«Он бродил по полю, как едва заметная фея в синем платье». Как Фалькао упал на дно и вернулся наверх

Из Аргентины в Европу

«Тренировать Фалькао было огромным удовольствием. Но с Игуаином они не особо ладили».

Даниэль Пассарелла, тренер «Ривер Плейт»

В современном, зацикленном на Европе футбольном мире талантливые южноамериканцы редко задерживаются в своей конфедерации. Их оккупируют европейские агенты и крупные компании, быстро перекупают в Португалию и Испанию или пытаются сдать в аренду через фиктивные клубы.

Фалькао играл в Южной Америке почти 10 лет, дебютировав в чемпионате Колумбии в год, когда ему исполнилось 13. Потом прервал карьеру, отучился в университете и сразу попал в лучший клуб Аргентины – «Ривер Плейт». В 2007 году он стал полноценным лидером команды. 21-летний колумбиец вывел «Ривер» в четвертьфинал Южноамериканского кубка, забил в главном матче страны «Боке Хуниорс» и стал лучшим бомбардиром команды.

Через год «Ривер Плейт» выиграл чемпионат, и за Фалькао началась охота. «Милан», «МЮ», «Барселона» − «Ривер» сдержал напор самых влиятельных игроков трансферного рынка. Возможно, зря. Через три месяца после чемпионства «Ривер» упадет на последнюю строчку таблицы и будет уныло ждать окончания сезона. А Фалькао все равно поедет разрывать европейский футбол.

Из «Атлетико» в «Монако»

«Я хочу запомниться по тем титулам, которые выиграл. С «Атлетико» я уже завоевал лигу Европы и Суперкубок. Теперь остались Лига чемпионов и кубок мира. Об этом я мечтаю».

Радамель Фалькао

К 2011 году Фалькао уже приобрел статус, которым сейчас гордо бравирует Поль Погба. Он еще не был круче Месси и Криштиану, но вот-вот подходил к ним и, по многим прогнозам, скоро должен был стать лучшим в мире. «Атлетико» заплатил за Фалькао 40 миллионов евро. Симеоне только получил пост главного тренера и начинал строить эффективную команду костоломов. Фалькао в ней был одним из немногих, кто отвечал за созидание и творчество.

За первый сезон в Испании колумбиец забил 36 мячей, из них 12 – в Лиге Европы. Команда Симеоне и не думала победе в чемпионате, но, как и все испанские клубы, серьезно отнеслась к еврокубкам. В финале против «Атлетика» из Бильбао Фалькао оформил дубль и стал обладателем второго по рангу европейского кубка. Во второй раз подряд, ведь до перехода в «Атлетико» колумбиец уже побеждал в ЛЕ с «Порту».

В 2013 году Фалькао уйдет из «Атлетико» в «Монако» за 55 миллионов евро. Тогда китайские клубы еще не скупали звезд по цене всех команд ФНЛ вместе взятых, поэтому на Фалькао посыпались обвинения в бесчестной любви к деньгам и предательстве футбола. Но проблема была не в этом. 22 января 2014 года, играя в Кубке Франции, Фалькао забил первый гол за «Монако» – и получил главную травму в карьере. Крестообразную связку ему повредил школьный учитель географии Шонер Эртек из полулюбительской команды «Монт д’Ор Азерг», игравшей тогда в 4-й французской лиге.

Мстительные и обожавшие нападающего колумбийцы угрожали Эртеку в соцсетях и называли «врагом Колумбии». Шонер искренне извинялся перед Фалькао, но тот потерял главное, к чему стремился, когда ехал покорять Европу – шанс сыграть на чемпионате мира.

Из основы на скамейку

«Фалькао бродил по полю, как едва заметная фея в синем платье».

Барни Ронэй, журналист The Guardian

2014 год был однозначно худшим в карьере колумбийца. Он пропустил самый важный турнир в карьере, на котором его сборная дошла до четвертьфинала, а Хамес Родригес забил 6 мячей и за 80 миллионов евро уехал в «Реал».

Но это еще ничего. В последний день трансферного окна Фалькао ушел в аренду в «Манчестер Юнайтед». Впереди – сильнейшая лига, новые вызовы, один из лучших тренеров мира. Главная цель − доказать, что и без успеха со сборной можно стать лучшим на планете.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В результате – полный провал. За 30 матчей в составе «красных дьяволов» Фалькао забил 4 мяча. При Ван Гаале проблемы были не только с нападением, но тренер нашел причину для оправданий. Пока все читали Ницше и искали истоки вангааловской философии, голландец от матча к матчу рассказывал, что у него нет хороших нападающих, и в этом главная проблема. Вроде как все претензии – к Фалькао и Ван Перси. Когда этот дикий сезон закончился, планировалось ожидаемое возвращение Фалькао в «Монако». Но он остался в АПЛ, подписав аренду с «Челси».

Смело. Но в «Челси» все было еще хуже. Один гол за сезон и постоянные травмы, про которые без смущения шутил даже Гус Хиддинк.

Фалькао перестал быть футболистом и превратился в мем. То Валерий Карпин рассказывает, что не пригласит его в Армавир, то в социальных сетях появятся сравнения его низких показателей в FIFA. Фалькао стал самой неоправдавшейся надеждой мирового футбола. От отчаяния колумбиец чуть не уехал в питерский «Зенит». Но помешал Виталий Мутко и его любимый лимит на легионеров.

Из пепла в огонь

«Фалькао – великолепный профессионал и приятный парень. Рад, что он вернулся на прежний уровень».

Хосеп Гвардиола

2 ноября 2016 года Фалькао впервые за шесть лет забил в Лиге чемпионов. В феврале он уже оформлял дубль в 1/8 финала против «Ман Сити», а потом выбивал из турнира «Боруссию».

15 мая Фалькао забил свой 21-й гол в чемпионате Франции. Через три дня «Монако» выиграл турнир впервые с 2000 года. Рассказы о том, что Фалькао переезжал во Францию ради большой зарплаты и дорогих казино, быстро затухли.

В зимнее трансферное окно колумбийцем активно интересовался «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Недавний новичок китайской Суперлиги назначил тренером Фабио Каннаваро, купил Акселя Витселя и Алешандро Пато, но от Фалькао, видимо, отказался. Что любопытно, причина та же, что и у «Зенита» − ужесточение лимита на легионеров. Так что Тигр остается во Франции. Пока.

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