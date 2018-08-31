ЦСКА представил японца адским видео. Это хит

Форвард «Вегалта Сэндай» Такума Нисимура перешел в ЦСКА в последний день трансферного окна. Японскому футболисту 21 год. В 2015 году он дебютировал в Кубке лиги, с тех пор наиграл 83 матча за свой клуб и отличился 18 голами во всех турнирах.

ЦСКА подписал четырехлетний контракт с Нисимурой. О сумме трансфера и зарплате игрока пока не сообщается.

Впрочем, самое огненное с этого перехода – представление футболиста в твиттере. В этом видео обыгрываются знаменитые японские тв-шоу, которые считаются самыми безумными в мире. Словом, клуб отлично постарался, а видео за пару часов ретвитнули почти 2000 человек.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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