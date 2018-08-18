Один из лучших вратарей РПЛ, о котором вы ничего не знаете

Евгению Фролову 30 лет, но еще три года назад он выходил за молодежный состав «Кубани». До этого в послужном списке Фролова есть молодежь «Динамо», пара клубов ПФЛ и редкие выходы в ФНЛ. Фролов всегда был обычным незаметным вратарем, кочующим по середнякам низших лиг. Все изменилось только в предыдущем сезоне, когда голкипера позвали в «Оренбург». За 19 игр Евгений пустил только 8 голов и одержал с командой 15 побед. Повышение до Премьер-лиги принесло окончательное место в основе. В опытного вратаря все-таки поверили.

«Оренбург» – текущий лидер Премьер-лиги. Команда одержала три победы, а Евгений Фролов в неожиданном преображении команды поучаствовал едва ли не больше всех. За четыре тура РПЛ он уже отбил два пенальти. Сначала была переломная игра с «Крыльями Советов». Спасение Фролова не позволило самарцам сравнять счет, а дальше «Оренбург» пошел громить соперника. Потом Фролов отбил удар Маркелова в матче с «Анжи», когда его команда уже минимально проигрывала. Партнеры получили моральный подъем и вкатили три гола.

Фролов пропустил в Премьер-лиге только два мяча, а его показатели сильно повлияли на место команды. Например, вместе с вратарем «Анжи» Юрием Дюпиным они отбили уже по 19 ударов. Ближайший преследователь – Гилерме из «Локомотива», у которого только 12 спасений. Правда, была у Фролова и важная результативная ошибка: в игре первого тура со «Спартаком» Евгений выпустил мяч из рук прямо на ногу спартаковцу Жиго. Французский новичок забил победный гол, а «Оренбург» лишился очков в равной игре.

Несколько важных фактов о карьере Евгения Фролова:

• Когда Евгений был четвертым вратарем московского «Динамо», он ездил по Москве на Феррари. Болельщики бунтовали, а машина пробыла у Фролова всего два с половиной года. Потом голкипер повзрослел и продал автомобиль, о чем сейчас совсем не сожалеет. Он же не сам себе назначал высокую зарплату.

• В январе 2016 года «Кубани» запретили регистрировать игроков из-за долгов перед Евгением Фроловым. Самого Фролова в тот же момент отправили в дублирующий состав после интервью на радио. Там голкипер не очень удачно опустил клуб с лидирующих позиций в городе, а заодно высказался о сомнительной пользе Аршавина и Павлюченко.

• Раньше на Фролова редко обращали внимание журналисты. Но если до него все-таки доходили, то получалось смешно. Однажды попались те, кто вообще не знал имени и фамилии вратаря. Евгений представился Львом Яшиным, чем только повысил собственную популярность. После этого видео Фролова узнавали все.

Как и после вот этого странного действия. На последних минутах матча с «Лучом-Энергией» игравший за «Сахалин» Фролов неудачно потянул время. Все закончилось победой его клуба только из-за преимущества в два мяча.

Сейчас вклад Фролова в положение «Оренбурга» можно было бы сравнить с игрой Довбни из «СКА-Хабаровска» образца Премьер-лиги, но сила клубов слишком разная. «Оренбург» развивается, воспитывает молодежь и нацеливается на что-то большее, чем последнее место в РПЛ. Так, у Фролова есть атакующий помощник Андреа Чуканов из «Локомотива», который забил уже два красивых мяча. Сам же Фролов пользуется шансом и исполняет собственную мечту о Премьер-лиге. Кстати, с Довбней они теперь одноклубники.

У Фролова за всю карьеру в РПЛ набирается пока всего пять матчей, но по всем показателям он уже влетел в число лучших вратарей турнира. Есть ощущение, что скоро ему придется ставить новые цели.

Материалы по теме:

Новосельцев снова зажигает в РПЛ. Полезная аренда

«Кубань» возродили фанаты. Получилось грандиозно!

«Локомотив» получил сумасшедший гол от воспитанника

[poll id=1715]