ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву

ЦСКА отказался продавать нападающего Тамерлана Мусаева в «Рубин».
Казанский клуб устно предлагал за 25-летнего форварда 150 млн рублей, однако армейцы отклонили это предложение.
Московская команда готова отпустить игрока за 300 млн рублей, но лишь при условии, что летом подпишет другого нападающего.
- За весь сезон Мусаев принял участие в шести матчах ЦСКА во всех турнирах и не набрал ни одного результативного действия.
- В РПЛ форвард всего один раз вышел в стартовом составе.
- Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мусаева в 2,5 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»