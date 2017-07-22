«Главная крыша страны». У стадиона «Зенита» снова проблемы

Соло Себастьяна Дриусси поразило «Рубин». Аргентинец забил дважды и принес «Зениту» вторую победу в сезоне. Все бы хорошо, но настроение испортили проблемы, которые не связаны с игрой. С газоном на этот раз было все в порядке. Зато болельщики заметили струю воды, льющуюся из крыши стадиона «Санкт-Петербург».
Арена протекает уже не первый раз. Например, много воды было еще на первых пробах сооружения, когда там еще даже не проводились матчи. После этого возникали сложности с выдвижением крыши, выкатом поля и самим футбольным покрытием. Новый стадион «Зенита» давно оброс мемами, а теперь порождает их сам.
У крыши арены «Санкт-Петербург» появился собственный аккаунт в твиттере. «Главная крыша страны. В движении», – говорится в описании страницы. Здесь уже есть две публикации, которые ретвитнул «Зенит». Социальные сети продолжают удивлять и пытаться отвлечь болельщиков от серьезных проблем. «Зенит» стремится сделать это результатом.
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