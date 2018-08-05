Вратарь «Оренбурга»: «Было неприятно проигрывать «Спартаку» из-за одной ошибки»

Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов признался, что был разочарован результатом матча 1-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

– Какие эмоции оставил старт сезона?

– Не очень приятно было проиграть «Спартаку», но в целом я, конечно, рад, что сезон наконец-то начался. На стадионе были аншлаг и крутая атмосфера — в этом плане матч удался. За результат обидно – тем более, игра была фактически равной. Неприятно проигрывать из-за одной ошибки. По сути, «Спартак» создавал не так много моментов, и ничейный результат был бы просто отличным для «Оренбурга».

– У «Спартака» совершенно иной уровень подбора игроков. Почему им было так сложно справиться с вами?

– Безусловно, им сложно играть против таких команд, как мы. Понятно, что «Оренбург» старается играть надежно, от обороны, и «Спартаку» взламывать ее было очень непросто. Плюс дает о себе знать то, что это лишь старт сезона. Думаю, в дальнейшем и мы, и они еще разыграемся.