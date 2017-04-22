Павлюченко и Еськов будут приглашены на КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2), получит приглашение на заседание комитета, также как и главный арбитр встречи Алексей Еськов.

«Безусловно, будет возбуждено дело по прямому удалению Романа Павлюченко. На КДК будет приглашен сам футболист и судья матча — Еськов. Что касается ситуации с Денисом Глушаковым и арбитром Вилковым, то пока никакой ясности по этой теме нет, разбираемся», – сказал Григорьянц.

Напомним, что помимо Павлюченко удаление в матче против «Зенита» получили еще два футболиста «Урала».