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    «Мысли о клубе помогают на переговорах». Как Сергей Лавров болеет за «Спартак»


    5
    Голосов: 1
    25.04.2017 19:15
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что вера в «Спартак» помогает ему при переговорах. «Бомбардир» рассказывает, как Лавров болеет за красно-белых.

    «Мама была в командировке, я учился и жил у дедушки с бабушкой в Ногинске. Дом стоял на окраине, а рядом находился стадион «Спартак». Летом мы играли там в футбол, зимой гоняли в хоккей, участвовали в турнире «Золотая шайба». Оттуда и пошла моя любовь к красно-белым, «Спартак» органично вошел в мою жизнь», – рассказывает министр иностранных дел России Сергей Лавров о своем детстве.

    На переговорах у него заметили телефон с эмблемой «Спартака». Ему подарила его дочка. Высказывался Лавров и о том, какой тренер должен быть у красно-белых. «Тренером «Спартака» должен быть человек, который олицетворяет «Спартак» — ну, для моего поколения, по крайней мере», – говорил Лавров. Интересно, устраивает ли его Каррера.

    Лавров – частый гость и на трибунах. Например, он посетил принципиальную игру с «Зенитом». «Я говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили! Дзюба забил гол в десятиминутку, когда мы просели. Он – очень хороший игрок», – рассказал Лавров агентству «Р-Спорт» после матча с «Зенитом».

    Тогда же министр иностранных дел зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить ее с победой. «Лавров поздравил, пожал всем руку. Когда он зашел, мы стали серьезными», – рассказал Денис Глушаков. Полузащитник «Спартака» даже сделал с министром совместное фото.

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    Сам Сергей Лавров говорит, что мысли о «Спартаке» помогают ему успокоиться во время важных переговорах. Московский клуб же в этом сезоне явно не разочаровывает таких фанатов. «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images, Instagram, Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 апреля 2017, 20:24

      Лавров Мужик с большой буквы

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 апреля 2017, 14:01

      На самом деле приятно, что люди такого ранга не чураются спускаться до уровня простых смертных, зайти в ту же раздевалку, пофоткаться. Вот какой-нибудь Ротенберг или Миллер сделал бы так? Не думаю.
      Лавров - молодец.

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 26 апреля 2017, 12:13

      Улыбайтесь, будте дружелюбны. Мне понравилось.

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 25 апреля 2017, 21:42

      норм что болеет и что в это плохого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 25 апреля 2017, 21:27

      Это хорошо что болеет Лавров Спартак! Но политики должны заниматься политикой! Я не болею за других клубов РФПЛ просто не люблю когда политики политизирует даже футбол!!!

      -1
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand > ЧИНГИСХАН 90 26 апреля 2017, 09:19

      Ты - политик? :)

      1
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      Рейтинг: +97

      Максим80 25 апреля 2017, 21:27

      да сейчас пойдут коменты от идиотов зенита и цск!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 25 апреля 2017, 19:42

      Где были все эти фанаты предыдущие годы? Как сказал бы сам Лавров - "на важных переговорах старались не думать о Спартаке, чтобы не нервничать" :D

      -3
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