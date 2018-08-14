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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Оренбург - Локомотив

12.08.2018, Воскресенье, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Оренбург - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 19:30 Локомотив 4:0 Оренбург
14 тур
19 ноября, суббота 14:30 Оренбург 1:1 Локомотив
Россия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
29 апреля, среда 16:30 Оренбург 1:1
(3:4)п		 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 12 августа 2018, 18:29

    мда Локо буксует))

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    Рейтинг: +387

    Vizual 12 августа 2018, 16:45

    Кто следующий чемпион?Перло Спартаку,потом Паровозу

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Vizual 12 августа 2018, 17:39

    Зина и Спартак разыграют, а кому повезет тока время покажет

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 12 августа 2018, 16:34

    оренбуржцы молодцы!!!

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    Рейтинг: +1175

    Argon 12 августа 2018, 16:26

    Чемпионат России полон сюрпризов.

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 12 августа 2018, 16:01

    Может коням и лохам с ЛЧ сняться? Пока не поздно то...

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 12 августа 2018, 15:16

    Невероятно, что этот Локомотив с этой "игрой" будет в первой корзине при жеребьевке ЛЧ!

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    Рейтинг: +415

    uS_Number oNe 12 августа 2018, 14:25

    Мда уж, Смолов Смолов.... Дно днищенское.....

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    Рейтинг: +2606

    Freyk > uS_Number oNe 12 августа 2018, 14:34

    «Краснодар» молодцы, что смогли его за деньги сплавить.

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