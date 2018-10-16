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    10 россиян в Европе, о которых мы забыли


    4.5
    Голосов: 17
    16.10.2018 16:00
    Как там у них дела?

    Вячеслав Караваев

    Страна: Голландия

    Клуб: «Витесс»

    Экс-защитнику ЦСКА при Марио Фернандесе в основу было не пробиться, поэтому он отправился в Европу и уже пятый год подряд играет за рубежом. Были локальные успехи вроде приза лучшему игроку пражской «Спарты» в сезоне-2016/17, а сейчас Караваев пробует себя в Голландии. К тому же в клубе теперь хорошо знакомый тренер – «Витесс» тренирует Леонид Слуцкий. За восемь матчей этого сезона – одна голевая передача и неплохая статистика в виде 2,5 отбора в среднем за игру. «Витесс» на данный момент идет пятым в голландской лиге.

    Николай Комличенко

    Страна: Чехия

    Клуб: «Млада-Болеслав»

    В РПЛ за «Краснодар» Комличенко дебютировал несколько лет назад, здорово проявил себя во второй команде, но в первой шанса так и не получил. До этого сезона забил семь голов в 29 матчах за разные чешские клубы, зато сейчас колотит регулярно – у парня 11 мячей в 11 играх. Комличенко лидирует в списке бомбардиров чешской лиги. Притом его команда в чемпионате идет всего лишь девятой, а от лидера отставание составляет целых 13 очков.

    Антон Митрюшкин

    Страна: Швейцария

    Клуб: «Сьон»

    Чемпион Европы среди юношей не закрепился в «Спартаке» и покинул клуб 2,5 года назад. Как подписал контракт со швейцарским «Сьоном», так и играет за него до сих пор, да еще и стал капитаном команды. Добрался до финала Кубка Швейцарии, борется с клубом за зону еврокубков. В основе Митрюшкин играет уже третий сезон подряд, но результаты «Сьона» радуют не слишком: в прошлом сезоне занял шестое место, сейчас идет восьмым. А в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии выступают всего десять команд.

    Виталий Лысцов

    Страна: Португалия

    Клуб: «Бенфика Б»

    В «Локомотиве» дебютировал в 17 лет, на этом его карьера в РПЛ и приостановилась. Лысцов отбыл в «Лейрию», затем попал в «Бенфику» и до сих пор играет за вторую команду во втором по силе дивизионе Португалии. Тут бы впору понадеяться на то, что в главной команде тоже случится дебют, поскольку Луизао перешел на работу в клубе, а другие центральные защитники то травмируются, то хватают красные карточки. В прошлом сезоне «Бенфика Б» болталась в середине турнирной таблицы, а сейчас идет второй. Впрочем, на поле Лысцов пока еще не выходил.

    Иван Злобин

    Страна: Португалия

    Клуб: «Бенфика Б»

    В отличие от Лысцова, у Злобина есть игровая практика – он основной вратарь «Бенфики Б» на данный момент. В России этот голкипер принадлежал ЦСКА, затем перебрался в «Лейрию», а оттуда уже и попал в «Бенфику». Побороться за место в воротах основного клуба вполне реально, даже по прошлому сезону было видно, насколько «Бенфике» не хватает крепкого вратаря: Свилар насмешил всех в Лиге чемпионов, уровень Варелы невысок. С Влаходимосом сейчас, кажется, попали в точку, но ошибок хватает и у грека, а с остальными двумя вполне можно конкурировать.

    Арсен Хубулов

    Страна: Турция

    Клуб: «Эрзурумспор»

    Ярко начинал в «Алании», дважды выходил в финалы Кубка России, прошлый сезон сыграл в «Анжи», а летом отправился в Турцию. Впрочем, несмотря на 11-й номер на футболке, на поле россиянин появился всего дважды – оба раза в августе. 20 минут Хубулов сыграл против «Коньяспора» (2:3), еще 65 – против «Ризеспора». За все это время он один раз ударил по воротам, проиграл четыре верховых единоборства и шесть раз сфолил. И на этом все. В заявку футболист попадает редко, а его клуб идет на последнем месте в чемпионате Турции.

