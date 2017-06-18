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  • «Наши центры помогают людям стать большими профессионалами». Чем крут самый возрастной футболист Кубка конфедераций

«Наши центры помогают людям стать большими профессионалами». Чем крут самый возрастной футболист Кубка конфедераций

Рафа Маркес – самая настоящая легенда не только американского, но и мирового футбола. Рафаэль играл за свою сборную уже на четырех чемпионатах мира и установил мировой рекорд, но собирается поехать еще и на пятый. При этом Маркес не просто гоняет в футбол − он пытается сделать мир лучше. В данном случае это не громкий пафос, а реальная картина. В конце 2015-го благотворительный фонд Маркеса, помогающий получать образование мексиканским детям из неблагополучных семей, отметил десятилетие. За это время организация провела 250 000 уроков. Каждый год более 900 детей принимались в образовательные центры фонда, где их обеспечивали жильем, едой и знаниями.

«Я хочу быть примером для других. Большое количество людей нуждается в помощи, и персонал моего центра помогает им. Мы стараемся сделать наш страну лучше. Наверняка, многие из этих детей станут большими профессионалами в будущем. Мы даем им такую возможность», − заявляет Маркес.

Кроме того, Рафа выступает с различными предложениями по защите прав мексиканских футболистов, которые уезжают в Европу. «Мы не защищены в своих правах. Когда я уезжал в «Монако», я столкнулся с определенными трудностями. Мне бы не хотелось, чтобы с ними сталкивалось новое поколение наших игроков. Предлагаю создать профсоюз, который будет следить за этим».

Маркес провел очень красивую карьеру: начало и завершение в одном и том же клубе на родине, а между ними − долгий и насыщенный период в Европе. Почти 250 матчей за «Барселону», место в топ-10 результативных защитников в истории клуба и корзина сочных трофеев вроде Лиги чемпионов. За семь лет фанаты «Барсы» очень полюбили Маркеса, а сам он вспоминает, что играл там как в сказке: «Я не мог поверить своим глазам. Рядом со мной на поле выходили Роналдиньо, Хави, и это было похоже на сон. Но потом я понял, что меня не случайно позвали в эту команду. Спасибо Франку Райкарду, он помог мне реализовать свой потенциал и поверить в свои силы».

Спустя те семь лет в Каталонии получивший испанское гражданство игрок принял непростое и, как он потом сам заявлял, опрометчивое решение – переехать в MLS, в «Нью-Йорк Ред Буллз». Рафа показывал в Америке неплохой футбол, но местная публика не могла спокойно выносить капитана ненавистной сборной Мексики, который, к тому же, часто буянил в матчах против сборной США (к примеру, ударил Тима Ховарда в 2009-м).

Хорошие матчи Маркеса тут же забывались, а неудачные подхватывались и раскручивались в колоссальный провал. Как-то раз Рафу прорвало: «Если вы взглянете на статистику, она у меня на очень хорошем уровне. Условно, из 30 передач я делаю лишь 2-3 неточные. Я стараюсь давать клубу все, что в моих силах, но, к сожалению, все мои партнеры, кроме Тьерри Анри, ниже меня уровнем».

Статистика говорила, что «Ред Буллз» выигрывают больше с Маркесом в составе, местной аудитории было плевать. Комментатор FOX и экс-игрок сборной США Эрик Виналда однажды написал про Рафу такое: «Он должен уйти. Он − позор нашего футбола. Нам стоит тратить деньги на хороших игроков, а не на эту гниль».

В итоге Маркес уехал в мексиканский «Леон», где его на презентации встречали 10 000 ликующих фанатов. «Я зря переехал в США. Я хотел проводить больше времени с семьей, ведь уровень MLS в разы ниже уровня Примеры, но я не представлял себе, как велика эта разница. Я еще мог поиграть в Европе, ведь у меня было предложение от «Ювентуса».

В «Леоне» он в первом же году взял чемпионство – очередной трофей в свою богатую коллекцию, а потом вновь оказался в Европе. Маркеса неожиданно занесло в уютную «Верону». До этого спортивный директор «Вероны» Шон Сальяно так комментировал вопросы о подписании известного защитника: «Рафа Маркес? Я много о чем мечтаю, но потом нужно просыпаться». Тем не менее, Маркес приехал в знаменитый итальянский городок и провел за клуб больше 30 матчей, а затем спокойно вернулся в родной «Атлас», где, вероятно, и завершит карьеру.

Возраст забрал у Рафы скорость, но добавил опыта и понимания игры − сейчас он по-прежнему очень важная фигура для сборной Мексики. Прошлой осенью Маркес забил ключевой победный гол в ворота сборной США. Недавно он получил травму спины, но, вполне возможно, примет участие в Кубке Конфедераций, золото которого уже брал в 1999-м. Даже если Маркес весь турнир просидит в запасе, он, безусловно, самый заметный футболист своей сборной.

Недавно Маркес ответил в твиттере на указ Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой: «Нам все равно на стену, ведь у нас есть вера в себя». А пару лет назад возмутился тем, что «Золотой мяч» дают Роналду, ведь «есть более достойные кандидатуры». Если не сейчас, то через год мы точно увидим уже 39-летнего Маркеса, руководящего мексиканской обороной на российских стадионах. Идеальное завершение для такой крутой карьеры.

Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Кубок конфедераций Весь мир Мексика Маркес Рафаэль
Комментарии (4)
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OfaZavr
1497778736
Замечательный игрок. Легенда. Удачи Рафа!
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mihail1980
1497780492
что трамп что порошенко-любители стен
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Stavropolets
1497853973
Такому игроку можно пожелать здоровья и еще бегать и бегать
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