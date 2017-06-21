Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией

Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией

Евро-2004. Португалия – Россия – 2:0

Памятный матч с удалением Овчинникова, лишивший нашу сборную шансов побороться за выход из группы. Португальцы на том чемпионате Европы дойдут до финала, но уступят грекам, единственное поражение которым нанесла как раз сборная России.

Отбор ЧМ-2006. Португалия – Россия – 7:1

В том же 2004 году Португалия и Россия встретились во второй раз, и этот матч вошел в историю нашей сборной как один из худших. Мы пропустили семь, забили один, а Георгий Ярцев покинул тренерскую скамейку, не дожидаясь финального свистка. Криштиану, кстати, тогда уже вовсю уничтожал соперников – на его счету дубль.

Отбор ЧМ-2006. Россия – Португалия – 0:0

Свои первые очки в играх с португальцами Россия набрала в сентябре 2005-го, когда стадион «Локомотив» стал свидетелем нулевой ничьей команд Юрия Семина и Луиса Фелипе Сколари. Тот матч мы снова не доиграли в полном составе (удалился Смертин), а право на участие в стыках ушло к Словакии.

Отбор ЧМ-2014. Россия – Португалия – 1:0

Третий официальный матч Фабио Капелло – и сразу победа над Португалией. Кержаков забил единственный гол после отличного паса Широкова, а наша сборная возглавила отборочную группу. Тогда еще никто не ругал Капелло – напротив, работой итальянского тренера в России только восхищались.

Отбор ЧМ-2014. Португалия – Россия – 1:0

Наше поражение в Лиссабоне не изменило положения дел: Россия пришла к финишу первой, Португалия – второй. На самом турнире команды выступили не очень здорово: что россияне, что португальцы разъехались по домам после группового этапа.

Товарищеский матч (2015). Россия – Португалия – 1:0

Последний на данный момент матч между командами – товарищеская игра в ноябре 2015-го уже после увольнения Капелло. Широков забил, Акинфеев не пропустил, а мы питали иллюзии по поводу Евро-2016. Оказалось – напрасно, но тогда о возможном провале во Франции еще никто не думал.

Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

Кубок конфедераций
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex kidn
1498050224
Вперед Россия
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+