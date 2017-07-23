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«Подождите еще немного». Почему Бердыев проваливается в «Рубине»

С возвращением Курбана Бердыева в «Рубине» возродилась целая эпоха. Казанский клуб именно при Бердыеве переживал знаменательные победы над «Барселоной», успешно выступал в чемпионате России. Сейчас «Рубин» скатился до уровня середняков. В команде перебор легионеров и футболистов, из которых тяжело лепить сплоченный коллектив. «Рубин» – сборище ярких индивидуальностей. Курбан Бердыев не любит такие клубы.

По первым турам видно, что Бердыев действительно пытается создать из «Рубина» второй «Ростов». Ростовчане были командой. Такие прогнозы перед началом чемпионата выглядели актуально хотя бы из-за трансферов. Джанаев, Азмун, Кудряшов, Гранат – все они последовали за тренером в новую команду. Мог прийти и его любимчик Кристиан Нобоа, но эквадорец выбрал «Зенит». Даже тактика у Бердыева снова такая же. Есть здесь и тройка центральных защитников, и массивный центр поля, и пара нападающих. Но план пока не работает.

Состав «Рубина» на матч с «Краснодаром».

Персоналии Бердыев пробовал разные. В матче с «Краснодаром» в центре обороны вышла связка Камболов – Бурлак из «Локомотива» прошлых лет. К ней добавили Граната и получилась смесь, приведшая к двум голам быстрого Лаборде. Бурлак ошибался больше остальных, поэтому на следующую игру в состав не попал. Рочине и Караденизу не хватило атакующей остроты. Главное отличие и преимущество «Рубина» перед «Ростовом» – длинная скамейка. Здесь тренер может сменить половину состава и не потерять в качестве. Поражение от «Краснодара» заставило Бердыева пойти на эти изменения.

Состав «Рубина» на матч с «Зенитом».

В игре с «Зенитом» Бердыев перетасовал стартовый состав на три фамилии. Но структурные изменения оказались глобальнее. Реактивный Набиуллин вышел на левый фланг обороны. Кудряшов перешел в центр, сменив там наказанного Бурлака. Вместо Рочины на поле оказался оборонительный Сонг, вместо Карадениза – молодой Жемалетдинов. Именно новый нападающий и забил единственный гол «Рубина» в ворота «Зенита». Но «Рубин» снова проиграл, дважды пустив от Дриусси.

«Зенит» выиграл эту встречу на классе, за счет игроков более высокого уровня. Дриусси с первого же выхода в старте показал, что наших защитников не боится. Тем более что игроки обороны нынешнего «Рубина» далеки даже от уровня многоопытного Сесара Наваса. При этом огромную бригаду защитников-иностранцев Бердыев оставляет в запасе, продолжая верить в собственные идеи.

«У меня играют те, кто выглядит предпочтительнее остальных. Подождите еще немного. В ближайшее время все будет», – сказал Бердыев после встречи с «Зенитом». Пока его «Рубин» буксует без очков. Болельщики же продолжают надеяться, что провал на старте сезона – временное явление. Курбан Бердыев пытается построить новый «Рубин» со своими идеями. Здесь он снова тренер с безграничным кредитом доверия. Здесь его готовы бесконечно ждать.

«Главная крыша страны». У стадиона «Зенита» снова проблемы

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Россия. Премьер-лига Россия Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (26)
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alex kidn
1500787728
Всё таки рубин проиграл сильнейшим командам страны, другое дело, если бы проиграл амкару или ска, тогда можно было бы поговорить. Посмотрим как он будет играть с середняками и аутсайдерами
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paparazzi-kazan
1500789531
Всё будет нормуль.
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OfaZavr
1500792996
Всё получиться со временем.
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Рубинище
1500794492
От Зенита поражение обидное, на 90-й минуте.. Но зато видно, что хочет Бердыев, уже видна налаженность в обороне..это не проходной двор, как при Грасии.. Аздоев прибавил, Сонг заиграл, МВила за ум взялся..Лестьена не хватало в созидании..Кануников слабое звено..очень хотел , что бы слухи про Спартак сбылись..
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russo jan
1500794962
Автор материала робко надеется ,что Бердыев провалится в Рубине и пытается писать об этом ,как о свершившемся факте ,выдавая свое желаемое за действительное..НО,жизнь все расставит по своим местам..В матче с Зенитом Бердыевский Рубин выглядел очень достойно,главное,что все боролись,бились..Пожалуй рано пропустили первый мяч (позиционная ошибка Набиуллина),да реализовывать можно было поэффективнее Канунникову и Караденизу..И еще автору-БЕРДЫЕВ не пытается создать второй Ростов,он создает КОМАНДУ из имеющихся в его распоряжении игроков,не имея возможности кардинально усилиться из-за принципов ФФП..
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polt
1500796245
Конечно, ему необходимо время, чтобы возродить команду.
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giluxa1963
1500799872
о каком провале может идти речь Рубин что играл с мальчиками для битья вот если сегодня Спартак не выиграет это будет провал
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insider_retro
1500801143
По мне, так Рубин достойно сыграл в Питере... Давление выдерживал, во втором тайме прибавил бодрости.... Концовка не сложилась, но это случай, который склонил чащу весов в пользу Зенита... Два поражения тяжеловато для старта.... Надеюсь Бекиевич выправит ситуацию...
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mihail1980
1500802511
скоро бердыев наведет порядок в клубе вот тогда посмотрим на игру команды
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vasiok74
1500822571
да всё получиться у Бердыева.проиграли Краснодару и Зениту,топовым командам.рано ещё судить тренера.
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