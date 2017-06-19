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    «Нельзя надевать юбки». Как инструктируют проводников на время Кубка конфедераций


    4
    Голосов: 7
    19.06.2017 23:30
    На время Кубка конфедераций в России организован бесплатный проезд между городами. «Бомбардир» рассказывает, как инструктировали проводников в поездах, чтобы те могли лучше взаимодействовать с болельщиками.

    В России на время Кубка конфедераций много транспортных новшеств. Болельщики могут попасть в метро через специальные меченые турникеты, где не придется платить за проезд. Между городами, где проходят матчи Кубка конфедераций, с 15 июня по 4 июля тоже налажена работа бесплатных поездов. Чтобы попасть в такой состав, обязательно нужно предъявить паспорт болельщика и билет на матч. Но если что-то хорошо для футбольных фанатов, то для работников поездов это обычно превращается в дополнительную нагрузку. Проводники прошли четырехчасовой инструктаж, узнав много нового о футболе и работе с любителями игры. Кстати, от проводников в таких поездах требуют знание английского языка. Это своеобразная тренировка перед чемпионатом мира-2018, где ожидается много иностранных болельщиков. Вот такие вещи рассказывают пассажиры поездов, пересказывая разговоры с проводницами:

    «Прекрасное рассказала проводница, когда ехал на бесплатном поезде из Питера. Проводникам в РЖД проводили инструктаж на 4 часа о том, как вести себя с болельщиками на Кубке конфедераций. Сказали, что нельзя надевать стандартные галстуки (задушат), бейджики (порежут) и юбки (изнасилуют). Показывали видео, где буянят украинские фанаты. Если начнется кипиш, проводницы должны выявить лидера, увести его и «облизывать». Психологу предложили самой выйти работать, она как раз не замужем».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 21 июня 2017, 18:20

      че я только что прочитал

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 июня 2017, 08:35

      Очередной бред от Бомбардир.ру

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 июня 2017, 07:33

      Психолог начитался бреда из методички евросоюза.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 июня 2017, 06:34

      Хорошо то как

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 июня 2017, 01:17

      девочки должны носить ватники,национальный прибор,как ни как)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 июня 2017, 01:11

      "балабол - комментатор"

      похоже они в Питере кроме Орлова никого из комментаторов и не знают

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 23:58

      а зря судя по посещаемости надо было вабанк идти

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 23:38

      "Облизывать"))) Главное мужикам проводникам юбки не надевать

      1
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