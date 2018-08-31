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ЦСКА представил японца адским видео. Это хит

Форвард «Вегалта Сэндай» Такума Нисимура перешел в ЦСКА в последний день трансферного окна. Японскому футболисту 21 год. В 2015 году он дебютировал в Кубке лиги, с тех пор наиграл 83 матча за свой клуб и отличился 18 голами во всех турнирах.

ЦСКА подписал четырехлетний контракт с Нисимурой. О сумме трансфера и зарплате игрока пока не сообщается.

Впрочем, самое огненное с этого перехода – представление футболиста в твиттере. В этом видео обыгрываются знаменитые японские тв-шоу, которые считаются самыми безумными в мире. Словом, клуб отлично постарался, а видео за пару часов ретвитнули почти 2000 человек.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (25)
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Ubuntu
1535710160
Бомба!
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овертайм
1535710921
што ета?))))))
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Кривоножка
1535714725
Под чем они все?
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LIO1987
1535715698
Поржал!!!
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Артурка32
1535720556
Остановите землю я сойду.....как такой бред может исходить от официальной группы? Что за малолетка там сидит?
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gor77
1535728946
Видео сделано в стиле японских ТВ-шоу! ))) Есть только такая информация: Стоимость игрока по оценками Transfermarkt – 450 тыс. € Нисимуре 21 год, ранее он выступал за клуб «Вегалта Сендай». В 24 матчах японской джей-лиги он забил 11 голов. Фанаты(японские!) окрестили форварда «открытием сезона в Японии». Его стиль сравнивают с игрой Карлоса Тевеса в «Ювентусе». Ну-с, игра покажет - КТО он и ЧТО! ))))
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volfrik
1535734469
по мне так ерунда, но оригинально, а стоимость вроде 1лям пишут
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Niko
1535736625
По мне так шляпа нелепая. Даст Бог заиграет
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Kentril
1535748881
Видео делал дилер Еременко.
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RAUL7777
1535791361
вам не кажется что это сделали долбо…..бы?
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