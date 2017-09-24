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«Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?

Отрыв «Зенита» от второго места – четыре очка. Команда Манчини идет по турниру без поражений и уже одержала две знаковые победы – крупную над «Спартаком» (5:1) и сегодняшнюю над «Краснодаром» (0:2). Голы Ерохина и Полоза укрепили Питер на первой строчке, а заодно нанесли «быкам» первое домашнее поражение в истории РФПЛ на новом стадионе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Паредес, Дриусси, Нобоа, Ригони – эти люди оказались сегодня на скамейке запасных Манчини. Ресурсы «Зенита» кажутся безграничными на фоне возможностей конкурентов. Какой еще клуб из РФПЛ может оставить в запасе двух игроков сборной Аргентины?

Что еще важно: с приходом Манчини в «Зените» поутихли скандалы. От Луческу исходили негативные эмоции, но теперь все по-другому: Питер спокойно и безошибочно катит к пятому чемпионству. Следствием положительного микроклимата в команде стал прогресс игроков: Кокорин превратился в супербомбардира, а Кузяев неожиданно стал одним из лучших полузащитников лиги.

«Спартак» безнадежно отстал от лидера по очкам, «Локомотив» испытывает внутренние проблемы и вряд ли доведет борьбу до конца, а ЦСКА играет ограниченным составом на два фронта. «Краснодар» по-прежнему сыроват для чемпионства и для больших достижений вообще, Шалимов безнадежно сливает ключевые матчи. Помешать «Зениту» взять золото действительно может только он сам.

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Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Полоз Дмитрий Ерохин Александр
Комментарии (34)
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shahor
1506280153
Если смотреть правде в глаза,то питерцев уже сейчас можно поздравлять.Реальных конкурентов в нынешнем первенстве у них нет,к сожалению.
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mikitka
1506283068
мне кажется, "Зенит" оставил Дзюбу в команде только для того, чтоб добавить интриги этому чемпионату...
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Rimidal-v
1506283470
Ещё рано говорить о чемпионстве. Цыплят по осени считают. Этот отрыв ещё не отрыв. По поводу Дзюбы. Да, он сейчас не забивает. Но просмотрите, насколько он полезен. В этой игре и Кокорин не забил. Но насколько он тоже был полезен.
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woyser
1506294369
Заслуженная победа!!! Поздравляю всех болел Зенита!!! Порадовал Иванович! Хорошая была игра!
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Nesterenko
1506300578
Ещё очень рано говорить о чемпионстве.
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Petrak86
1506307873
еще очень рано судить, отрыв 4 очка, а еще даже половины матчей не сыграно. Да, Зенит сейчас на 2-3 головы сильнее всех конкурентов, но это еще не гарантия. Главное, чтоб не расслабились раньше времени. К тому же будет зимнее трансферное окно, в которое теоретически могут укрепиться конкуренты. А вообще надеюсь, что интрига все-таки будет хотя бы до 28-29 тура
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vodomut
1506315091
пусть губёшки закатают,ещё всё в переди
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bset
1506320079
Манчини хорош. Да и условия у него шикарные. Либо будет русская Бавария, либо клубам придется подтягиваться, тем самым повышая уровень чемпионата. В общем, одни плюсы тут видятся.
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mamba9090909
1506321051
О каком чемпионстве можно говорить, когда сыграна лишь треть чемпионата?
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myelementisearth
1506321568
Что за привычка!? Я помню сезон, когда Гамбург болтался в зоне вылета в первом круге, а в результате взял чемпионство. Зачем давить на футболистов, какое чемпионство? Пусть играют и радуют игрой (не только Зенит).
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