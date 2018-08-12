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«Локомотив» получил сумасшедший гол от воспитанника

Андреа Чуканов родился в Италии, где жил на протяжении шести лет. Он с детства болеет за «Лацио», но в футбол играл только в России. Три года Андреа отучился в «Смене», потом долго воспитывался «Химками», а заканчивал обучение в молодежной команде «Локомотива». Именно из «Локомотива» его забрала во взрослый футбол «Тюмень».

Чуканов много забивал в молодежке «Локо» и даже становился ее лучшим бомбардиром (12 голов за 29 матчей). На взрослом уровне получалось хуже, но Чуканова ценили.

Этим летом 22-летний нападающий перешел в «Оренбург», дебютировал в Премьер-лиге, а потом напомнил «Локо» о себе. В матче с бывшей командой Чуканов вышел на замену и вколотил такой шедевр.

Для Чуканова этот красивый гол стал первым в РПЛ. Надо же когда-то начинать.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Локомотив» впервые проиграл и пропустил гол в ранге действующего чемпиона. Кажется, клубу надо лучше следить за собственными кадрами. Взятые летом Крыховяк и Смолов вышли в старте, но не смогли справиться с командой, которая предыдущий сезон провела в ФНЛ.

Текстовый онлайн матча «Оренбург» – «Локомотив»

Россия. Премьер-лига Россия Оренбург Локомотив Чуканов Андреа
Комментарии (18)
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Taps
1534079570
Пора покончить с московскими богатеями. По морде им ... по морде.
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ГенГриг
1534080614
Так и надо наказывать тех кто от своих отказывается. Может уже поймут и начнут думать (хотя врядли думать уже вообще то нечем) Своих пацанов надо расти и ценить.а не по европам шабашников подбирать
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Cules2013
1534080673
Локо и ЦСКА что-то очень печально начинают чемп - 2 очка в первых 3-х матчах. И соперники были из тех, кого можно обыгрывать. Даже нужно. И если в ЦСКА есть оправдание по составу, то Локо только усилился. Разумеется, что своё они ещё возьмут, что Локо в прошлом году стал чемпионом, потеряв 30% очков, что крайне сложно представить в топ-чемпионатах. Но всё же. Локо и ЦСКА - это не Ювентус. Спартак и Зенит по очкам сезон начали уверенно. Так можно устроится на гандикап ещё по ходу первого круга.
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ajax707
1534081293
какая вам лига чемпионов, сидите дома , недоумки
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УхоГорлоНос
1534082086
Не понимаю, что муху раздувать до размеров слона то? Сколько воспитанников забивают своим бывшим клубам? Да десятки. Ладно бы он пачками голы клал и среди них этот. А так может и закончит сезон с 1 в графе забитых
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Alemann
1534082347
Красивый гол. В остальном согласен с УхоГорлоНос - один гол еще ничего не значит. Но гол красивый ;)
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OfaZavr
1534087532
молодец парень, гол безусловно классный получился)
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insider_retro
1534091066
Голодная до голов отвергнутая молодость, переломила чванливое мастерство небожителей!!..:))
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ez3afa
1534125356
Сёмин что не видет что у него Миранчуки ноль,Смолов ноль!!!! с такой командой лига чемпионов не смешите шнурки у копыт. Я не понимаю как они чемпионами стали!!!! И он выставляет этих игроков на все матчи.
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Рубик Докоян
1534135776
Как учили так и забил... ))) Для молодёжи это важно так начинать сезон. Может пойти пруха на кураже.
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