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«Главная крыша страны». У стадиона «Зенита» снова проблемы

Соло Себастьяна Дриусси поразило «Рубин». Аргентинец забил дважды и принес «Зениту» вторую победу в сезоне. Все бы хорошо, но настроение испортили проблемы, которые не связаны с игрой. С газоном на этот раз было все в порядке. Зато болельщики заметили струю воды, льющуюся из крыши стадиона «Санкт-Петербург».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Арена протекает уже не первый раз. Например, много воды было еще на первых пробах сооружения, когда там еще даже не проводились матчи. После этого возникали сложности с выдвижением крыши, выкатом поля и самим футбольным покрытием. Новый стадион «Зенита» давно оброс мемами, а теперь порождает их сам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У крыши арены «Санкт-Петербург» появился собственный аккаунт в твиттере. «Главная крыша страны. В движении», – говорится в описании страницы. Здесь уже есть две публикации, которые ретвитнул «Зенит». Социальные сети продолжают удивлять и пытаться отвлечь болельщиков от серьезных проблем. «Зенит» стремится сделать это результатом.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (24)
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LX Zet
1500749401
эта протекающая крыша - раскрученный какой-то "персонаж"...излишне много внимания
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Garrincha58
1500752394
кто это пишет и снимает у того мозги вытекают если они вообще там есть
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zenitforever2015
1500791797
Хватит уже стонать здесь! В новых домах всегда какие то неполадки есть. Всё будет хорошо. А стадио - супер! В стране можно сравнить только с Краснодаром.
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vodomut
1500793139
ещё бабла и залить всё герметиком.тон 10 должно хватить.
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ufos73
1500793799
Даже если позор арена начнет разваливаться, бомжи все равно будут писать, что все нормально, стадион лучший, поле самое крутое! )))
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Tubba
1500800991
Поднимите цены на газ по всей стране !!!! давайте уже достоим эту поебень!
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insider_retro
1500810100
Мне кажется, надо терпимее относится к арене... Её уже построили, на ней уже все заработали, все кто хотел спи...ли... Да, не оправдано дорого и не потребно долго.... Но от наших тирад, увы, никто не покраснеет и не положит голову на плаху... Размах грандиозный с намёком на величие... Пусть так и будет... Строительные недочёты исправят и будет арена в полупустом состоянии радовать чей-нибудь взгляд и травить чью-то душу... Не будем портить друг-другу нервы".....
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Сибирь за Спартак
1500953609
Пирамида современному менеджменту. Под ней бы всех их положить, поле выкатить и больше не закатывать.
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Svoysvoemubrat
1500954365
Этот стадик, как и Фишт - гарантированно полупустые убыточные проекты, наглядные примеры почему денег нет.
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Одинокий волк Маквейд
1500954807
Лицо Зенита, наглое, зажравшееся, офигевшее от вседозволенности и безнаказанности.
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