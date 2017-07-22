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    «Главная крыша страны». У стадиона «Зенита» снова проблемы


    3.2
    Голосов: 10
    22.07.2017 21:45
    «Зенит» выиграл у «Рубина», впервые в новом сезоне сыграв на арене «Санкт-Петербург». «Бомбардир» рассказывает, как на стадионе опять проявились недоработки.

    Соло Себастьяна Дриусси поразило «Рубин». Аргентинец забил дважды и принес «Зениту» вторую победу в сезоне. Все бы хорошо, но настроение испортили проблемы, которые не связаны с игрой. С газоном на этот раз было все в порядке. Зато болельщики заметили струю воды, льющуюся из крыши стадиона «Санкт-Петербург».

    Арена протекает уже не первый раз. Например, много воды было еще на первых пробах сооружения, когда там еще даже не проводились матчи. После этого возникали сложности с выдвижением крыши, выкатом поля и самим футбольным покрытием. Новый стадион «Зенита» давно оброс мемами, а теперь порождает их сам.

    У крыши арены «Санкт-Петербург» появился собственный аккаунт в твиттере. «Главная крыша страны. В движении», – говорится в описании страницы. Здесь уже есть две публикации, которые ретвитнул «Зенит». Социальные сети продолжают удивлять и пытаться отвлечь болельщиков от серьезных проблем. «Зенит» стремится сделать это результатом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 10
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 06:53

      Лицо Зенита, наглое, зажравшееся, офигевшее от вседозволенности и безнаказанности.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 06:46

      Этот стадик, как и Фишт - гарантированно полупустые убыточные проекты, наглядные примеры почему денег нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:33

      Пирамида современному менеджменту. Под ней бы всех их положить, поле выкатить и больше не закатывать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 24 июля 2017, 17:30

      Cтадион - это отвратительный и дикий позор!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 июля 2017, 11:02

      Получите говно за очень большие деньги............долбоящеры капитальные.....ну ничего не меняется в этой дурной стране....

      3
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 23 июля 2017, 22:14

      Руберо́ид поможит устранить утечку!

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 июля 2017, 17:20

      а такое происходит когда бабло по карманам суют. Когда по-хозяйски все делается и денег меньше уходит и качество не страдает

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 июля 2017, 14:41

      Мне кажется, надо терпимее относится к арене... Её уже построили, на ней уже все заработали, все кто хотел спи...ли... Да, не оправдано дорого и не потребно долго.... Но от наших тирад, увы, никто не покраснеет и не положит голову на плаху... Размах грандиозный с намёком на величие... Пусть так и будет... Строительные недочёты исправят и будет арена в полупустом состоянии радовать чей-нибудь взгляд и травить чью-то душу... Не будем портить друг-другу нервы".....

      4
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      Рейтинг: +28

      Tubba 23 июля 2017, 12:09

      Поднимите цены на газ по всей стране !!!! давайте уже достоим эту поебень!

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 июля 2017, 10:09

      Даже если позор арена начнет разваливаться, бомжи все равно будут писать, что все нормально, стадион лучший, поле самое крутое! )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 > ufos73 23 июля 2017, 17:20

      бомжи есть бомжи!!!!

      0
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