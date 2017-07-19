«Перед Лигой чемпионов полиция задержала нас до полуночи». Интервью команды, которую подозревают в договорном матче

Болельщики «Спартака» ждали чемпионства 16 лет. Но по сравнению с фанатами «Кукеси» − это пыль. Албанский клуб за 83 года существования вообще не выигрывал чемпионат своей страны и сделал это впервые только в прошлом сезоне. А потом чуть не сорвал дебют в Лиге чемпионов.

В начале недели европейские СМИ разорвала скандальная новость из Австрии. Сразу семь игроков и тренер «Кукеси» перед вылетом на матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов против тираспольского «Шерифа» были задержаны австрийской полицией в Вене. Причина задержания − подозрение в участии в договорных матчах во время предсезонных сборов в Австрии. Среди спарринг-партнеров чемпиона Албании были российские клубы – «Ростов» (0:1) и московское «Динамо» (0:6). В полицейский участок албанцы попали как раз из-за шести проглоченных голов от динамовцев.

«Все произошло, когда автобус с командой приехал из Албании в Вену, откуда мы должны были лететь в Молдову. У нас не такой богатый клуб, чтобы позволить себе прямой чартерный рейс. Действия местной полиции нас шокировали – у команды впереди важнейший выездной матч в Лиге Чемпионов с сильным соперником, а половину состава задерживают до полуночи, − рассказывает после матча с «Шерифом» президент «Кукеси» Сафет Гици. − Мы целых 83 года ждали дебюта в Лиге Чемпионов − и тут такое. Сложилось впечатление, что кто-то нам просто хочет специально помешать. Нас пытаются остановить любыми способами, какие-то серые кардиналы спят и видят, чтобы усложнить нашу жизнь. Но мы не сдадимся! Никто и ничто не остановит наш клуб».

Главный тренер Эрнест Гек в добавление жалуется на сбитый режим и психологические атаки на футболистов: «Мы летим с пересадкой на матч Лиги Чемпионов, и вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливать силы перед игрой с таким сильным клубом, как «Шериф», на наших футболистов оказывают давление в полицейском участке. Не дают лечь спать вовремя».

Помимо тренера, полицией были задержаны голкиперы Ена Колики и Ервис Кочи, защитники Илли Шамети, Альберт Серран, Симон Ррумбуллаку и Рустем Хоша, а также полузащитник Хаир Зекири. Игроков допрашивали несколько часов. «Даже не верится, что мы наконец, добрались до Лиги Чемпионов. Никогда не думал, что на такое важное для нас событие придется добираться транзитом через полицейский участок», − говорит защитник Рустем Хоша.

Полицейские приехали в аэропорт Вены с наводки некоммерческой организации Federbet, которая выявляет странные матчи в разных странах Европы. Именно Federbet сообщила об этом товарищеском поединке, проходившем во время учебно-тренировочного сбора обеих команд. По ходу встречи команда Юрия Калитвинцева имела большое преимущество и забила шесть безответных мячей. Подозрения специалистов этой организации вызвали пятый и шестой гол.

«У нас нет никакой личной неприязни к албанскому футболу и клубу «Кукеси», но в матче против «Динамо» мы обнаружили странные движения коэффициентов. Кто-то явно ждал пятого и шестого гола в ворота албанского клуба: коэффициенты на эти исходы обрушились моментально», − говорится в официальном сообщении организации. Говоря более простым языком, Federbet намекает на то, что албанский клуб специально позволил российской команде забить два последних гола в матче в нужное время, на что кем-то и были поставлены крупные ставки.

У главного тренер «Кукеси» после поражения свое мнение на эту ситуацию: «Мне наплевать, что происходит в товарищеских матчах! Я готов проигрывать все наши товарняки не со счетом 0:6, а даже с двухзначной разницей, лишь бы это приносило пользу, и мы побеждали потом в официальных играх и еврокубках. На то они и товарищеские, чтобы в них проверить свои слабые стороны, наиграть несыгранных игроков, экспериментировать с составом. Неужели кто-то думал, что в заключительном матче на сборах мы станем рвать жилы, чтобы добиться результата в ничего не значащем товарняке? Будем выкладываться на все 100 процентов и тратить силы перед матчами с «Шерифом» в Лиге Чемпионов?»

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− Ростов» сильнее «Динамо», но ему вы проиграли всего 0:1. Почему в одном матче ваша команда борется с участником 1/8 финала Лиги Европы, а в другом – пропускает шесть голов от клуба, который играл во втором российском дивизионе? – спрашиваю у него.

− Вы же сами знаете, что матч на матч не приходится. А почему «Ростов» обыгрывает «Баварию» и проигрывает «Оренбургу»? Многое зависит от мотивации. Нам очень важно попасть в следующий раунд Лиги Чемпионов. Если мы пройдем чемпиона Молдовы, то заработаем 580 тысяч евро. Для «Кукеси» это большие деньги. Поэтому у нас все мысли были только о «Шерифе», а у «Динамо» в том матче пошла игра, и залетало все. Посмотрите другие наши игры. Оборона – самое слабое звено в команде. Если говорить откровенно, то «Шериф» мог выиграть у нас с куда более крупным счетом, чем «Динамо» («Кукеси» проиграл «Шерифу» со счетом 0:1 – прим. ред.). Моя защита в очередной раз сыграла кошмарно, позволив тираспольским футболистам пробить 13 раз в створ и еще дважды в перекладину! Хорошо, что здорово сыграл вратарь и выручил во всех моментах, кроме пенальти. Или вы скажете, что мы сегодня тоже проигрывали специально? – задается вопросом Эрнест Гек.

В матче с «Шерифом» в Тирасполе «Кукеси» не сделал ничего, к чему можно придраться в плане закона. Албанцы упорно отбивались от атак молдован, которые явно превосходили их по уровню подготовки, и пропустили только один гол в конце с пенальти.

− Не понимаю этих букмекеров. Сначала сами принимают на все ставки, а потом жалуются и ищут крайних. А виноваты во всем оказываемся мы – футболисты. Я вообще не в курсе, как и из чего они рассчитывают эти коэффициенты. Никогда даже не играл в азартные игры, потому что я – мусульманин. Но меня продержали в участке с допросами до полуночи! − говорит игрок «Кукеси» Альберт Серран.

Но в Албании мусульманские традиции соблюдают не все. В прошлом году UEFA жестко наказал другой клуб этой страны − «Скендербеу». Из-за участия в договорных матчах команда была лишена права на участие в Лиге Чемпионов. Примечательно, что в 2015 году эксперты Federbet также обратили внимание на албанско-российский матч «Скендербеу» − «Локомотив». При счете 1:0 в свою пользу железнодорожники в конце матча забили еще два гола и выиграли 3:0 в групповом этапе Лиги Европы. На такой исход тогда кто-то поставил большую сумму.

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