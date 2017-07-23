«Подождите еще немного». Почему Бердыев проваливается в «Рубине»

С возвращением Курбана Бердыева в «Рубине» возродилась целая эпоха. Казанский клуб именно при Бердыеве переживал знаменательные победы над «Барселоной», успешно выступал в чемпионате России. Сейчас «Рубин» скатился до уровня середняков. В команде перебор легионеров и футболистов, из которых тяжело лепить сплоченный коллектив. «Рубин» – сборище ярких индивидуальностей. Курбан Бердыев не любит такие клубы.

По первым турам видно, что Бердыев действительно пытается создать из «Рубина» второй «Ростов». Ростовчане были командой. Такие прогнозы перед началом чемпионата выглядели актуально хотя бы из-за трансферов. Джанаев, Азмун, Кудряшов, Гранат – все они последовали за тренером в новую команду. Мог прийти и его любимчик Кристиан Нобоа, но эквадорец выбрал «Зенит». Даже тактика у Бердыева снова такая же. Есть здесь и тройка центральных защитников, и массивный центр поля, и пара нападающих. Но план пока не работает.

Состав «Рубина» на матч с «Краснодаром».

Персоналии Бердыев пробовал разные. В матче с «Краснодаром» в центре обороны вышла связка Камболов – Бурлак из «Локомотива» прошлых лет. К ней добавили Граната и получилась смесь, приведшая к двум голам быстрого Лаборде. Бурлак ошибался больше остальных, поэтому на следующую игру в состав не попал. Рочине и Караденизу не хватило атакующей остроты. Главное отличие и преимущество «Рубина» перед «Ростовом» – длинная скамейка. Здесь тренер может сменить половину состава и не потерять в качестве. Поражение от «Краснодара» заставило Бердыева пойти на эти изменения.

Состав «Рубина» на матч с «Зенитом».

В игре с «Зенитом» Бердыев перетасовал стартовый состав на три фамилии. Но структурные изменения оказались глобальнее. Реактивный Набиуллин вышел на левый фланг обороны. Кудряшов перешел в центр, сменив там наказанного Бурлака. Вместо Рочины на поле оказался оборонительный Сонг, вместо Карадениза – молодой Жемалетдинов. Именно новый нападающий и забил единственный гол «Рубина» в ворота «Зенита». Но «Рубин» снова проиграл, дважды пустив от Дриусси.

«Зенит» выиграл эту встречу на классе, за счет игроков более высокого уровня. Дриусси с первого же выхода в старте показал, что наших защитников не боится. Тем более что игроки обороны нынешнего «Рубина» далеки даже от уровня многоопытного Сесара Наваса. При этом огромную бригаду защитников-иностранцев Бердыев оставляет в запасе, продолжая верить в собственные идеи.

«У меня играют те, кто выглядит предпочтительнее остальных. Подождите еще немного. В ближайшее время все будет», – сказал Бердыев после встречи с «Зенитом». Пока его «Рубин» буксует без очков. Болельщики же продолжают надеяться, что провал на старте сезона – временное явление. Курбан Бердыев пытается построить новый «Рубин» со своими идеями. Здесь он снова тренер с безграничным кредитом доверия. Здесь его готовы бесконечно ждать.

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