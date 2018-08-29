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Самые неожиданные герои нового сезона РПЛ

Евгений Фролов («Оренбург»)

Новичок РПЛ после пяти туров комфортно располагается на четвертой строчке – это большой сюрприз, причем «Оренбург» уже сыграл аж с тремя командами из топ-5: «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром». Признак команды-сенсации, забравшейся высоко, – сильный вратарь. «Оренбург» – не исключение, его ворота отлично защищает экс-голкипер «Динамо», насмешивший своей шуткой весь интернет несколько лет назад. Сейчас не до смеха соперникам – Фролов лидирует в лиге по количеству сэйвов (25 за все матчи). «Оренбург» за это время пропустил всего трижды.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

Круче «Оренбурга» из нетоповых команд РПЛ только «Ростов» – он сейчас вообще идет в зоне Лиги чемпионов. Один из главных героев – левый латераль, который отлично себя чувствует в ростовской схеме 3-5-2. Скопинцев и правда очень хорош в атаке, аккуратен в обороне, а еще на его счету два голевых паса в играх с ЦСКА и «Енисеем». Парню всего 21 год, что особенно приятно – сборной нужен свежий левый край.

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Еще один представитель сенсационного «Оренбурга» – его правый защитник. Этот парень не смог закрепиться в молодежках «Зенита» и «Спартака», так что пришлось начинать еще ниже – с клуба «Строгино». Затем было три сезона ФНЛ в «Волгаре», а теперь Сутормин ворвался в РПЛ. Он уже успел принести «Оренбургу» победу в матче с «Анжи», а по среднему количеству отборов входит в топ-5 среди всех футболистов лиги. За ним точно стоит последить и дальше.

Владимир Рыков («Динамо»)

После гола со своей половины поля в ворота «Спартака» о динамовце говорили всю неделю, оно и понятно, слишком уж нестандартное событие, хотя Рыков и раньше забивал красно-белым издали и вообще пристреливается регулярно c очень дальних дистанций. Супергол – не единственное достижение защитника за эти пять туров, он еще и лидер чемпионата по перехватам (6,6 в среднем за игру).

Раде Дугалич («Енисей»)

«Енисей» в этом сезоне пока хвалить не за что, защита тоже играет так себе (восемь пропущенных мячей), но сербского центрдефа выделить надо. По игре головой очень впечатляют цифры новичка «Краснодара» – Спайича, изумителен Жиго, а как бьет Марио Фернандес – вы помните по своим эмоциям в четвертьфинале минувшего ЧМ. Но вся эта троица лишь делит второе место по выигранным верховым единоборствам. А возвышается над ними именно Дугалич – 193-сантиметровый защитник лидирует по этому показателю в лиге. А в предыдущей игре с «Крыльями Советов» он выигрывал верховые дуэли аж 12 раз.

Кристиан Нобоа («Зенит»)

В прошлом сезоне Нобоа не всегда проходил даже в запас питерского клуба, а в РПЛ сыграл лишь два матча в составе сине-бело-голубых. С Манчини не сложилось, при Семаке – другое дело, Нобоа сразу же стал игроком основного состава, на то, что парню уже 33, никто не обращал внимания. Заодно эквадорец забил супергол минскому «Динамо» со штрафного. Очень жаль, что сезон прервала серьезная травма. Здоровья, Кристиан!

Самба Соу («Динамо»)

Если бы не матч прошлого тура со «Спартаком», где в первом тайме игроков «Динамо» на поле вообще не было видно, то можно было бы сказать, что малиец проводит идеальный чемпионат. На данный момент Соу – лучший игрок лиги по количеству отборов. Особенно шикарен он был в первом туре в Туле, когда после удаления Теттеха вынужден был пахать за двоих в центре поля и сделал аж 10 отборов и пять перехватов. Впрочем, африканец и в прошлом сезоне смотрелся вполне прилично, но в нынешнем выглядит еще лучше.

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Год назад Бакаеву доставалось игровое время в «Спартаке», но в основе он не закрепился – оставался в запасе и уезжал играть за «Спартак-2». Теперь он арендован тульским «Арсеналом» и там весьма неплохо выглядит под руководством Олега Кононова. Например, чаще чем на Бакаеве в этом сезоне РПЛ фолят лишь на Мануэле Фернандеше. Ну а гол «Ахмату» достоин отдельных строк – Бакаев стартовал еще со своей половины поля, пробежал с мячом до штрафной соперника и реализовал момент. Это было впечатляюще.

Кирилл Панченко («Динамо»)

Тут ситуация как и с Соу – матч со «Спартаком» лучше забыть. Впрочем, с «Уралом» Панченко сыграл не лучше. Но притом он все равно лидер «Динамо», а чаще него по чужим воротам бьет лишь Промес. Причем 15 из своих 19 ударов Панченко нанес из-за пределов штрафной. Семь попали в створ – нормально, голом динамовец тоже отметился – забил «Уфе».

Михаил Костюков («Енисей»)

Теперь это исторический персонаж для красноярского клуба. Он забил первый гол команды в истории РПЛ, второй его мяч принес первую победу «Енисею». В прошлом сезоне экс-форвард «Амкара» отметился тремя мячами, сейчас есть уже два. Сам Костюков относится к событиям спокойно: «Это стечение обстоятельств. Мог забить другой. Приятно, но это общий успех».

Андрей Козлов («Оренбург»)

В прошлом сезоне больше него в ФНЛ забил лишь Артем Кулишев из «Динамо» СПб. Сейчас лучшие бомбардиры в РПЛ – Дзюба (ожидаемо), Сигурдарсон (не так уж неожиданно), Бикфалви (тоже не сюрприз), а Козлов от них не отстает – у всей четверки по три гола. На счету форварда «Оренбурга» дубль «Крыльям» и гол «Краснодару». Могло быть и больше, но реализовал не все моменты. Но и при этом отлично стартовал, как и весь его «Оренбург».

Новый состав сборной России. Очень необычный

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Оренбург Ростов Динамо Енисей Арсенал Нобоа Кристиан Панченко Кирилл Рыков Владимир Козлов Андрей Фролов Евгений Соу Самба Костюков Михаил Сутормин Алексей Бакаев Зелимхан Скопинцев Дмитрий Дугалич Раде
Комментарии (12)
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Olga85
1535537574
Приятно, что на старте чемпионата неплохими показателями выделяются не только иностранцы, но и игроки с российским паспортом. Вдвойне приятней, что среди них есть молодые футболисты. Главное, чтобы это не стало разовым успехом.
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oyabun
1535544578
Бакаева надо забирать обратно зимой и наигрывать в основной состав. Особенно, учитывая возможный уход Промеса.
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prezent2017
1535559436
Дзюба где? Криволапый Панченко есть, а Дзюбы нет, мля!
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woyser
1535584311
Рыкова, Скопинцева и Козлова и в сборную на данный момент можно вызывать. Набоа по-хоже всё от играл на высоком уровне, жаль парня.
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oleg32ru
1535604286
Рыкова в сборную!
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никорос
1535612611
Козлова однозначно вместо заболотного
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vgarakh
1535616949
Скопинцев на подходе к сборной.
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dinar7777dinar
1535624694
а что чуканов?
Ответить
Tuxuu777
1535632898
Козлов и Скопинцев пора в сборную
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Фотон
1535947092
Скопинцева и Панченко однозначно. Рыкова с натяжкой, а вот если бы Соу натурализировался - то 100 процентное ДА!
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