«Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

Что за скандал?

«Локомотив» забил два мяча «Уралу» во втором тайме и уже готовился праздновать, но внезапно недалеко от штрафной уральцев завязалась потасовка, которая переросла в настоящую драку. Фидлер сцепился с Фернандешем, на игрока «Урала» тут же налетел Фарфан, Ари ударил Фидлера в голову, после чего получил ногой от Манучаряна. По итогам драки все ее участники, кроме Фернандеша, получили по красной карточке и тут же разбрелись по разным углам. Одни – праздновать, другие – злиться.

Как это выглядело?

Отвратительно.

Что происходило после матча?

Участники и наблюдатели делились мыслями. Полузащитник «Урала» Емельянов сказал следующее: «Я сидел на скамейке запасных, но вроде бы Мануэл Фернандеш сказал нашему капитану про маму что-то. Я не знаю точно, но Артем Фидлер так сказал. И он не сдержался и полез на них на всех».

Сам Фидлер был категоричен: «Драка? Это наше с ним дело. У нас многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно. Ари? Я говорю – многие иностранцы. Подам ли руку Фернандешу? Думаю, нет»

Что взорвало ситуацию?

Новый горячий комментарий Романа Павлюченко. Не так давно на матче с «Зенитом» он набросился на судью Еськова, за что получил красную карточку, а сейчас высказал все, что думал, прямо в диктофоны журналистов. Цензурных слов там было мало, а досталось, прежде всего, Ари, с которым россиянин мог пересечься еще в «Спартаке» или «Локомотиве», но немного не успел.

Чуть позже Павлюченко «успокоился», перейдя с грубых оскорблений на чуть более мягкие, но все равно обидные выражения в адрес Ари: «У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в «Краснодаре» был таким же г****м. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан».

Кто согласен с Павлюченко?

К игрокам «Урала» присоединился главный тренер «Анжи» Александр Григорян:

«Я еще в прошлом году говорил, что выходки Зе Луиша в одном из матчей непозволительны. Ты приехал в чужую страну. Ты здесь, блин, кумир, игрок высокого уровня. Веди себя достойно! А Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!

Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала»

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Что сказал сам Ари?

Бразильца выдернули с праздника и попросили собственное мнение по эпизодам. «Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле. Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть. Слова Павлюченко? Я не верю, что это сказал Роман», – ответил Ари.

Что все это напомнило?

Драку игроков «Сатурна» с ЦСКА, когда южноамериканские легионеры раменского клуба бросились на Акинфеева, Березуцкого, Шембераса и Ярошика. Тогда тоже были удалены четверо футболистов – по два из каждой команды. Бастия, Базаев, Жирков и В.Березуцкий получили сверху по пять игр дисквалификации.

Что будет дальше?

Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян могут получить шесть матчей дисквалификации согласно пункту «агрессивное поведение», указанному в качестве причины удалений в итоговом протоколе. При этом дисквалификация распространяется только на игры Кубка России. Впрочем, в случае с российским КДК вряд ли можно быть в чем-то уверенным на сто процентом. К примеру, была ситуация с фашистской символикой на трибуне «Спартака» в кубковом матче с «Шинником» и последующих двух матчах красно-белых без зрителей уже почему-то в чемпионате, да еще и с «Локомотивом» и «Зенитом».

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Что произошло сегодня?

Скандал немного поутих после того, как Роман Павлюченко дал еще одно интервью, где признал, что был слишком резок в своих оценках, хотя извинений приносить не стал. Ари еще раз спросили о словах россиянина в его адрес – бразилец обострять не решился вновь и вообще отказался вступать в полемику. Затем глава КДК Артур Григорьянц пообещал разобраться с инцидентом, и на этом можно было бы на время завершить эту историю, если бы не сразу два непонятных высказывания официальных лиц.

Сначала президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Павлюченко может говорить все, что ему вздумается:

«Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу».

А затем высказался и известный телекомментатор Василий Уткин:

«Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов! Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально! Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного. Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают».

С такими провоцирующими заявлениями скандал, похоже, утихнет еще не скоро.