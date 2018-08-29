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  • Быть мировой звездой, но уехать в Данию. Из-за девушки и гандбола

Быть мировой звездой, но уехать в Данию. Из-за девушки и гандбола

Рафаэль ван дер Ваарт заметно сверкал в футболе 2000-х – ярко начал в «Аяксе», пару сезонов играл за «Реал», отметился выступлением за «Тоттенхэм», но в 2010-х уже не был столь заметен. Устав оттаскивать «Гамбург» от вылета во вторую Бундеслигу, голландец перебрался в «Бетис» в сезоне-2015/16, но сыграл там всего семь матчей в Примере.

Внезапно следующий пункт назначения – датский «Мидтьюлланд», затем «Эсбьерг» из этой же страны.

Нравится ли ему в Дании? Несколько цитат из свежего интервью.

• «Мне действительно нравится, но я не собираюсь оставаться тут навсегда. Я имею в виду, что я тут только потому, что моя девушка Эставана Полман играет в гандбол в этой стране. Но я хочу закончить карьеру в Дании – еще немного поиграть, получать удовольствие и пытаться понемногу учить молодых игроков»

• «Это не мой футбол, не тот, который мне нравится – тут больше делают акцент на физику»

• «(Почему не играл за «Мидтьюлланд») Мне нужно было каждый день ездить на тренировки по полтора часа туда и обратно. Так что ежедневно я проводил три часа в машине. Это слишком далеко. Но сейчас я играю в Эсбьерге, в местном клубе, и это намного лучше»

• «(Причина в выборе клуба – девушка?) Да, именно она».

Рафаэль 10 лет был вместе с Сильвией Мейс – известной в Голландии моделью и актрисой, пару даже называли «новыми Бекхэмами», а их свадьбу транслировали на одном из телеканалов. В 2009-м женщина успешно вылечилась от рака груди, но через четыре года пара объявила о разводе. В футбольном мире Сильвия запомнилась работой на церемонии награждения лучшего футболиста по версии ФИФА десять лет назад и шикарными финтами в одном из роликов.

Новая девушка ван дер Варта – Эставана Полман, это 26-летняя голландская гандболистка, на счету которой более сотни матчей за сборную. В 2016-м стало известно о том, что они встречаются, а через год Эставана родила Рафаэлю дочку.

С 2013 года Полман выступает за гандбольный «Эсбьерг». Два сезона подряд девушка становилась лучшим бомбардиром лиги. В 2015-м «Эсбьерг» уступил в финале «Мидтьюлланду», но уже через год торжествовала Полман – в финале встретились те же команды, и чемпионство на этот раз добыл «Эсбьерг». Впрочем, в женской гандбольной Лиге чемпионов клуб добрался до второго группового этапа, а в плей-офф не вышел (кстати, в прошлом сезоне до полуфинала ЛЧ добрался российский «Ростов-Дон»). Последний чемпионат «Эсбьерг» вместе с Полман закончил четвертым – проиграл в полуфинале, а затем уступил и в матчах за третье место.

Инстаграм девушки резко отличается от привычных нам. Только спорт и семья. Неужели такое бывает.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Европа Эсбьерг ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (7)
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Cupota
1535557171
Человек что-то из себя представляет, вот и не постит сиськи-стразики.
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Etiainen
1535560458
ничё такая)
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mihail200606
1535565013
может он каблук?)) а то что то и на фотках только она..
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Lester84
1535567363
Каблуууук!
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Yuriy_Shahta
1535610238
Показалось что статья больше про неё чем про него...
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