«Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?

Отрыв «Зенита» от второго места – четыре очка. Команда Манчини идет по турниру без поражений и уже одержала две знаковые победы – крупную над «Спартаком» (5:1) и сегодняшнюю над «Краснодаром» (0:2). Голы Ерохина и Полоза укрепили Питер на первой строчке, а заодно нанесли «быкам» первое домашнее поражение в истории РФПЛ на новом стадионе.

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Паредес, Дриусси, Нобоа, Ригони – эти люди оказались сегодня на скамейке запасных Манчини. Ресурсы «Зенита» кажутся безграничными на фоне возможностей конкурентов. Какой еще клуб из РФПЛ может оставить в запасе двух игроков сборной Аргентины?

Что еще важно: с приходом Манчини в «Зените» поутихли скандалы. От Луческу исходили негативные эмоции, но теперь все по-другому: Питер спокойно и безошибочно катит к пятому чемпионству. Следствием положительного микроклимата в команде стал прогресс игроков: Кокорин превратился в супербомбардира, а Кузяев неожиданно стал одним из лучших полузащитников лиги.

«Спартак» безнадежно отстал от лидера по очкам, «Локомотив» испытывает внутренние проблемы и вряд ли доведет борьбу до конца, а ЦСКА играет ограниченным составом на два фронта. «Краснодар» по-прежнему сыроват для чемпионства и для больших достижений вообще, Шалимов безнадежно сливает ключевые матчи. Помешать «Зениту» взять золото действительно может только он сам.

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