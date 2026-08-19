ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву

ЦСКА отказался продавать нападающего Тамерлана Мусаева в «Рубин».

Казанский клуб устно предлагал за 25-летнего форварда 150 млн рублей, однако армейцы отклонили это предложение.

Московская команда готова отпустить игрока за 300 млн рублей, но лишь при условии, что летом подпишет другого нападающего.