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  • «Спартак» выиграл у «Урала». «Реал» потерял Бэйла. Дайджест событий дня

«Спартак» выиграл у «Урала». «Реал» потерял Бэйла. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Спартак» с минимальным счетом переиграл «Урал»

В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Урал». Единственный гол на свой счет записал хавбек красно-белых Фернандо на 23-й минуте встречи. «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА, у которого есть игра в запасе, на 10 очков. «Урал» расположился на 10-й строчке.В другом матче дня «Ростов» выиграл у «Уфы» (1:0).

«Мысли о клубе помогают на переговорах». Как Сергей Лавров болеет за «Спартак»

«Лион» хочет взять в аренду Марсьяля

«Лион» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. «Ткачи» намерены взять игрока в аренду по окончании текущего сезона. Напомним, что 21-летний игрок является воспитанником «Лиона». В нынешней кампании Марсьяль принял участие в 34-х поединках, отметившись восьмью голами и семью результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Де Хеа в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в «Реале». По информации Onda Cero, «красные дьяволы» готовы вести переговоры о продаже 26-летнего вратаря в мадридский клуб. Напомним, что контракт Де Хеа с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ испанец провел 31 матч, пропустив 24 гола. Ранее сообщалось, что в «МЮ» может перейти голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт.

Иско продлит контракт с «Реалом» с увеличением зарплаты в два раза

Полузащитник «Реала» Иско подпишет с мадридским клубом новое соглашение. Испанский футболист на прошлой неделе провел встречу с представителями команды, на которой договорился о продлении контракта. 25-летний хавбек заключит со сливочными новый трудовой договор до лета 2022 года. Заработная плата игрока будет составлять 6 миллионов, что вдвое больше его нынешнего оклада.

Бэйл пропустит три недели из-за травмы и не поможет «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет помочь сливочным в обоих полуфинальных встречах Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая) по причине травмы, полученной в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной». Валлиец выбыл на три недели. Также, помимо поединков с «матрасниками», 27-летний футболист пропустит четыре игры национального первенства: с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой» и «Севильей».

Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза не стал комментировать информацию, связывающую его с переходом в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что специалист входит в расширенный список кандидатов на возможную замену Мирчи Луческу. «Зенит»? Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу», – сказал Соуза. Ранее стало известно, что «Фиорентина» не намерена продлевать соглашение с Соузой, которое истекает в конце текущего сезона.

Лев может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончании сезона. Руководство мадридского клуба отправит в отставку французского специалиста, если тот не приведет команду к победе в Лиге чемпионов или Примере. Сообщается, что сливочные планируют пригласить на место Зидана главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не будет наказан дополнительной дисквалификацией за нарушение на хавбеке «Ростова» Кристиане Нобоа в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что изначально в том эпизоде главный арбитр встречи Михаил Вилков наказал игрока красно-белых предупреждением, однако спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Спартак Реал Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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FerzLoko
1493152051
Бэйл как Дениска Черышев стал, хрустальный капец...
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Михаил_Боярский
1493152789
Ну так пол-основы судейка выкосил у урала.))
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JI e x a
1493154183
Твари неблагодарные, Зидана выставить собрались... уфф, утырки
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Sedoi_Goblin
1493155268
Если Де Хеа к Реальным пацанам,то Наваса куда? На лавку? Или назад,в Леванте? ...Чувак не реально тащит за Реал! (во сказанул!!!!)...но правда ведь..?
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TUMS
1493156669
Совсем не чемпионскую игру показывает Спартак, но на холяву ведь может стать чемпионом.
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igormaddog
1493176073
Спартак выиграл у Урала,блин какое счастье для болельщиков !!!Ну порадуйтесь до 30 апреля,а потом запаситесь носовыми платками,сопли вытирать!!!(без обид!!!)ЦСКА всегда будет первый!!!
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vladimir63
1493192231
когда цска и зенит выигрывали матчи 1-0 то все писали что это победы на классе а когда спартак то это отскок ! вы господа определитесь ! урал весь в обороне стоял как показать красивую игру ?! победа чистая ! именно на классе с минимумом затрат ! да и второй гол почему отменили ? мяч после удара по воротам к мельгареха от защитника урала попал ?!
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vasiok74
1493224482
на конец Де Хея уходит в Реал.сколько он может уходить?
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