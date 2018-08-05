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    Вратарь «Оренбурга»: «Было неприятно проигрывать «Спартаку» из-за одной ошибки»

    Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов признался, что был разочарован результатом матча 1-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

    – Какие эмоции оставил старт сезона?

    – Не очень приятно было проиграть «Спартаку», но в целом я, конечно, рад, что сезон наконец-то начался. На стадионе были аншлаг и крутая атмосфера — в этом плане матч удался. За результат обидно – тем более, игра была фактически равной. Неприятно проигрывать из-за одной ошибки. По сути, «Спартак» создавал не так много моментов, и ничейный результат был бы просто отличным для «Оренбурга».

    – У «Спартака» совершенно иной уровень подбора игроков. Почему им было так сложно справиться с вами?

    – Безусловно, им сложно играть против таких команд, как мы. Понятно, что «Оренбург» старается играть надежно, от обороны, и «Спартаку» взламывать ее было очень непросто. Плюс дает о себе знать то, что это лишь старт сезона. Думаю, в дальнейшем и мы, и они еще разыграемся.

    Источник: Известия

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    05.08.2018 09:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 12:09

      должны быть довольны что больше не пропустили, конечно проигрывать неприятно но уровень и качество игроков у нас и у них как земля и небо, поэтому не надо тут ля-ля)

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