Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко и Еськов будут приглашены на КДК РФС

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2), получит приглашение на заседание комитета, также как и главный арбитр встречи Алексей Еськов.

    «Безусловно, будет возбуждено дело по прямому удалению Романа Павлюченко. На КДК будет приглашен сам футболист и судья матча — Еськов. Что касается ситуации с Денисом Глушаковым и арбитром Вилковым, то пока никакой ясности по этой теме нет, разбираемся», – сказал Григорьянц.

    Напомним, что помимо Павлюченко удаление в матче против «Зенита» получили еще два футболиста «Урала».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +202

      Ronko 23 апреля 2017, 06:29

      И не стыдно же Орлову. Никакого нарушения, не говоря уже о желтой карточке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 апреля 2017, 05:56

      Судья просто спровоцировал Рому, нет, я его не оправдываю, но не у каждого выдержат нервы от такого откровенного засуживания

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      vodia-punk 23 апреля 2017, 03:56

      ублюдское удаление. ублюдские россиские арбитры ублюдски не хотят видео повторов. знаете почему? ублюдки потому что....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 апреля 2017, 02:08

      Кстати, Тарханов тоже матернулся в послематчевом интервью, потом в повторах это уже вырезали.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 апреля 2017, 02:06

      Вот почему Бздюбу не удали? Вот это вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 23 апреля 2017, 00:29

      Орлова слушать противно!!! Чтобы Зенит не делал, как бы не играл, всегда судья прав, если в пользу Зенита, в моменте нарушения "тут двух мнений быть не может", Орлов вообще правило футбола знает??! Я поражаюсь, и Павлюченко мол правильно удалили прям сразу сказал, не досмотрев момент, из ушей кровь пойдёт из за таких речений, гнать его пора давно на пенсию в таком возрасте у него маразм только крепчает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 23 апреля 2017, 00:00

      Админы, хотите блокируйте, но СУДЬЯ ПИДАРАС. Такого ебаного ублюдка стоя рожали видимо. Это чистой воды купленная тварь, которая сделал результат матча. А Зенит - вы и вправду бомжи! Вот уж Урал то можно было обыгрывать у себя дома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 апреля 2017, 23:28

      бикфалви сыграл в мяч, после чего смольников ему в шипы ударил. естественно, павлуша хотел леща влепить еськову за такое удаление.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 апреля 2017, 21:59

      После красной карточки Павлюченко надо было бы её "закрепить" хуком Еськову в челюсть! Вот тогда бы футбольные власти задумались, можно ли делать бабло так нагло и открыто! Перед всей страной!

      P.S. Ну, а если бы вскрылась вся правда о коррупция в футболе после этого, то и орден Роману можно было бы присвоить "За Заслуги перед Отечеством"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 апреля 2017, 21:57

      Пидора судью пожизненно отстранить от кормушки бомжей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk > ALEX ML 23 апреля 2017, 15:30

      Без обид, но будьте объективны. У нас все хороши. Я не отстаиваю Зенит - они такие же. Но и у ваших рыльце в пушку. Как пример https://www.youtube.com/watch?v=RFkUIheCjGA

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11