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  • «Его игру можно описать только матерными словами». Владимир Габулов рвется в сборную?

«Его игру можно описать только матерными словами». Владимир Габулов рвется в сборную?

«Желание играть в футбол по-прежнему огромное», – говорил пропустивший половину сезона Владимир Габулов. Летом у него закончился контракт с «Динамо», а новый клуб Владимир так и не нашел. «Арсенал» подписал Габулова с большим риском. Новый вратарь сменил в рамке неплохо выступавшего Левашова. Туляки зимой меняли все. Лишь бы остаться в РФПЛ.

Четыре из десяти матчей этого сезона Габулов отыграл на ноль. Именно эти игры «Арсенал» и выиграл, набрав важные 12 очков в борьбе внизу таблицы. «Урал», «Томь», «Крылья» и «Ростов» – команды, пострадавшие от обновленного «Арсенала» с Габуловым в воротах. «Черчесов следит за всеми. Понятно, что в сборной России есть Акинфеев. Габулов своей игрой доказал, что может претендовать на позицию второго номера в российской команде», – говорит о нем тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. Сам Габулов тоже не отчаивается и хочет только продолжать играть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Бывшего нападающего сборной СССР Сергея Андреева больше всего Габулов впечатлил в игре с «Ростовом». «То, что творил Габулов… Это вообще. Словами, кроме матерных (в положительном смысле) не описать. Просто шедевральная игра голкипера. Прежде всего, спасение после удара Гацкана. Его нельзя назвать хорошим, великолепным. Это гениальный сэйв! Вратарь же не просто руку подставил, а среагировал», – рассказал Андреев.

В створ ворот Никиты Медведева в матче против «Арсенала» пришелся один удар. Голкипер, перебивший рекорд Нигматуллина по количеству сухих минут подряд, отбить его не смог. Владимир Габулов отразил все семь выстрелов соперника. Особенно тяжелыми и впечатляющими получились для Габулова сэйвы после ударов Азмуна и Гацкана.

Видео взято с официального канала тульского «Арсенала»

«Арсенал» взлетел аж на 13-е место и дожидается результатов матчей конкурентов. Сменив зимой почти весь основной состав, туляки добились в игре большого прогресса. Владимир Габулов – лицо сегодняшнего «Арсенала». Ему уже 33 года. Но с такой игрой вратарь любого возраста может оказаться в сборной. Тем более что опыт выступления за российскую команду у Габулова уже присутствует.

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Россия. Премьер-лига Арсенал Габулов Владимир
Комментарии (7)
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DUMOH
1494153455
Опупительно отыграл Гобулов)))
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gambler35
1494156449
" ... Ему уже 33 года..." Ему всего 33 года. Красавчик!!
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Серый ВБ
1494161053
Русский Буффон))
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h3LL1k
1494166348
да не РОстова день был...
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арейская
1494200711
Я только "за", давно ждала такой его игры
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Vara81
1494222722
Ему просто повезло что били в его сторону
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kanav67
1494231191
При всем уважении к сединам Володи Габулова его время ушло. Он косячил в этом году гораздо больше чем спасал. Как минимум 5 вратарей в РФПЛ сильнее его. Начиная с Акинфеева, включая Беленова, Реброва, Лунева, Юрченко.
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