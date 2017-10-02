Статистика РФПЛ, о которой вы не знали. Эти цифры помогут лучше разобраться в новом сезоне

«Динамо» – первая команда по отборам и перехватам

Аутсайдеру и положено в каждой из этих дисциплин находиться повыше – его игрокам чаще приходится вступать в отбор мяча и делать перехваты. Но давно такого не было, чтобы сразу по обоим показателям лидировала одна и та же команда, да еще та, что стоит на вылет. Игроки «Динамо» делают в среднем по 20 успешных отборов за матч, пятую часть из которых выполняет Самба Соу. По перехватам – 18,9 за матч, и снова Соу здесь главный – по три в среднем за игру.

При этом малиец получил травму в последней игре с «Локо», и это очень серьезная потеря. Да и в целом ситуация у динамовцев так себе – они не побеждали почти два месяца и не забивали с 20 августа. Как вылезать из зоны вылета – пока неясно.

«Рубин» – предпоследняя команда по точности передач

Едва ли это тоже большая сенсация, поскольку тот же «Ростов» под управлением Курбана Бердыева в прошлом сезоне по этому показателю шел 13-м, а в позапрошлом – 10-м. Но, например, казанский «Рубин» в сезоне-2013/14 по аккуратности выполнения передач стал вообще пятым, однако Бердыев проработал там не весь чемпионат.

Тем не менее удивительно, что этот «Рубин», обладающий все-таки более серьезным подбором игроков, чем бердыевский «Ростов», столь неточен в передачах (71,5%). Если смотреть на футболистов, отыгравших не менее семи матчей в сезоне, то лучшим по этой дисциплине будет Янн Мвила, но 80,3% для игрока центра поля в команде, претендующей хотя бы на место в еврокубках – это уж очень скромно. И целый ряд футболистов РФПЛ, выступающих на позиции центрального полузащитника, здесь Мвилу опережает – от спартаковца Глушакова до динамовца Зотова. Перерыв вообще «Рубину» весьма полезен после четырех подряд поражений в чемпионате, которые, кстати, и статистику точности передач тоже здорово подкосили.

«Тосно» – в пятерке по ударам

Мы недавно хвалили «Тосно» и с удовольствием сделаем это еще раз. Не обладая подбором очень крутых футболистов, новичок РФПЛ продолжает показывать симпатичный футбол и уже даже поставляет игроков в сборную России (для нее, правда, это не самая лучшая рекомендация). В списке самых бьющих команд чемпионата первые места всегда занимают топовые клубы даже хотя бы потому, что чаще доходят до чужих ворот. При этом, пятое место «Тосно» по ударам (14,3 за игру) – с одной стороны сюрприз (что здесь делает аутсайдер?), с другой – закономерность, учитывая, насколько быстро и резво команда старается доходить до ворот соперника.

А так, чаще «Тосно» по воротам бьют только «Спартак», «Краснодар», ЦСКА и «Зенит». По ударам в створ тосненцы – шестые (4,3), помимо этого квартета они пропустили вперед еще и «Локомотив». Высокие показатели клубу обеспечивает Антон Заболотный – он в шестерке самых бьющих футболистов турнира (2,9 в среднем за игру).

Алексей Миранчук – худший по контролю мяча

Касается это двух пунктов – потери мяча при отборе, а также потери при обработке. По обоим показателям Миранчук чаще всех в РФПЛ допускает ошибки. Он давно лидер «Локомотива», но как-то странно, что столько ошибок при работе с мячом возникает в не самом быстром чемпионате у одного из его наиболее ярких игроков. Но в десятках по обводкам и обостряющим передачам у Миранчука место забронировано.

Шарля Каборе стало легко пройти

29-летний полузащитник «Краснодара» навыков отбора не теряет – третье место по успешности вместе с Устиновым, выше только Соу и Полуяхтов. Но при этом обыграть самого Каборе теперь удается гораздо проще, чем раньше, а в этом сезоне еще никого не обводили чаще африканца – 1,6 в среднем за игру. Пока это худший показатель в РФПЛ за все время и у самого Каборе. Хотя даже и без цифр видно, насколько игрок «Краснодара» сдал за последнее время на футбольном поле.

Форвард «Уфы» – самый фолящий футболист

Сильвестр Игбун – совсем не защитник и не опорник, но своей статистике продолжает соответствовать. В прошлом году он по числу фолов уступил лишь Огуде из «Амкара», но сейчас воспользовался травмой игрока пермского клуба и стал единоличным лидером. Фолит Игбун не менее трех раз за матч (3,2, если точнее), никто к нему и близко по этому показателю подступиться не может. Впрочем, к нему стремится одноклубник Игбуна – Фатай, он сейчас в пятерке среди самых фолящих игроков сезона. Вот чем и занимаются форварды в «Уфе» при Сергее Семаке. Меньше уфимцев в этом сезоне забил только «Амкар».

Бикфалви страдает больше всех

Не всегда главные дриблеры чемпионата (это Головин, Вандерсон, Жаба, Витиньо и Фернандеш) чаще всех получают по ногам. Наибольшее количество фолов, причем с громадным отрывом, собирают именно на Бикфалви – 4,1 за игру. В списке самых фолящих полузащитник «Урала» – седьмой, но первый в числе получающих фолы – всего его атаковали 45 раз (32 на Головине, сыгравшем на 14 минут меньше).

Главному распасовщику 37 лет

Лидер по голевым передачам – заслуженный ветеран. Если раньше круче всех раздавали голевые пасы Вальбуэна и Халк, то в прошлом чемпионате лучшим по этому показателю стал 36-летний Тимофей Калачев. Сейчас лидирует Гекдениз Карадениз, которому в январе исполнится 38 лет. На счету турка пять передач. Удивительно, что за 12 туров больше никто даже к отметке в четыре передачи приблизиться так и не смог – у всех остальных кроме Карадениза три голевых и меньше.