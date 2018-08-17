Фролов отбил 2-й пенальти в 4-х турах чемпионата России

«Оренбург» играет с «Анжи» в матче 4-го тура РПЛ (0:1, перерыв).

На 41-й минуте встречи вратарь оренбуржцев Евгений Фролов взял пенальти от полузащитника Ивана Маркелова. Голкипер отбил мяч в поле, после чего партнер выбил его из штрафной площади.

Сэйв с пенальти стал для 30-летнего Фролова вторым в текущем сезоне. В игре 2-го тура он отбил одиннадцатиметровый в игре с «Крыльями Советов» (3:0). Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов назвал эпизод решающим в матче.

Фролов пополнил состав команды в июле 2017 года. Прежде выступал за «Балтику», «Кубань», московское «Динамо» и «Мордовию».

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