Павлюченко: «Не имел права так говорить про Ари, но суть остается той же. В Англии мне за такое купили бы билет назад в Россию»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свои слова в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).

«Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи. Это неправильно.

Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер – наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать».

«Если бы я сделал такое в Англии (с 2008 по 2012 год Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» – прим. «Бомбардира»), мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести. Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь – что произошло, то произошло. Считаю, что это должен быть штраф, это не должно касаться игр. И я готов принять наказание, но и его надо наказать – Ари повел себя безобразно, все видели, что он сделал», – сказал 35-летний футболист.

В концовке финала в Сочи произошла массовая драка с участием футболистов обеих команд. Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян были удалены.

В матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) Павлюченко получил красную карточку, после чего конфликтовал с главным арбитром Алексеем Еськовым. «Бомбардир» писал о том, что в результате инцидента футболист и судья получили приглашение на заседание КДК.