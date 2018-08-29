Быть мировой звездой, но уехать в Данию. Из-за девушки и гандбола

Рафаэль ван дер Ваарт заметно сверкал в футболе 2000-х – ярко начал в «Аяксе», пару сезонов играл за «Реал», отметился выступлением за «Тоттенхэм», но в 2010-х уже не был столь заметен. Устав оттаскивать «Гамбург» от вылета во вторую Бундеслигу, голландец перебрался в «Бетис» в сезоне-2015/16, но сыграл там всего семь матчей в Примере.
Внезапно следующий пункт назначения – датский «Мидтьюлланд», затем «Эсбьерг» из этой же страны.
Нравится ли ему в Дании? Несколько цитат из свежего интервью.
• «Мне действительно нравится, но я не собираюсь оставаться тут навсегда. Я имею в виду, что я тут только потому, что моя девушка Эставана Полман играет в гандбол в этой стране. Но я хочу закончить карьеру в Дании – еще немного поиграть, получать удовольствие и пытаться понемногу учить молодых игроков»
• «Это не мой футбол, не тот, который мне нравится – тут больше делают акцент на физику»
• «(Почему не играл за «Мидтьюлланд») Мне нужно было каждый день ездить на тренировки по полтора часа туда и обратно. Так что ежедневно я проводил три часа в машине. Это слишком далеко. Но сейчас я играю в Эсбьерге, в местном клубе, и это намного лучше»
• «(Причина в выборе клуба – девушка?) Да, именно она».
Рафаэль 10 лет был вместе с Сильвией Мейс – известной в Голландии моделью и актрисой, пару даже называли «новыми Бекхэмами», а их свадьбу транслировали на одном из телеканалов. В 2009-м женщина успешно вылечилась от рака груди, но через четыре года пара объявила о разводе. В футбольном мире Сильвия запомнилась работой на церемонии награждения лучшего футболиста по версии ФИФА десять лет назад и шикарными финтами в одном из роликов.
Новая девушка ван дер Варта – Эставана Полман, это 26-летняя голландская гандболистка, на счету которой более сотни матчей за сборную. В 2016-м стало известно о том, что они встречаются, а через год Эставана родила Рафаэлю дочку.
С 2013 года Полман выступает за гандбольный «Эсбьерг». Два сезона подряд девушка становилась лучшим бомбардиром лиги. В 2015-м «Эсбьерг» уступил в финале «Мидтьюлланду», но уже через год торжествовала Полман – в финале встретились те же команды, и чемпионство на этот раз добыл «Эсбьерг». Впрочем, в женской гандбольной Лиге чемпионов клуб добрался до второго группового этапа, а в плей-офф не вышел (кстати, в прошлом сезоне до полуфинала ЛЧ добрался российский «Ростов-Дон»). Последний чемпионат «Эсбьерг» вместе с Полман закончил четвертым – проиграл в полуфинале, а затем уступил и в матчах за третье место.
Инстаграм девушки резко отличается от привычных нам. Только спорт и семья. Неужели такое бывает.