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  • «Мысли о клубе помогают на переговорах». Как Сергей Лавров болеет за «Спартак»

«Мысли о клубе помогают на переговорах». Как Сергей Лавров болеет за «Спартак»

«Мама была в командировке, я учился и жил у дедушки с бабушкой в Ногинске. Дом стоял на окраине, а рядом находился стадион «Спартак». Летом мы играли там в футбол, зимой гоняли в хоккей, участвовали в турнире «Золотая шайба». Оттуда и пошла моя любовь к красно-белым, «Спартак» органично вошел в мою жизнь», – рассказывает министр иностранных дел России Сергей Лавров о своем детстве.

На переговорах у него заметили телефон с эмблемой «Спартака». Ему подарила его дочка. Высказывался Лавров и о том, какой тренер должен быть у красно-белых. «Тренером «Спартака» должен быть человек, который олицетворяет «Спартак» — ну, для моего поколения, по крайней мере», – говорил Лавров. Интересно, устраивает ли его Каррера.

Лавров – частый гость и на трибунах. Например, он посетил принципиальную игру с «Зенитом». «Я говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили! Дзюба забил гол в десятиминутку, когда мы просели. Он – очень хороший игрок», – рассказал Лавров агентству «Р-Спорт» после матча с «Зенитом».

Тогда же министр иностранных дел зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить ее с победой. «Лавров поздравил, пожал всем руку. Когда он зашел, мы стали серьезными», – рассказал Денис Глушаков. Полузащитник «Спартака» даже сделал с министром совместное фото.

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Сам Сергей Лавров говорит, что мысли о «Спартаке» помогают ему успокоиться во время важных переговорах. Московский клуб же в этом сезоне явно не разочаровывает таких фанатов. «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MadPampers
1493138541
Где были все эти фанаты предыдущие годы? Как сказал бы сам Лавров - "на важных переговорах старались не думать о Спартаке, чтобы не нервничать" :D
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Максим80
1493144866
да сейчас пойдут коменты от идиотов зенита и цск!!!!!!
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ЧИНГИСХАН 90
1493144873
Это хорошо что болеет Лавров Спартак! Но политики должны заниматься политикой! Я не болею за других клубов РФПЛ просто не люблю когда политики политизирует даже футбол!!!
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bakha23
1493145771
норм что болеет и что в это плохого
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МУМИЁ
1493198022
Улыбайтесь, будте дружелюбны. Мне понравилось.
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Danish Dynamite
1493204484
На самом деле приятно, что люди такого ранга не чураются спускаться до уровня простых смертных, зайти в ту же раздевалку, пофоткаться. Вот какой-нибудь Ротенберг или Миллер сделал бы так? Не думаю. Лавров - молодец.
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mihail1980
1493227482
Лавров Мужик с большой буквы
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