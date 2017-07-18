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    Главный человек в испанском футболе арестован. Что случилось?


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    Голосов: 2
    18.07.2017 17:30
    Глава Федерации футбола Испании арестован вместе с сыном, работавшим в Южной Америке. «Бомбардир» кратко разбирается в вопросе.

    Что сегодня произошло

    Утром в Испании был арестован 67-летний Анхель Мария Вильяр – президент Федерации футбола страны. Причем даже не по одному: Вильяр обвиняется в коррупции, подделке документов, растратах. Не повезло сегодня утром не ему одному – вместе с Анхелем Вильяром арестован сын Горка Вильяр, а также вице-президент Хуан Пардон и генсек Федерации футбола Тенерифе Рамон Буск.

    Кто такой Анхель Вильяр

    Это глава испанского футбола, который находится на своем посту аж с 1988 года – с тех времен, когда в мире еще существовал СССР, едва не выигравший тем летом чемпионат Европы. В мае нынешнего года Вильяра переизбрали на восьмой срок. При нем сборная Испании прошла все свои взлеты и падения – от непопадания на Евро-92 до невообразимого триумфа 2008-2012 с двумя чемпионствами в Европе и кубком мира. Великолепных достижений добились и молодежные команды.

    Раньше он играл в футбол

    На счету Вильяра всего один трофей – с «Атлетиком» из Бильбао, за который он выступал 12 лет, удалось выиграть Кубок Испании в 1973 году. И заодно добраться через четыре года до финала Кубка УЕФА. Вильяр также провел 22 матча за сборную Испании. Он играл на позиции полузащитника.

    А мог сейчас быть главой УЕФА

    Мог, но не стал. Пару лет назад он угодил в коррупционный скандал, отказавшись давать показания по делу о коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018/2022. А после отставки Мишеля Платини снял свою кандидатуру на пост главы УЕФА (им стал Чеферин).

    А еще уснул на Евро

    Прошлогодний матч чемпионата Европы между Англией и Словакией (0:0) совсем утомил чиновника. Некоторое время Вильяр продремал.

    Отношения с главой Ла Лиги очень непросты

    Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас – один из врагов Вильяра, отношения между ними не складываются уже годами. Притом Тебас – фанат «Реала», а Вильяр поддерживает хорошие отношения с «Барселоной». Впрочем, положение обязывает главу испанского футбола поддерживать контакт со всеми представителями местных федераций.

    В чем провинился сын

    Горка Вильяр – гендиректор целой КОНМЕБОЛ, но получил обвинения в вымогательстве, причем связаны они с продажей телевизионных прав на клубные турниры в Латинской Америке. Эта история началась еще полтора года назад. Кроме того, его обвиняют в организации договорных матчей в Швейцарии.

    Почему Вильяра-старшего не любят

    Несмотря на то, что он долго находится на своем посту, Вильяра часто критикуют за плохую дипломатию. Он прошел через множество скандалов, связанных с назначением тренера сборной, телеправами, женским футболом и договорняками. В общем, все это зрело давно, и сегодня в испанском футболе настал очень важный день.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 июля 2017, 20:25

      Испания не далеко ушла от Италии по коррупции

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 20:23

      Эх, с Мутко вряд ли такое будет

      5
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