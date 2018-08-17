Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фролов отбил 2-й пенальти в 4-х турах чемпионата России

    «Оренбург» играет с «Анжи» в матче 4-го тура РПЛ (0:1, перерыв).

    На 41-й минуте встречи вратарь оренбуржцев Евгений Фролов взял пенальти от полузащитника Ивана Маркелова. Голкипер отбил мяч в поле, после чего партнер выбил его из штрафной площади.

    Сэйв с пенальти стал для 30-летнего Фролова вторым в текущем сезоне. В игре 2-го тура он отбил одиннадцатиметровый в игре с «Крыльями Советов» (3:0). Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов назвал эпизод решающим в матче.

    Фролов пополнил состав команды в июле 2017 года. Прежде выступал за «Балтику», «Кубань», московское «Динамо» и «Мордовию».

    За событиями встречи в Махачкале можно следить здесь.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:33

      Молодец. Талантливых вратарей у нас хватает.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 августа 2018, 21:05

      Красава...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 17 августа 2018, 21:01

      молодец

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 августа 2018, 20:43

      Молодец, реально потащил!

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11