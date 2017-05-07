«Его игру можно описать только матерными словами». Владимир Габулов рвется в сборную?

«Желание играть в футбол по-прежнему огромное», – говорил пропустивший половину сезона Владимир Габулов. Летом у него закончился контракт с «Динамо», а новый клуб Владимир так и не нашел. «Арсенал» подписал Габулова с большим риском. Новый вратарь сменил в рамке неплохо выступавшего Левашова. Туляки зимой меняли все. Лишь бы остаться в РФПЛ.

Четыре из десяти матчей этого сезона Габулов отыграл на ноль. Именно эти игры «Арсенал» и выиграл, набрав важные 12 очков в борьбе внизу таблицы. «Урал», «Томь», «Крылья» и «Ростов» – команды, пострадавшие от обновленного «Арсенала» с Габуловым в воротах. «Черчесов следит за всеми. Понятно, что в сборной России есть Акинфеев. Габулов своей игрой доказал, что может претендовать на позицию второго номера в российской команде», – говорит о нем тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. Сам Габулов тоже не отчаивается и хочет только продолжать играть.

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Бывшего нападающего сборной СССР Сергея Андреева больше всего Габулов впечатлил в игре с «Ростовом». «То, что творил Габулов… Это вообще. Словами, кроме матерных (в положительном смысле) не описать. Просто шедевральная игра голкипера. Прежде всего, спасение после удара Гацкана. Его нельзя назвать хорошим, великолепным. Это гениальный сэйв! Вратарь же не просто руку подставил, а среагировал», – рассказал Андреев.

В створ ворот Никиты Медведева в матче против «Арсенала» пришелся один удар. Голкипер, перебивший рекорд Нигматуллина по количеству сухих минут подряд, отбить его не смог. Владимир Габулов отразил все семь выстрелов соперника. Особенно тяжелыми и впечатляющими получились для Габулова сэйвы после ударов Азмуна и Гацкана.

Видео взято с официального канала тульского «Арсенала»

«Арсенал» взлетел аж на 13-е место и дожидается результатов матчей конкурентов. Сменив зимой почти весь основной состав, туляки добились в игре большого прогресса. Владимир Габулов – лицо сегодняшнего «Арсенала». Ему уже 33 года. Но с такой игрой вратарь любого возраста может оказаться в сборной. Тем более что опыт выступления за российскую команду у Габулова уже присутствует.

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