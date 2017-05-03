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    Ари: «Отвечать Павлюченко не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову»

    Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал инцидент с массовой дракой в финале Кубка России против «Урала» (0:2) и оскорбления со стороны Романа Павлюченко.

    – Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.

    – Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?

    – Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову.

    Сейчас хочу отметить титул с командой. Я очень счастлив! Хочу поздравить всех игроков, тренеров и руководство, всех, кто является частью команды. Спасибо болельщикам за такую мощную поддержку на матче и за то, что хорошо приняли меня в первого же дня. Мы едины, именно поэтому завоевали кубок! И хочу сказать спасибо тренеру и президенту «Локомотива», что поверили в мою работу, поверили в меня! Теперь я бы хотел отметить свой первый титул в России.

    В результате драки Эдгар Манучарян, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Ари получили прямые красные карточки. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сказал о том, что комитет рассмотрит ситуацию отдельно.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.05.2017 15:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 мая 2017, 12:30

      Когда дерутся при счёте 0:2, в конце матча, это же здорово! ,значит футболистам не всё равно, как всё закончится!!

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 4 мая 2017, 11:50

      Абсолютно не понимаю ненависти к Ари. Если говорить чисто по факту, получается вот что. Игрок Урала бьёт по лицу Ману. Прибегает Ари, заступается за одноклубника.Далее - все вопят, что Ари тварь, а про Фидлера (если не ошибаюсь,это был он) все молчат. Двойные стандарты, какие-то.

      -2
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 3 мая 2017, 21:22

      Все матчи с участием Ари теперь только на канале "МАТЧ! Боец")))

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 мая 2017, 20:02

      Прочитайте комментарий Павлюченко, и этот комментарий Ари, и, что называется, почувствуйте разницу...за все время, что прошло с финального свистка кубкового матча, Ари в общении с журналистами не допустил ни одного мата в сторону соперника, даже толком не оскорбил никого...понятно, что на поле он повёл себя некрасиво, но лицо-то в итоге сохранил...нашим стоит поучиться у него как с прессой общаться

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > ProstoPolzovatel 3 мая 2017, 20:46

      а может, лучше бразильцу научится себя вести в чужой, тем более, стране? а то странно у тебя получается - что павло должен научиться съездить в щщи на глазах у половины страны а потом кротко давать интервью..

      -1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > ProstoPolzovatel 4 мая 2017, 07:33

      Да просто он знает, что у него и так жопа замарана дальше некуда, вот и строит из себя деву Марию!

      -2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > alp 4 мая 2017, 10:11

      Я же не отрицаю, что Ари повёл себя по-хамски...А по поводу моего комментария - всё по делу, Павлюченко тоже потом за свою резкость извинялся...я просто к тому, что и после матча надо вести себя правильно...А по вашей логике, Ари нужно просто линчевать, как это делалось несколько столетий назад за океаном...А ничего, что этот бразилец вместе с Фарфаном по своей инициативе остановились и помогли пострадавшим в ДТП людям...А как этот парень Спартаку, Краснодару, теперь Локо своими голами помогал (помогает в последнем случае)...как-то хорошее быстро забывается, не так ли?

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 3 мая 2017, 16:55

      Они же на футбольном поле, в финале Кубка России, надо же думать, что на тебя смотрит общественноть. В таких ситуациях надо сразу разнимать, вы же не во дворе на ящик пива играете!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 мая 2017, 16:49

      ари козел

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 мая 2017, 16:13

      Когда смотрел матч мне тоже показалось , что Ари полез в драку когда увидел ,что Фидлер ударил в лицо Фарфана, это его конечно мало оправдывает, он конечно должен получить дисквалификацию и на чемпионат и на кубок матчей 5-10 на ЧР и матча три на кубок и после этого инцидент должен быть исчерпан.

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      Рейтинг: +837

      eleng 3 мая 2017, 15:45

      Ари повёл себя как подлец, ударил исподтишка...

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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 15:36

      Драка была сперва 1на1, зачем влез Ари не понятно, может в Бразилии у них это в порядке вещей. Да и вообще, нужно было разнять, а уже выяснять отношения в подтрибунном помещение.

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