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Главный человек в испанском футболе арестован. Что случилось?

Что сегодня произошло

Утром в Испании был арестован 67-летний Анхель Мария Вильяр – президент Федерации футбола страны. Причем даже не по одному: Вильяр обвиняется в коррупции, подделке документов, растратах. Не повезло сегодня утром не ему одному – вместе с Анхелем Вильяром арестован сын Горка Вильяр, а также вице-президент Хуан Пардон и генсек Федерации футбола Тенерифе Рамон Буск.

Кто такой Анхель Вильяр

Это глава испанского футбола, который находится на своем посту аж с 1988 года – с тех времен, когда в мире еще существовал СССР, едва не выигравший тем летом чемпионат Европы. В мае нынешнего года Вильяра переизбрали на восьмой срок. При нем сборная Испании прошла все свои взлеты и падения – от непопадания на Евро-92 до невообразимого триумфа 2008-2012 с двумя чемпионствами в Европе и кубком мира. Великолепных достижений добились и молодежные команды.

Раньше он играл в футбол

На счету Вильяра всего один трофей – с «Атлетиком» из Бильбао, за который он выступал 12 лет, удалось выиграть Кубок Испании в 1973 году. И заодно добраться через четыре года до финала Кубка УЕФА. Вильяр также провел 22 матча за сборную Испании. Он играл на позиции полузащитника.

А мог сейчас быть главой УЕФА

Мог, но не стал. Пару лет назад он угодил в коррупционный скандал, отказавшись давать показания по делу о коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018/2022. А после отставки Мишеля Платини снял свою кандидатуру на пост главы УЕФА (им стал Чеферин).

А еще уснул на Евро

Прошлогодний матч чемпионата Европы между Англией и Словакией (0:0) совсем утомил чиновника. Некоторое время Вильяр продремал.

Отношения с главой Ла Лиги очень непросты

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас – один из врагов Вильяра, отношения между ними не складываются уже годами. Притом Тебас – фанат «Реала», а Вильяр поддерживает хорошие отношения с «Барселоной». Впрочем, положение обязывает главу испанского футбола поддерживать контакт со всеми представителями местных федераций.

В чем провинился сын

Горка Вильяр – гендиректор целой КОНМЕБОЛ, но получил обвинения в вымогательстве, причем связаны они с продажей телевизионных прав на клубные турниры в Латинской Америке. Эта история началась еще полтора года назад. Кроме того, его обвиняют в организации договорных матчей в Швейцарии.

Почему Вильяра-старшего не любят

Несмотря на то, что он долго находится на своем посту, Вильяра часто критикуют за плохую дипломатию. Он прошел через множество скандалов, связанных с назначением тренера сборной, телеправами, женским футболом и договорняками. В общем, все это зрело давно, и сегодня в испанском футболе настал очень важный день.

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Комментарии (2)
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BRO_football
1500398631
Эх, с Мутко вряд ли такое будет
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Berikosha
1500398728
Испания не далеко ушла от Италии по коррупции
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