Сербские фанаты прорвались на поле от радости. Они ждали этого дня 27 лет

Их снова вспомнят в Европе

«Црвена Звезда» выигрывала Кубок чемпионов в далеком 1991 году, а потом играла на групповой стадии турнира. С тех пор как турнир получил название «Лига чемпионов», на групповом этапе выступал только один сербский клуб – белградский «Партизан». Их главные принципиальные соперники из «Звезды» отобраться никак не могли.

Каким был их путь

С тех пор «Звезда» пять раз пыталась выйти в группу, но терпела неудачи. В этом сезоне она начала свой путь в тот же день, когда сборная Хорватии выкидывала англичан из полуфинала ЧМ-2018 – настолько рано, 11 июля. Сербы последовательно прошли латвийский «Спартак» (0:0, 2:0), литовскую «Судуву» (3:0, 2:0), затем словацкий «Спартак» (1:1, 2:1) и угодили на австрийский «Ред Булл» – полуфиналиста прошлой Лиги Европы.

Первый матч в Белграде забитых голов не принес, а в ответном – дубль Дабура к часу игры, казалось, интригу притушил – австрийцы были фаворитами, они и повели 2:0. А затем в течение двух минут сербская команда забила два гола – отличился Эль-Фарду Бен-Набуан, представляющий Коморские острова (!). 2:2, сербы сражались оставшиеся полчаса и добились своего.

Что творят их фанаты

«Црвена Звезда» играла дома с «Ред Буллом» на пустом стадионе – за расистские кричалки во время матча с «Судувой» УЕФА наказала клуб двухматчевым банном. Перед игрой болельщики круто завели команду, устроив сумасшедшую атмосферу на тренировке:

В Зальцбурге фанаты тоже мощно зажигали еще перед игрой.

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Что случилось после матча

Едва прозвучал финальный свисток, который отправил «Црвену Звезду» в групповой этап Лиги чемпионов, как на поле ринулся весь гостевой сектор – фанаты бросились обнимать футболистов и срывать с них одежду. Кажется, контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА без работы не останется и на этот раз.