«Мысли о клубе помогают на переговорах». Как Сергей Лавров болеет за «Спартак»

«Мама была в командировке, я учился и жил у дедушки с бабушкой в Ногинске. Дом стоял на окраине, а рядом находился стадион «Спартак». Летом мы играли там в футбол, зимой гоняли в хоккей, участвовали в турнире «Золотая шайба». Оттуда и пошла моя любовь к красно-белым, «Спартак» органично вошел в мою жизнь», – рассказывает министр иностранных дел России Сергей Лавров о своем детстве.

На переговорах у него заметили телефон с эмблемой «Спартака». Ему подарила его дочка. Высказывался Лавров и о том, какой тренер должен быть у красно-белых. «Тренером «Спартака» должен быть человек, который олицетворяет «Спартак» — ну, для моего поколения, по крайней мере», – говорил Лавров. Интересно, устраивает ли его Каррера.

Лавров – частый гость и на трибунах. Например, он посетил принципиальную игру с «Зенитом». «Я говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили! Дзюба забил гол в десятиминутку, когда мы просели. Он – очень хороший игрок», – рассказал Лавров агентству «Р-Спорт» после матча с «Зенитом».

Тогда же министр иностранных дел зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить ее с победой. «Лавров поздравил, пожал всем руку. Когда он зашел, мы стали серьезными», – рассказал Денис Глушаков. Полузащитник «Спартака» даже сделал с министром совместное фото.

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Сам Сергей Лавров говорит, что мысли о «Спартаке» помогают ему успокоиться во время важных переговорах. Московский клуб же в этом сезоне явно не разочаровывает таких фанатов. «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на семь очков.