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  • Павлюченко: «Не имел права так говорить про Ари, но суть остается той же. В Англии мне за такое купили бы билет назад в Россию»

Павлюченко: «Не имел права так говорить про Ари, но суть остается той же. В Англии мне за такое купили бы билет назад в Россию»

3 мая 2017, 15:07
28

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свои слова в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).

«Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи. Это неправильно.

Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер – наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать».

«Если бы я сделал такое в Англии (с 2008 по 2012 год Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» – прим. «Бомбардира»), мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести. Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь – что произошло, то произошло. Считаю, что это должен быть штраф, это не должно касаться игр. И я готов принять наказание, но и его надо наказать – Ари повел себя безобразно, все видели, что он сделал», – сказал 35-летний футболист.

В концовке финала в Сочи произошла массовая драка с участием футболистов обеих команд. Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян были удалены.

В матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) Павлюченко получил красную карточку, после чего конфликтовал с главным арбитром Алексеем Еськовым. «Бомбардир» писал о том, что в результате инцидента футболист и судья получили приглашение на заседание КДК.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Локомотив Урал Павлюченко Роман Ари
Комментарии (28)
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Fedor4uk
1493813731
Ари вступился за товарища по команде,и летел без разбора как там Фидлер стоит передом к нему или задом!А Павлюку нужно держать себя в руках,чет последнее время он психичкой стал!И еще типа Фернандеш оскорбил его мать Фидлера,да он даже и незнает таких тонких ругательств!Пусть учаться проигрывать достойно!
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Atom2020
1493813984
Рома, ну ты либо извинись, либо не оправдывайся ... а то по второму кругу уже не интересно слушать ... Сказал, что думаешь ... теперь жди, что по тебе решат ... а то сначала "нассал" на пол ... потом понял что хреново сделал ... вытер ... но тут же сказал, что "нассал-то" по делу ...
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directorpg
1493814274
Нужно всем учиться держать себя в руках, а не оправдываться
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hevbn 28
1493816225
По самой ситуации , это был очень важный матч для обеих команд ,у всех просто сдали нервы ,в хоккее например это вообще в порядке вещей, когда одна из команд уже проиграла.В футболе конечно это не принято,только поэтому можно говорить о дисквалификации на пять-десять матчей не больше,а по поводу Павлюченко ну сказал человек с горяча ,как говорится в святом писании кто из вас без греха то пусть первым бросит в меня камень.
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Igornv
1493817752
Даааааааааааааааа
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кошмарик
1493821475
то есть Ромчик и на билете хотел бабла выкружить..
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Protosser
1493822445
Опять мощный заголовок: «Не имел права так говорить про Ари, но суть остается той же. В Англии мне за такое купили бы билет назад в Россию» Из него следует, что если бы он сказал такое в Англии - его бы выгнали. А он говорит о поведении Ари.
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paracetamol
1493823819
Это лысое г-но - гражданин РФии. Просто так не выставишь!
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Обер-КанцлерЪ
1493839869
Кстати Фарфан хоть как-то отметился! Я уже и забыл, что этот великий игрок в РФПЛ нынче.
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plehanov6
1493872259
Чтобы не присудили Роме, я предполагаю, что большинство адекватных людей все равно будут на его стороне!
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