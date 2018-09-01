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Чалов, какой же ты удивительный!

Бодрые трансферы помогут ЦСКА пройти по сезону на достойном уровне, хотя на результат сейчас влияют совсем не новички. Федор Чалов за пять матчей РПЛ уже забил пять голов и заработал для команды важные очки. Это больше трети от всех его мячей в Премьер-лиге до лета-2018. Чалову только 20 лет – впереди куча времени для прогресса и работы над собой. Пока же Федор показывает, что покупка армейцами перспективного японца будет только усилением скамейки.

Чалов забивает уже три тура подряд. Посмотрите, что он творит:

1. Гол тульскому «Арсеналу» в разгромном матче (3:0).

2. Выход на замену и гол «Рубину», где в воротах дебютировал молодой Коновалов.

3. Хет-трик «Уралу», где Федор сначала пытался увернуться от мяча, потом легко ударил на исполнение и откликнулся на прострел Фернандеса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Реакция «Урала».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, «Урал» – подходящий соперник для Федора Чалова. Именно этой команде в декабре 2016 года Чалов забил свой дебютный гол в Премьер-лиге.

После того мяча Федора часто отправляли в запас, а Виктор Гончаренко даже ругался на него во время пресс-конференций. Но потом все-таки хвалил. «Когда долго не играешь, а перед этим — играешь, но не забиваешь, то, наверное, ты пересматриваешь отношение. Важно, что, сидя на скамейке, анализируешь действия партнеров, чтобы помочь команде, ждешь своего шанса. В связи с отсутствием Понтуса нам нужен был нападающий, который завершает атаки. Рад, что Федя сейчас выполняет эту роль», – говорил о нем главный тренер ЦСКА еще в апреле. С того времени все стало только лучше.

Конец сезона-2017/18 был лучшим карьерным моментом для Чалова. Он выдал классный перфоманс из голов «Динамо», лондонскому «Арсеналу», «Амкару» и «Арсеналу» из Тулы. Черчесов даже раздумывал над возможностью взять Чалова на чемпионат мира, но в последний момент от заявки все-таки отцепил. Зато теперь в карьере Чалова произошли важные изменения. У него появились стабильность и уверенность в себе, чего раньше за Федором не замечали. Прямо сейчас Федор Чалов – лучший бомбардир чемпионата России. Что будет дальше?

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Урал»

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Игорь Иркутск
1535817196
Главное, не перехвалить. Федя, продолжай в том же духе!
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84aivengo
1535823259
а чабан вместо него заболотного вызвал..... камень в его огород... как ненавидел его несмотря на результаты в чм ,так и ненавижу.....
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salexeich
1535838583
Почти также начинал проявлять себя Головин 2-3 года назад в таком же возрасте. И вырос в топового футболиста. Удачи и футбольного счастья Фёдору.
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нейтральныйкакникто
1535849385
Не перехвалите, а то вырастет ещё одна вечно подающая надежда, которых хватает в росс. чемпионате
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Спартак10000
1535862069
++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Всем привет, я тут время
1535957908
Думаю этому парню по силам превзойти рекорды Кержакова!!! Удачи ! И главное без травм!
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