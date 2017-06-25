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  • «Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

«Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

Сперва – несколько красноречивых картинок.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Решающий гол привез Акинфеев. К нему – главные претензии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Многие персонально выделили Жиркова. Кто похвалой, а кто – графически.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин сомневается насчет Жиркова, но уверен в Джикии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Даже излучающий позитив Черданцев разуверился в сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, нашлись и оптимисты. Например, Дмитрий Шнякин и (внезапно!) Яна Чурикова.

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Но итог – все равно грустный.

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И еще один (не менее грустный).

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Комментарии (30)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498374659
Акинфеев не виноват!!!
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Zarandar_52
1498375018
Головин очень порадовал на чемпионате.
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ToniMontana
1498375629
Ну дак это наш уровень, ничего удивительного. На ЧМ примерно тоже самое будет...Головин и Жирков выделялись, остальные сыграли как всегда...
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Boniel+
1498377342
Эта команда будет проигрывать всем умеющим играть в футбол.Сегоднящие "футболисты"сборной России совершенно не обученные игре в футбол.Ляп на ляпе,не могут сделать двух точных пасов,удары корявые и не точные.Все хвалят Жиркова,да за то,что этот тип сделал на поле нужно выгонять из футбола навсегда.Акинфеев был всегда трусливый вратарь.Нужно было играть головой,а он испугался и позорно раскарячился на линии штрафной!И в первом голе нужно было прыгать за мячом,а он побоялся встретиться со штангой.Итог:этот состав не способен даже на минимальный успех!!!
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Альтер
1498379235
если бы в сборной были профессиональные футболисты а не миллионеры,для которых это хобби, можно было бы надеяться на успех
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Andrew01
1498382002
Вешать всех собак на Акинфеева не стоит, да ошибся, да привез, да виноват, но если бы не пропустил матч закончился бы 1:1 и результат был бы тот же... нет игры в нападении 2 попадания в створ за матч (и то в одной атаке), с Португалией вообще ни разу не попали, как можно выигрывать не забивая? ждать пенальти? его еще забить надо... нужен еще один тренер в состав штаба, который научит игроков бить поворотам, было видно, что игроки не совсем понимают как подойти к воротам, как вывести на ударную позицию игрока, нужен человек хорошо разбирающийся во всем этом, тот кто всю жизнь играл в воротах и руководивший обороной вряд ли разбирается во всех тонкостях игры в нападении.... увольнять ни кого не надо но подучится у мастеров стоит!
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Нил78
1498385388
Хорошая новость - игра есть, плохая - результата нет. Верим, ждем (пусть долго, даже очень долго ждем), надеемся...
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111ax
1498389943
Акинфеева крайним выставили просто, но в футболе выигрывают те, кто забивает больше, а эти ребятишки не забивают
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Spiridonovich
1498396125
Не думается, что Мутко не понимает, что единственным профессионалом, способным поставить игру сборной, является Бердыев. Его феноменальный талант проявился в Ростове, где он за год из средних игроков сделал звёзд и привёл команду к вице чемпионству. Можно предположить, что в назначение кустарей типа Слуцкого и Черчессова, Мутко заинтересован по причинам далёким от футбола. То же самое мы наблюдаем и от Черчесова, который зачем то приглашает двух подставных лиц Габулова и Шишкина. Не просматривается ли здесь коррупционная составляющая, которую решительно отвергает Бердыев.
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84aivengo
1498403473
интерес к кк2017 упал на 70% ... будет чужой праздник на нашей земле.... а у нас как всегда - кому ушат холодной воды,кому баранку..
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