Новый Бэйл и прототип Комбарова. Самые удивительные игроки сборной Мексики

Юрген Дамм – второй в мире после Бэйла

«Как же достал этот вертлявый», – примерно это можно было прочитать на лицах защитников сборной Новой Зеландии, когда их раз за разом накручивал правый вингер Мексики. Карлосу Веле дали отдохнуть, и Юрген Дамм не разочаровал. Приехать он мог сюда и в качестве игрока сборной Германии: Дамм – внук немецких эмигрантов, его прадед буквально выслал своих детей из страны, спасая их от фашизма. С тех пор все дети по линии деда учились в немецкой школе Гвадалахары, не стал исключением и Юрген.

Четыре года назад 20-летний Дамм отправился на просмотр в «МЮ» к Алексу Фергюсону. «Они сказали, что им понравился мой уровень, но пояснили, что я должен набрать мышечную массу и развивать скоростные данные», – рассказывал футболист. Из Манчестера он уехал со специальной программой по питанию и занятиям в тренажерном зале.

Впрочем, пока Дамм так и играет в Мексике, но мечтает о большем: «Хочу играть на чемпионате мира и в Лиге чемпионов. Сейчас как раз подходящий возраст, а немецкий паспорт помог бы мне попасть в европейскую команду». Интересно, что в 2015-м был опубликован рейтинг самых быстрых футболистов мира, и Юрген Дамм проиграл в нем лишь Гарету Бэйлу – его скорость составляет 35,23 км/ч (у Бэйла – 36,9).

Ирвинг Лосано – будущая суперзвезда, выскакивающая из-под кровати

Лосано – 21-летний вингер, за плечами которого уже 149 матчей за мексиканскую «Пачуку» – как созрел для основного состава, так больше никому не отдавал свое место. Еще круче статистика голов – он забил целых 43 мяча в далеко не слабом мексиканском чемпионате, а теперь будет радовать фанатов голландского «ПСВ», где продолжит свою карьеру с 1 июля. Год назад слухи отправляли его в «МЮ», недавно – в «Ман Сити», однако начинает свою европоступь мексиканец с клуба поскромнее.

Прозвище «Чаки» тоже все скоро выучат – Лосано так прозвали за привычку выскакивать из-под кроватей и пугать одноклубников. Скорость и дриблинг сделали из него приличного игрока уже сейчас, скромность – верного друга и приятного собеседника, а неуемное желание учиться и прогрессировать – сверхперспективного футболиста в будущем.

К 21 году Лосано уже успел навыигрывать массу всего интересного – тут и Кубок Мексики, и Лига чемпионов Кубка КОНКАКАФ, и золотая медаль с молодежного чемпионата КОНКАКАФ среди сборных. В прошлом году был на Олимпиаде и Кубке Америки, в нынешнем – отправился на Кубок конфедераций в составе сборной Мексики. Пока не играл, но своего шанса обязательно дождется. «Со своими козырями он далеко пойдет, – уверен главный тренер национальной команды Хуан Карлос Осорио. – У него есть потенциал, чтобы стать выдающимся игроком. Но притом его сила еще и в том, что он очень и очень хороший человек».

Летающий защитник Мигель Лайун

Что этот парень делает в защите – вопрос, которым уже не раз задавались. Едва ли его можно полностью сравнивать с Дмитрием Комбаровым, но кое-какое сходство определенно есть – мексиканца часто критикуют за игру в обороне, но «плюсуют» ему за действия в атаке. Любопытно, что левого защитника «Порту» портал Whoscored описывает, как футболиста, который умеет здорово держать мяч, раздавать пасы, подавать и исполнять стандарты, а слабыми местами называют отбор и концентрацию – как раз то, что защитнику необходимо.

Отдельная фишка Лайуна – сумасшедший удар с правой ноги. Забить со штрафного для него тоже не проблема. Причем, бить мексиканец может как мощно, так на технику. Вот уж действительно не для игры в обороне родился этот футболист:

Попадать издалека он умеет и вот так:

Суперолимпиец Перальта

Кто у Мексики будет всегда, так это мощный центрфорвард с суровым лицом, здесь есть постоянство, прям как в вылете сборной на стадии 1/8 финала чемпионата мира (шесть раз подряд к этому моменту). Все эти пробивные ребята – Боргетти, Бланко, Эрмосильо и Эрнандес (Луис, не Хавьер) облепили пятерку лучших бомбардиров сборной в ее истории, исключение там составляет лишь вечно юный Чичарито, который, кстати, возглавляет список.

В нынешней команде такому типажу соответствует Орибе Перальта, который в среду принес победу Мексике над Новой Зеландией. Знаем мы о нем исключительно по крупным турнирам – в Европу Перальта не ездил вообще, предпочитая наводить ужас на вратарей местного чемпионата. На Олимпиаде в Лондоне было разрешено включить в состав трех футболистов старше 23 лет, и одним из таких стал как раз Перальта.

Он не выиграл гонку бомбардиров, но забил главные голы – Швейцарии, что помогло выиграть группу, Японии, что вывело Мексику в финал. А там – дубль в ворота сборной Бразилии и неожиданные золотые медали. Успех исторический, поскольку Мексика никогда еще не побеждала на Олимпиаде. Главным его творцом стал именно Перальта.

Марко Фабиан – малыш, взявшийся за ум

Если вспоминать тот Олимпийский финал, то золотой гол Перальты случился после голевой передачи Марко Фабиана. Для «Малыша Марко» (как его называют из-за роста в 171 см) победа на Олимпиаде была ценна особо, ведь ровно год назад до этого его со свистом выбросили из сборной.

Летом 2011 года Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, сыграв фантастический финальный матч против США (4:2) и готовилась к Кубку Америки. За несколько дней до турнира в Аргентине произошел крупный скандал: мексиканские игроки пожаловались, что из отеля пропали ценные вещи – деньги и техника. Лучше бы они этого не делали, поскольку после изучения камер наблюдения оказалось, что футболистов ограбили проститутки, которых они сами же и пригласили. Сложно придумать более идиотскую ситуацию.

В итоге сразу восемь футболистов получили штраф в размере трех тысяч евро и отправились домой. Одним из этих раздолбаев был как раз Фабиан. Половина из них на Олимпиаду все-таки поехала, но из категории «прощенных» именно Фабиан внес основной вклад в победу. До Кубка конфедераций в России из этих восьми парней «дожили» только Фабиан и еще Джонатан Дос Сантос.