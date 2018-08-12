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    «Локомотив» получил сумасшедший гол от воспитанника


    3
    Голосов: 15
    12.08.2018 16:10
    Что сотворил этот парень?

    Андреа Чуканов родился в Италии, где жил на протяжении шести лет. Он с детства болеет за «Лацио», но в футбол играл только в России. Три года Андреа отучился в «Смене», потом долго воспитывался «Химками», а заканчивал обучение в молодежной команде «Локомотива». Именно из «Локомотива» его забрала во взрослый футбол «Тюмень».

    Чуканов много забивал в молодежке «Локо» и даже становился ее лучшим бомбардиром (12 голов за 29 матчей). На взрослом уровне получалось хуже, но Чуканова ценили.

    Этим летом 22-летний нападающий перешел в «Оренбург», дебютировал в Премьер-лиге, а потом напомнил «Локо» о себе. В матче с бывшей командой Чуканов вышел на замену и вколотил такой шедевр.

    Для Чуканова этот красивый гол стал первым в РПЛ. Надо же когда-то начинать.

    «Локомотив» впервые проиграл и пропустил гол в ранге действующего чемпиона. Кажется, клубу надо лучше следить за собственными кадрами. Взятые летом Крыховяк и Смолов вышли в старте, но не смогли справиться с командой, которая предыдущий сезон провела в ФНЛ.

    Текстовый онлайн матча «Оренбург» – «Локомотив»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 07:49

      Как учили так и забил... ))) Для молодёжи это важно так начинать сезон. Может пойти пруха на кураже.

      3
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      Рейтинг: +12

      ez3afa 13 августа 2018, 04:55

      Сёмин что не видет что у него Миранчуки ноль,Смолов ноль!!!! с такой командой лига чемпионов не смешите шнурки у копыт. Я не понимаю как они чемпионами стали!!!! И он выставляет этих игроков на все матчи.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 августа 2018, 20:42

      Это ШЕДЕВР!!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 12 августа 2018, 19:24

      Голодная до голов отвергнутая молодость, переломила чванливое мастерство небожителей!!..:))

      14
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 августа 2018, 18:37

      "...Червиченко: «Смолов вызовет распад в «Локомотиве»........................Это то, о чём писал Червиченко ???

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 18:25

      молодец парень, гол безусловно классный получился)

      10
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 августа 2018, 17:51

      ну попал что сказать молодец

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 12 августа 2018, 16:59

      Красивый гол. В остальном согласен с УхоГорлоНос - один гол еще ничего не значит. Но гол красивый ;)

      3
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 августа 2018, 16:56

      Все клубы РПЛ начали сезон крайне слабо,нет мысли в игре,масса тактических ошибок нелепые ошибки в передачах и т.д.

      1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 12 августа 2018, 16:54

      Не понимаю, что муху раздувать до размеров слона то? Сколько воспитанников забивают своим бывшим клубам? Да десятки. Ладно бы он пачками голы клал и среди них этот. А так может и закончит сезон с 1 в графе забитых

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