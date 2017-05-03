Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари: «Отвечать Павлюченко не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову»

Ари: «Отвечать Павлюченко не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову»

3 мая 2017, 15:31
12

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал инцидент с массовой дракой в финале Кубка России против «Урала» (0:2) и оскорбления со стороны Романа Павлюченко.

– Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.

– Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?

– Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову.

Сейчас хочу отметить титул с командой. Я очень счастлив! Хочу поздравить всех игроков, тренеров и руководство, всех, кто является частью команды. Спасибо болельщикам за такую мощную поддержку на матче и за то, что хорошо приняли меня в первого же дня. Мы едины, именно поэтому завоевали кубок! И хочу сказать спасибо тренеру и президенту «Локомотива», что поверили в мою работу, поверили в меня! Теперь я бы хотел отметить свой первый титул в России.

В результате драки Эдгар Манучарян, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Ари получили прямые красные карточки. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сказал о том, что комитет рассмотрит ситуацию отдельно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Локомотив Урал Ари
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KEnZO_RUS
1493814997
Драка была сперва 1на1, зачем влез Ари не понятно, может в Бразилии у них это в порядке вещей. Да и вообще, нужно было разнять, а уже выяснять отношения в подтрибунном помещение.
Ответить
eleng
1493815505
Ари повёл себя как подлец, ударил исподтишка...
Ответить
hevbn 28
1493817205
Когда смотрел матч мне тоже показалось , что Ари полез в драку когда увидел ,что Фидлер ударил в лицо Фарфана, это его конечно мало оправдывает, он конечно должен получить дисквалификацию и на чемпионат и на кубок матчей 5-10 на ЧР и матча три на кубок и после этого инцидент должен быть исчерпан.
Ответить
Igor Belousov
1493819384
ари козел
Ответить
Евгений Агеев
1493819701
Они же на футбольном поле, в финале Кубка России, надо же думать, что на тебя смотрит общественноть. В таких ситуациях надо сразу разнимать, вы же не во дворе на ящик пива играете!
Ответить
ProstoPolzovatel
1493830954
Прочитайте комментарий Павлюченко, и этот комментарий Ари, и, что называется, почувствуйте разницу...за все время, что прошло с финального свистка кубкового матча, Ари в общении с журналистами не допустил ни одного мата в сторону соперника, даже толком не оскорбил никого...понятно, что на поле он повёл себя некрасиво, но лицо-то в итоге сохранил...нашим стоит поучиться у него как с прессой общаться
Ответить
Gr1goRush
1493835736
Все матчи с участием Ари теперь только на канале "МАТЧ! Боец")))
Ответить
Dammit
1493887804
Абсолютно не понимаю ненависти к Ари. Если говорить чисто по факту, получается вот что. Игрок Урала бьёт по лицу Ману. Прибегает Ари, заступается за одноклубника.Далее - все вопят, что Ари тварь, а про Фидлера (если не ошибаюсь,это был он) все молчат. Двойные стандарты, какие-то.
Ответить
афоня72
1495704643
Когда дерутся при счёте 0:2, в конце матча, это же здорово! ,значит футболистам не всё равно, как всё закончится!!
Ответить
Главные новости
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
2
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
20
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
8
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Все новости
Все новости
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
Вчера, 13:09
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+