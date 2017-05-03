Ари: «Отвечать Павлюченко не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову»

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал инцидент с массовой дракой в финале Кубка России против «Урала» (0:2) и оскорбления со стороны Романа Павлюченко.

– Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.

– Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?

– Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову.

Сейчас хочу отметить титул с командой. Я очень счастлив! Хочу поздравить всех игроков, тренеров и руководство, всех, кто является частью команды. Спасибо болельщикам за такую мощную поддержку на матче и за то, что хорошо приняли меня в первого же дня. Мы едины, именно поэтому завоевали кубок! И хочу сказать спасибо тренеру и президенту «Локомотива», что поверили в мою работу, поверили в меня! Теперь я бы хотел отметить свой первый титул в России.

В результате драки Эдгар Манучарян, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Ари получили прямые красные карточки. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сказал о том, что комитет рассмотрит ситуацию отдельно.