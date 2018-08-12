«Локомотив» получил сумасшедший гол от воспитанника

Андреа Чуканов родился в Италии, где жил на протяжении шести лет. Он с детства болеет за «Лацио», но в футбол играл только в России. Три года Андреа отучился в «Смене», потом долго воспитывался «Химками», а заканчивал обучение в молодежной команде «Локомотива». Именно из «Локомотива» его забрала во взрослый футбол «Тюмень».

Чуканов много забивал в молодежке «Локо» и даже становился ее лучшим бомбардиром (12 голов за 29 матчей). На взрослом уровне получалось хуже, но Чуканова ценили.

Этим летом 22-летний нападающий перешел в «Оренбург», дебютировал в Премьер-лиге, а потом напомнил «Локо» о себе. В матче с бывшей командой Чуканов вышел на замену и вколотил такой шедевр.

Для Чуканова этот красивый гол стал первым в РПЛ. Надо же когда-то начинать.

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«Локомотив» впервые проиграл и пропустил гол в ранге действующего чемпиона. Кажется, клубу надо лучше следить за собственными кадрами. Взятые летом Крыховяк и Смолов вышли в старте, но не смогли справиться с командой, которая предыдущий сезон провела в ФНЛ.

Текстовый онлайн матча «Оренбург» – «Локомотив»