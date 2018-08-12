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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 12 августа 2018
Оренбург
12.08.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
90+1'
А. Чуканов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Локомотив
Желтая карточка
С. Бегич
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Чуканов
Пас отдал
А. Кулишев
90'
+1
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Козлов
88'
Замена
А. Чуканов
️️️️
С. Бреев
79'
Желтая карточка
Д. Мишкич
78'
76'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
73'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
А. Миранчук
67'
Желтая карточка
М. Лысов
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Н. Маляров
59'
46'
Замена
М. Лысов
️️️️
М. Рыбус
20'
Желтая карточка
В. Чорлука
14'
Желтая карточка
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
2
Силвие Бегич
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
3-3-3-1
39
Фролов
11
Сутормин
58
Ойеволе
3
Сиваков
32
Терехов
8
Афонин
2
Бегич
8
Чиркин
23
Бреев
7
Маляров
32
Козлов
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
32
Козлов
32
Кулишев
32
Кулишев
32
Козлов
23
Бреев
7
Чуканов
7
Чуканов
23
Бреев
7
Маляров
33
Мишкич
33
Мишкич
7
Маляров
31
Рыбус
84
Лысов
84
Лысов
31
Рыбус
21
Миранчук
8
Фарфан
8
Фарфан
21
Миранчук
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Оренбург - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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