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    Зобнин пропустит Кубок конфедераций. Что потеряла сборная России?


    2.3
    Голосов: 3
    07.06.2017 10:05
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин на пять месяцев остался без футбола. «Бомбардир» рассказывает, чего вместе с его травмой лишилась команда Черчесова. В национальной команде Зобнин рассматривался на роль универсального и ключевого игрока центра поля.

    «Зобнин способен заиграть в любой команде мира», – говорил о нем защитник Маурисио, отыгравший сезон в «Спартаке». Раньше им интересовался «Манчестер Юнайтед», сейчас – «Шальке» и «Рома». Зобнина называют одним из главных факторов победы «Спартака» в чемпионате. Его достоинство – универсализм. Например, во втором тайме дерби с ЦСКА номинальный полузащитник Зобнин фактически играл левого защитника, закрыв реактивного Фернандеса. Роман Зобнин способен выполнить любое тренерское задание. Его статистика в два гола и три передачи за сезон в РФПЛ не должна удивлять. Просто он играл везде.

    У Черчесова все в более четких рамках. «Мы считаем, что Зобнин – игрок центра поля. Рассчитываем на него в этом амплуа», – говорил тренер сборной. Перед Кубком конфедераций Черчесов наигрывает схему в три центральных защитника. Зобнин к такому построению приучен еще по «Спартаку». Роман двигает мяч в центре и разгоняет атаки. Сборная России с травмой Зобнина точно теряет в движении и компактности. Ерохин, вышедший вместо Романа в игре с Венгрией, скорее нацелен только на атаку. До старта сборной ему еще расти.

    Зобнин – часть спартаковского костяка в сборной. Именно на футболистах «Спартака» строит коллектив Черчесов. Сборная потеряет во взаимопонимании, ведь Глушаков взаимодействует с Зобниным лучше, чем с игроками других команд. «Моя позиция box to box. Так, как играет Глушаков», – Зобнин и сам берет пример с партнера по «Спартаку». Он сходу закрепился в сборной России во многом за счет трудолюбия. Зобнин хорош на поле и за его пределами, постоянно двигается и прогрессирует.

    В сборной говорят, что Зобнин пробудет в лазарете пять месяцев. Он точно пропустит Кубок конфедераций и начало следующего сезона. Фактически сам Зобнин лишает себя пиара перед Европой. В сборной России есть еще Александр Головин – игрок, схожий с Зобниным по универсализму, но не по игровым качествам. «Таких футболистов, как Зобнин, у сборной больше нет», – отметил бывший футболист Валерий Кечинов. Полноценно заменить Романа Зобнина в задумке Черчесова не удастся. Слишком много поставили на этого футболиста в «Спартаке» и в сборной.

    Главные выводы по матчу Венгрия – Россия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 июня 2017, 06:37

      ни чего не потеряла сборная,просто самой сборной на ККне светит.

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 8 июня 2017, 00:02

      жаль конечно, не везёт чёт, проявил бы себя однозначно на КК

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 7 июня 2017, 21:21

      Если бы меньше пели дифирамбов Зобнину, то отношение к нему было бы лучше. А пока все это выглядит, как настойчивая реклама пацану, который еще ничего не совершил.

      0
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      Рейтинг: +141

      datura 7 июня 2017, 13:11

      Сборная должна формироваться из молодых и амбициозных игроков. Отсутствие Зобнина несомненно потеря.

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 7 июня 2017, 10:11

      Зобнин потерял шанс опозорится на кубке.

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 7 июня 2017, 07:17

      жаль...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2017, 01:54

      Безусловно потеря, это просто эпидемия какая-то (или что-то сверху), травмы выкосили всех более-менее значимых фигур на поле...

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 июня 2017, 00:49

      "...В сборной России есть еще Александр Головин – игрок, схожий с Зобниным по универсализму, но не по игровым качествам..."
      Нисколько не умаляя таланта Зобнина, которого Черчесов разглядел ещё в "Динамо" (и мы вместе с ним!), Головин куда уже более реализовавшийся игрок, нежели Зобнин. И по игровым качествам ему ничуть не уступает, если рассматривать их в комплексе, а не в отдельных компонентах игры. Зачем писать такой очевидный бред - ума не приложу!

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > cska-62 7 июня 2017, 07:57

      Еще по возрасту Головину только 21!

      3
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