    Александр Жиров

    Страна: Германия

    Клуб: «Зандхаузен»

    Это был удивительный летний трансфер: защитник помог «Енисею» выйти в РПЛ, а сам отправился во вторую Бундеслигу. Там его поприветствовали по-русски в твиттере, а с Рюриком Гисласоном наверняка нашлись общие темы для разговора – исландец ездил со своей сборной на ЧМ в Россию.

    Ситуация у Жирова ненамного лучше, чем у Хубулова – два сыгранных матча (но хотя бы полных) в августе и на этом все. Всего лишь один удачный отбор из четырех, один перехват, десять выносов, девять выигранных верховых единоборств из 11. В итоге, уселся в запас, а потом и вовсе перестал попадать в заявку. Сейчас «Зандхаузен» идет предпоследним во второй Бундеслиге.

    Станислав Ильюченко

    Страна: Германия

    Клуб: «Дуйсбург»

    Встреча «Зандхаузена» и «Дуйсбурга» еще впереди, но едва ли Жиров и Ильюченко пересекутся на поле. Защитник «Зандхаузена» перестал играть, зато форвард «Дуйсбурга» выходит почти регулярно. Ильюченко входит в пятерку лучших игроков своего клуба по версии WhoScored, на его счету гол в ворота «Магдебурга». Но перспективы «Дуйсбурга» все равно очень скромны – команда располагается всего лишь на строчку выше идущего предпоследним «Зандхаузена».

    Сердер Сердеров

    Страна: Польша

    Клуб: «Краковия»

    В ЦСКА не закрепился, зато поиграл со звездами в «Анжи» начала 2010-х, попробовал свои силы в Болгарии, помог «Енисею» выйти в РПЛ, а затем отправился в Польшу. Но постоянного места в составе «Краковии» у Сердерова нет – из пяти матчей он не сыграл ни одного полного, голами в них также не отметился. Команда тоже успехами не блещет – в новом сезоне чемпионата Польши она идет на предпоследнем месте.

    Александр Васютин

    Страна: Норвегия

    Клуб: «Сарпсборг»

    Экс-голкипер «Зенита» отыграл несколько сезонов за финский «Лахти», а в норвежский «Сарпсборг» перебрался в ранге лучшего голкипера Финляндии. «Сарпсборг» – очень молодой клуб, который празднует свое 10-летие в этом году. Он – из одноименного города, в котором проживают 50 тысяч человек. Прошлый сезон был лучшим для «Сарпсборга» – третье место в чемпионате и финал Кубка.

    Васютин пришел летом и тут же стал основным вратарем клуба, которому потребовалось пройти целых четыре раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. Наслаждаться еврокубками надо сейчас, поскольку в следующем сезоне они не грозят: за пять туров до конца «Сарпсборг» идет десятым в чемпионате.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, «Бенфика»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 октября 2018, 11:28

      Оптимизма мало.

      0
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      Рейтинг: +24683

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2018, 15:31

      Про Митрюшкина точно не забыли, он бы сейчас очень пригодился Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 октября 2018, 08:34

      Удачи им что сказать может у кого-нибудь что то и выйдет!

      0
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      Рейтинг: +33719

      oyabun 17 октября 2018, 07:44

      А где информация про "русского Месси"? )

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 октября 2018, 07:42

      да, не очень наши зажигают в Европе. Но про них тоже надо рассказывать, а то на слуху у всех только Головин да Черышев. А эти ребята вполне себе заслуживают уважения, пусть не топ-клубы, зато в Европе. Хотя в том же ФНЛ (а то и некоторых командах РПЛ) они бы наверняка пригодились и получали бы при этом больше.

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 17 октября 2018, 05:28

      Что-то все команды у них лузерские, исключая Бенфику-Б и Витесс.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 октября 2018, 18:21

      Большего жду от Митрюшкина. С остальными всё более менее ясно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 октября 2018, 16:51

      Печальная статистика(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25058

      bset 16 октября 2018, 16:47

      Такая себе Европа)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 16 октября 2018, 16:42

      Их них всех, пожалуй только Комличенко, Митрюшкин ну и возможно Караваев заслуживают внимания.

      1
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