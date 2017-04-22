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Павлюченко и Еськов будут приглашены на КДК РФС

22 апреля 2017, 19:30
23

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2), получит приглашение на заседание комитета, также как и главный арбитр встречи Алексей Еськов.

«Безусловно, будет возбуждено дело по прямому удалению Романа Павлюченко. На КДК будет приглашен сам футболист и судья матча — Еськов. Что касается ситуации с Денисом Глушаковым и арбитром Вилковым, то пока никакой ясности по этой теме нет, разбираемся», – сказал Григорьянц.

Напомним, что помимо Павлюченко удаление в матче против «Зенита» получили еще два футболиста «Урала».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман Глушаков Денис Еськов Алексей Вилков Михаил
Комментарии (23)
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srg38
1492880463
вот у него щщи)) глаза чуть из орбит не вылезли
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84aivengo
1492883314
за столько бабла,зенит построил такое говно... словно вишенки на торте приукрасив судейским скандалом
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Garrincha58
1492886542
наконец то спящий гигант проснулся к 35 годам, как уснул в Лондоне и только сегодня очнулся, кдк не боится если он начистит Еськову кое что
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Garrincha58
1492887197
Еськова удалите без права судейства лет на 5, а Павлюченко поощрите карточку отмените и пусть кидается на людей и дальше хороший пример для молодых игроков
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cska-62
1492887559
После красной карточки Павлюченко надо было бы её "закрепить" хуком Еськову в челюсть! Вот тогда бы футбольные власти задумались, можно ли делать бабло так нагло и открыто! Перед всей страной! P.S. Ну, а если бы вскрылась вся правда о коррупция в футболе после этого, то и орден Роману можно было бы присвоить "За Заслуги перед Отечеством"!
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Chesn0k
1492892886
бикфалви сыграл в мяч, после чего смольников ему в шипы ударил. естественно, павлуша хотел леща влепить еськову за такое удаление.
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alexfilatov
1492896596
Орлова слушать противно!!! Чтобы Зенит не делал, как бы не играл, всегда судья прав, если в пользу Зенита, в моменте нарушения "тут двух мнений быть не может", Орлов вообще правило футбола знает??! Я поражаюсь, и Павлюченко мол правильно удалили прям сразу сказал, не досмотрев момент, из ушей кровь пойдёт из за таких речений, гнать его пора давно на пенсию в таком возрасте у него маразм только крепчает!
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Tostao
1492902378
Вот почему Бздюбу не удали? Вот это вопрос.
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vodia-punk
1492908960
ублюдское удаление. ублюдские россиские арбитры ублюдски не хотят видео повторов. знаете почему? ублюдки потому что....
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Ronko
1492918152
И не стыдно же Орлову. Никакого нарушения, не говоря уже о желтой карточке.
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