

Страна: Португалия

Клуб: «Бенфика Б»

В отличие от Лысцова, у Злобина есть игровая практика – он основной вратарь «Бенфики Б» на данный момент. В России этот голкипер принадлежал ЦСКА, затем перебрался в «Лейрию», а оттуда уже и попал в «Бенфику». Побороться за место в воротах основного клуба вполне реально, даже по прошлому сезону было видно, насколько «Бенфике» не хватает крепкого вратаря: Свилар насмешил всех в Лиге чемпионов, уровень Варелы невысок. С Влаходимосом сейчас, кажется, попали в точку, но ошибок хватает и у грека, а с остальными двумя вполне можно конкурировать.

Арсен Хубулов

Страна: Турция

Клуб: «Эрзурумспор»

Ярко начинал в «Алании», дважды выходил в финалы Кубка России, прошлый сезон сыграл в «Анжи», а летом отправился в Турцию. Впрочем, несмотря на 11-й номер на футболке, на поле россиянин появился всего дважды – оба раза в августе. 20 минут Хубулов сыграл против «Коньяспора» (2:3), еще 65 – против «Ризеспора». За все это время он один раз ударил по воротам, проиграл четыре верховых единоборства и шесть раз сфолил. И на этом все. В заявку футболист попадает редко, а его клуб идет на последнем месте в чемпионате Турции.

Александр Жиров

Страна: Германия

Клуб: «Зандхаузен»

Это был удивительный летний трансфер: защитник помог «Енисею» выйти в РПЛ, а сам отправился во вторую Бундеслигу. Там его поприветствовали по-русски в твиттере, а с Рюриком Гисласоном наверняка нашлись общие темы для разговора – исландец ездил со своей сборной на ЧМ в Россию.

Ситуация у Жирова ненамного лучше, чем у Хубулова – два сыгранных матча (но хотя бы полных) в августе и на этом все. Всего лишь один удачный отбор из четырех, один перехват, десять выносов, девять выигранных верховых единоборств из 11. В итоге, уселся в запас, а потом и вовсе перестал попадать в заявку. Сейчас «Зандхаузен» идет предпоследним во второй Бундеслиге.

Станислав Ильюченко

Страна: Германия

Клуб: «Дуйсбург»

Встреча «Зандхаузена» и «Дуйсбурга» еще впереди, но едва ли Жиров и Ильюченко пересекутся на поле. Защитник «Зандхаузена» перестал играть, зато форвард «Дуйсбурга» выходит почти регулярно. Ильюченко входит в пятерку лучших игроков своего клуба по версии WhoScored, на его счету гол в ворота «Магдебурга». Но перспективы «Дуйсбурга» все равно очень скромны – команда располагается всего лишь на строчку выше идущего предпоследним «Зандхаузена».

Сердер Сердеров

Страна: Польша

Клуб: «Краковия»

В ЦСКА не закрепился, зато поиграл со звездами в «Анжи» начала 2010-х, попробовал свои силы в Болгарии, помог «Енисею» выйти в РПЛ, а затем отправился в Польшу. Но постоянного места в составе «Краковии» у Сердерова нет – из пяти матчей он не сыграл ни одного полного, голами в них также не отметился. Команда тоже успехами не блещет – в новом сезоне чемпионата Польши она идет на предпоследнем месте.

Александр Васютин

Страна: Норвегия

Клуб: «Сарпсборг»

Экс-голкипер «Зенита» отыграл несколько сезонов за финский «Лахти», а в норвежский «Сарпсборг» перебрался в ранге лучшего голкипера Финляндии. «Сарпсборг» – очень молодой клуб, который празднует свое 10-летие в этом году. Он – из одноименного города, в котором проживают 50 тысяч человек. Прошлый сезон был лучшим для «Сарпсборга» – третье место в чемпионате и финал Кубка.

Васютин пришел летом и тут же стал основным вратарем клуба, которому потребовалось пройти целых четыре раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. Наслаждаться еврокубками надо сейчас, поскольку в следующем сезоне они не грозят: за пять туров до конца «Сарпсборг» идет десятым в чемпионате.