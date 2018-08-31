Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА представил японца адским видео. Это хит


    2
    Голосов: 9
    31.08.2018 13:00
    Самый популярный твит дня!

    Форвард «Вегалта Сэндай» Такума Нисимура перешел в ЦСКА в последний день трансферного окна. Японскому футболисту 21 год. В 2015 году он дебютировал в Кубке лиги, с тех пор наиграл 83 матча за свой клуб и отличился 18 голами во всех турнирах.

    ЦСКА подписал четырехлетний контракт с Нисимурой. О сумме трансфера и зарплате игрока пока не сообщается.

    Впрочем, самое огненное с этого перехода – представление футболиста в твиттере. В этом видео обыгрываются знаменитые японские тв-шоу, которые считаются самыми безумными в мире. Словом, клуб отлично постарался, а видео за пару часов ретвитнули почти 2000 человек.

    «Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

    ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 сентября 2018, 21:20

      Очередной Шенимахуйня...
      Любители оценят))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 сентября 2018, 13:57

      Будем надеется что он играет лучше чем этот клип....))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > ЖОРРО 4 сентября 2018, 21:34

      Хуже чем этот клип быть не может.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      RAUL7777 1 сентября 2018, 11:42

      вам не кажется что это сделали долбо…..бы?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 09:24

      Любители оценят))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 сентября 2018, 07:49

      охооо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      бесёнок 1 сентября 2018, 07:28

      Хонда хорошо играл, глянем может и этот мура заиграет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 сентября 2018, 00:43

      для форварда маловато голов... тем более в японской лиге... не дай Бог "ширпотреб" опять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Kentril 31 августа 2018, 23:54

      Видео делал дилер Еременко.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > Kentril 4 сентября 2018, 21:40

      Видать товар то качественный, вон как вставляет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 31 августа 2018, 20:30

      По мне так шляпа нелепая. Даст Бог заиграет

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 31 августа 2018, 19:54

      по мне так ерунда, но оригинально, а стоимость вроде 1лям пишут

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > volfrik 4 сентября 2018, 21:37

      А вот на такую хрень у них деньги находятся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11