«Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

Сперва – несколько красноречивых картинок.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Решающий гол привез Акинфеев. К нему – главные претензии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Многие персонально выделили Жиркова. Кто похвалой, а кто – графически.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Василий Уткин сомневается насчет Жиркова, но уверен в Джикии.
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Даже излучающий позитив Черданцев разуверился в сборной России.
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Впрочем, нашлись и оптимисты. Например, Дмитрий Шнякин и (внезапно!) Яна Чурикова.
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Но итог – все равно грустный.
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И еще один (не менее грустный).
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