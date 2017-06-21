Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией

Евро-2004. Португалия – Россия – 2:0

Памятный матч с удалением Овчинникова, лишивший нашу сборную шансов побороться за выход из группы. Португальцы на том чемпионате Европы дойдут до финала, но уступят грекам, единственное поражение которым нанесла как раз сборная России.

Отбор ЧМ-2006. Португалия – Россия – 7:1

В том же 2004 году Португалия и Россия встретились во второй раз, и этот матч вошел в историю нашей сборной как один из худших. Мы пропустили семь, забили один, а Георгий Ярцев покинул тренерскую скамейку, не дожидаясь финального свистка. Криштиану, кстати, тогда уже вовсю уничтожал соперников – на его счету дубль.

Отбор ЧМ-2006. Россия – Португалия – 0:0

Свои первые очки в играх с португальцами Россия набрала в сентябре 2005-го, когда стадион «Локомотив» стал свидетелем нулевой ничьей команд Юрия Семина и Луиса Фелипе Сколари. Тот матч мы снова не доиграли в полном составе (удалился Смертин), а право на участие в стыках ушло к Словакии.

Отбор ЧМ-2014. Россия – Португалия – 1:0

Третий официальный матч Фабио Капелло – и сразу победа над Португалией. Кержаков забил единственный гол после отличного паса Широкова, а наша сборная возглавила отборочную группу. Тогда еще никто не ругал Капелло – напротив, работой итальянского тренера в России только восхищались.

Отбор ЧМ-2014. Португалия – Россия – 1:0

Наше поражение в Лиссабоне не изменило положения дел: Россия пришла к финишу первой, Португалия – второй. На самом турнире команды выступили не очень здорово: что россияне, что португальцы разъехались по домам после группового этапа.

Товарищеский матч (2015). Россия – Португалия – 1:0

Последний на данный момент матч между командами – товарищеская игра в ноябре 2015-го уже после увольнения Капелло. Широков забил, Акинфеев не пропустил, а мы питали иллюзии по поводу Евро-2016. Оказалось – напрасно, но тогда о возможном провале во Франции еще никто не думал.

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