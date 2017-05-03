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    Павлюченко: «Не имел права так говорить про Ари, но суть остается той же. В Англии мне за такое купили бы билет назад в Россию»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свои слова в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).

    «Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи. Это неправильно.

    Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер – наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать».

    «Если бы я сделал такое в Англии (с 2008 по 2012 год Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» – прим. «Бомбардира»), мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести. Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь – что произошло, то произошло. Считаю, что это должен быть штраф, это не должно касаться игр. И я готов принять наказание, но и его надо наказать – Ари повел себя безобразно, все видели, что он сделал», – сказал 35-летний футболист.

    В концовке финала в Сочи произошла массовая драка с участием футболистов обеих команд. Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян были удалены.

    В матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) Павлюченко получил красную карточку, после чего конфликтовал с главным арбитром Алексеем Еськовым. «Бомбардир» писал о том, что в результате инцидента футболист и судья получили приглашение на заседание КДК.

    Источник: ТАСС

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    03.05.2017 15:07
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 мая 2017, 07:30

      Чтобы не присудили Роме, я предполагаю, что большинство адекватных людей все равно будут на его стороне!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 мая 2017, 22:31

      Кстати Фарфан хоть как-то отметился! Я уже и забыл, что этот великий игрок в РФПЛ нынче.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 18:03

      Это лысое г-но - гражданин РФии. Просто так не выставишь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > paracetamol 3 мая 2017, 19:24

      Это лысое- не имеет российского гражданства!
      А насчёт того, про которое ты написал не знаю...

      2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > семёнычев 3 мая 2017, 19:29

      Ай,тонко...!!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > 3 мая 2017, 19:31

      чёт билет в плацкарте оказался,да ещё и боковуха..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > paracetamol 3 мая 2017, 20:39

      "бандеровец?" )))

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 мая 2017, 17:40

      Опять мощный заголовок:
      «Не имел права так говорить про Ари, но суть остается той же. В Англии мне за такое купили бы билет назад в Россию»
      Из него следует, что если бы он сказал такое в Англии - его бы выгнали.
      А он говорит о поведении Ари.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Protosser 3 мая 2017, 18:04

      Ничего ты не понял, профессор кислых щей. Читай внимательней, а не выдирай цитаты из текста.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > paracetamol 4 мая 2017, 14:10

      Ты лучшей жуй, чем говори - не получается.
      Я все понял. А вот текст заголовка выдран, как раз, из общего интервью. Надергали фраз и составили заголовок.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 мая 2017, 17:24

      то есть Ромчик и на билете хотел бабла выкружить..

      -1
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 3 мая 2017, 16:22

      Даааааааааааааааа

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 мая 2017, 15:57

      По самой ситуации , это был очень важный матч для обеих команд ,у всех просто сдали нервы ,в хоккее например это вообще в порядке вещей, когда одна из команд уже проиграла.В футболе конечно это не принято,только поэтому можно говорить о дисквалификации на пять-десять матчей не больше,а по поводу Павлюченко ну сказал человек с горяча ,как говорится в святом писании кто из вас без греха то пусть первым бросит в меня камень.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 мая 2017, 15:24

      Нужно всем учиться держать себя в руках, а не оправдываться

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 15:19

      Рома, ну ты либо извинись, либо не оправдывайся ... а то по второму кругу уже не интересно слушать ... Сказал, что думаешь ... теперь жди, что по тебе решат ... а то сначала "нассал" на пол ... потом понял что хреново сделал ... вытер ... но тут же сказал, что "нассал-то" по делу ...

      5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Atom2020 4 мая 2017, 11:19

      Да ты думаешь он по своей инициативе на второй круг пошёл , явно руководство Урала заставляет . Потому что , сейчас и так не богатый клуб обложат большими штрафами у нас только так РФС и делает .

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > ВЛАДИВОСТОК 4 мая 2017, 11:51

      Думаешь руководство клуба заставило его второй раз "обосрать" Ари только в более мягкой форме? ... ибо извинениями там даже не пахло ... А РФС всегда найдет за что штраф содрать ...

      0
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 3 мая 2017, 15:15

      Ари вступился за товарища по команде,и летел без разбора как там Фидлер стоит передом к нему или задом!А Павлюку нужно держать себя в руках,чет последнее время он психичкой стал!И еще типа Фернандеш оскорбил его мать Фидлера,да он даже и незнает таких тонких ругательств!Пусть учаться проигрывать достойно!

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Fedor4uk 3 мая 2017, 15:28

      Ари обезьяна. Куда он летел? На пожар что ли? Или там Фернандеша толпой месили? Ты или овец, или мегаглор паровозный. Три черножопые обезьяны метелят Фидлера кучей, а ты пишешь, что Павлюку нужно себя в руках держать! Хахаха. Похоже тебя оттолерастили знатно

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > Чермындыр 3 мая 2017, 15:41

      Меньше Фидлеру надо было понтарезить что бы не получать в щи!Где там его кучей метелили ты посмотри внимательней!Тебя походу чернинькие обидели когда то в детстве вот ты злися на них)))Павлюку нужно за слова отвечать научиться !

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Fedor4uk 3 мая 2017, 15:51

      Да и Тебя в принципе можно за расизм штрафовать )

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > Snerg 3 мая 2017, 15:59

      В том что я их назвал чернинькие,в этом рассизм что ли)))да не смеши это же по доброму)))

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Fedor4uk 3 мая 2017, 16:02

      Че то все разнимали один ари решил подратся. А рома все правильно сказал чистый пидо... С

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > Liverpool#krasnodar 3 мая 2017, 16:12

      Фидлер два раза ткает в лицо Фернандешу и че это должны были терпеть игроки Локо!Че так откровенно не сдержались это конечно их не красит,но то что они вступились за товарища это молодцы!

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Snerg 3 мая 2017, 16:18

      Щтрафовать пора этот сайтец... За разжигание межнациональной розни

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Fedor4uk 3 мая 2017, 19:36

      А что " двоечку" разве нельзя сразу навешивать?
      Например,Ковалёв любит слева в голову и сразу в печень...
      А вообще, по-пацански они сами могли разобраться, без Ори..
      Это в Бразилии возможно стадом одного месить не западло, а в России не принято... Не можешь ответить- падай и катайся по земле, как они и делают частенько..

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Kotofey75 3 мая 2017, 22:40

      штрафы бесполезно) ,его прикрывать давно пора ,вот так точней будет!

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Fedor4uk 3 мая 2017, 22:41

      я понимаю что ты сказал это в шутку)) а они не понимают)

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