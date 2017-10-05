Без Аргентины и Голландии, но с Кипром и Панамой. Каких сенсаций ждать от отбора ЧМ-2018?

Голландия может пропустить второй крупный турнир подряд

Сборная Голландии, управляемая Диком Адвокатом, возможно, пролетит мимо чемпионата мира в России. Решающей станет игра оранжевых против Швеции, которая пройдет 10 октября. Ничьей недостаточно: голландцам необходимо выигрывать, причем как можно крупнее, так как у шведов лучшая разность забитых и пропущенных мячей. На данный момент именно скандинавы выглядят фаворитом в борьбе за место в стыках.

Матчи:

Швеция – Люксембург (7 октября)

Беларусь – Голландия (7 октября)

Болгария – Франция (7 октября)

Франция – Беларусь (10 октября)

Люксембург – Болгария (10 октября)

Голландия – Швеция (10 октября)

Прогноз «Бомбардира»: Швеция идет в стыки, Голландия сидит дома.

Исландия (пока) опережает Украину и Турцию

Хорватия, Исландия, Украина и Турция – совсем скоро две из этих команд узнают, что они не поедут в Россию следующим летом. На данный момент Хорватия и Исландия имеют по 16 очков, Украина и Турция – по 14. Уже завтра нас ждет горячий «стыковой» поединок между турками и исландцами, в котором многое прояснится. А 9-го числа Украина на своем поле сыграет с Хорватией, что, по всей видимости, станет матчем за первое место.

Матчи:

Хорватия – Финляндия (6 октября)

Турция – Исландия (6 октября)

Косово – Украина (6 октября)

Финляндия – Турция (9 октября)

Украина – Хорватия (9 октября)

Исландия – Косово (9 октября)

Прогноз «Бомбардира»: Исландия поедет в Россию с первого места, Украина отправится в стыки.

Второе место в группе H, возможно, займет Кипр

Сейчас за вторую строчку сражаются Босния и Герцеговина (14 очков), Греция (13 очков) и Кипр (10 очков). Уже 7 октября киприоты сыграют на своем поле с греками и, в случае победы, сравняются с ними по очкам. Проблем у Кипра несколько: во-первых, отрицательная разница забитых и пропущенных, во-вторых – последний матч в отборе бывшая карликовая команда проведет против Бельгии, где ей заказано поражение. В расписании боснийцев тоже есть Бельгия, но у них на очко больше. Возможно, этот балл станет для них спасительным.

Матчи:

Босния и Герцеговина – Бельгия (7 октября)

Кипр – Греция (7 октября)

Гибралтар – Эстония (7 октября)

Эстония – Босния и Герцеговина (10 октября)

Бельгия – Кипр (10 октября)

Греция – Гибралтар (10 октября)

Прогноз «Бомбардира»: Босния и Герцеговина – в стыки, Греция и Кипр – до свидания.

Месси может не приехать в Россию

Ключевой матч состоится уже завтра: Аргентина дома примет перуанцев, которые как раз идут впереди команды Месси благодаря большему количеству забитых мячей (очков у соперников поровну). Если Аргентина выиграет, то в последнем туре ей хватит победы над немотивированным Эквадором, чтобы забронировать прямую путевку в Россию. А вот если «альбиселесте» каким-то чудом занесет на пятое место, то их ждет стык против лучшей команды Океании – Новой Зеландии.

Главные матчи:

Колумбия – Парагвай (6 октября)

Чили – Эквадор (6 октября)

Аргентина – Перу (6 октября)

Парагвай – Венесуэла (11 октября)

Бразилия – Чили (11 октября)

Эквадор – Аргентина (11 октября)

Перу – Колумбия (11 октября)

Прогноз «Бомбардира»: Аргентина добудет прямую путевку, Чили сыграет стык с Новой Зеландией.

Африка порадует экзотическими именами?

Хотите увидеть на чемпионате мира сборную Кабо-Верде? Многое решится 7-го числа, когда кабовердцы примут на своем поле Сенегал. А самый главный матч ожидает африканскую группу D ровно через месяц, когда мы увидим зарубу Буркина-Фасо против Кабо-Верде. Впрочем, у Сенегала есть спасательный круг – переигровка матча с ЮАР, назначенная, внимание (!), из-за предвзятого судейства в первой версии противостояния.

Дисклеймер: в каждой группе (A – E) разыгрывается одна прямая путевка в Россию, с таблицами всех групп можно ознакомиться тут.

Матчи:

ЮАР – Буркина-Фасо (7 октября)

Кабо-Верде – Сенегал (7 октября)

Сенегал – ЮАР (6 ноября)

Буркина-Фасо – Кабо-Верде (6 ноября)

ЮАР – Сенегал (10 ноября, переигровка)

Осторожный прогноз «Бомбардира»: в Россию от Африки приедут Тунис, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Египет.

США надо обыгрывать Панаму, чтобы выйти на ЧМ

В зоне КОНКАКАФ наклюнулась сенсация: на данный момент Панама имеет больше очков, чем США, а до конца – два матча. Другое дело, что один из них – очная ставка американцев против их неожиданного конкурента, и команда Брюса Арены имеет все шансы похоронить интригу парой удачных тачдаунов. Есть и другая вероятность: Америка сознательно не хочет ехать в Россию – боится, что там ее превратят в радиоактивный пепел.

Матчи:

Мексика – Тринидад и Тобаго (7 октября)

США – Панама (7 октября)

Коста-Рика – Гондурас (7 октября)

Тринидад и Тобаго – США (10 октября)

Гондурас – Мексика (10 октября)

Панама – Коста-Рика (11 октября)

Прогноз «Бомбардира»: Панама следует совету Широкова, США едет в Нижний Новгород.

Сирия или Австралия – последняя интрига азиатской зоны

От Азии на ЧМ точно поедут четыре команды – это Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. К ним может присоединиться либо Сирия, либо Австралия – в зависимости от того, кто из них победит в двухраундовом махаче, стартующем сегодня в 15:30 по Москве. Затем победителю предстоит финальная игра в режиме плей-офф против четвертой команды КОНКАКАФ (скорее всего, против Панамы или Гондураса).

Наш прогноз: к сожалению для сирийцев, в этом случае без сенсаций. Дальше пойдет Австралия.