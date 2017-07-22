«Главная крыша страны». У стадиона «Зенита» снова проблемы

Соло Себастьяна Дриусси поразило «Рубин». Аргентинец забил дважды и принес «Зениту» вторую победу в сезоне. Все бы хорошо, но настроение испортили проблемы, которые не связаны с игрой. С газоном на этот раз было все в порядке. Зато болельщики заметили струю воды, льющуюся из крыши стадиона «Санкт-Петербург».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Арена протекает уже не первый раз. Например, много воды было еще на первых пробах сооружения, когда там еще даже не проводились матчи. После этого возникали сложности с выдвижением крыши, выкатом поля и самим футбольным покрытием. Новый стадион «Зенита» давно оброс мемами, а теперь порождает их сам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У крыши арены «Санкт-Петербург» появился собственный аккаунт в твиттере. «Главная крыша страны. В движении», – говорится в описании страницы. Здесь уже есть две публикации, которые ретвитнул «Зенит». Социальные сети продолжают удивлять и пытаться отвлечь болельщиков от серьезных проблем. «Зенит» стремится сделать это результатом.

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