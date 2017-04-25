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  • «Интерес больших клубов делает меня счастливым». Француз, которого летом купят за много денег

«Интерес больших клубов делает меня счастливым». Француз, которого летом купят за много денег

В 2007 году Корентен попал в «Лион» из «Арбресля». По счастливой случайности маленький клуб тренировал родственник Реми Гарда, который активно продвигал юношу. Выросшего в академии «ткачей» Толиссо обожают болельщики и тренер. В этом сезоне на счету молодого француза важные голы, забитые, как в Лиге 1, так и в еврокубках.

«Открытие сезона наравне с Набилем [Фекиром]. Уже в прошлом сезоне я слышал о нем много хорошего, Реми Гард обожал его. Они в нем не ошиблись. Он показывает очень солидный футбол для своего возраста, он хорошо действует в полузащите, отменно готов физически и уже забил несколько голов. На своей позиции он действует очень ярко», − считает Гову.

Толиссо – игрок типа box-to-box. Способный отобрать мяч и тут же начать атаку, если нужно придержать мяч или укрыть корпусом. Подобные действия он совершает, как при обороне «Лиона», так и впереди. Статистика этого сезона для Корентена потрясающая, как для молодого центрхава, – за 41 матч во всех турнирах он забил 14 голов и отдал 6 передач. Уже сейчас некоторые СМИ отправляют его в «Барселону», предсказывая ему место Иньесты. Подобные сравнения, конечно, льстят, хотя реальный интерес к Толиссо пока подтверждают со стороны «Наполи» и «Ювентуса».

«Интерес со стороны такого большого и престижного клуба как «Ювентус» дает мне еще больше мотивации провести этот сезон хорошо. В прошлом «Наполи» пытался приобрести меня, теперь «бьянконери». Это делает меня счастливым, поскольку Серия А – замечательная лига», − комментирует ситуацию сам игрок.

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«Юве» предлагал за игрока 20 млн евро и Лемина, но в «Лионе» не приняли подобного предложения. Тем не менее, во Франции предполагают, что молодой игрок скоро уедет, ведь «ткачам» в последнее время не везет с призами. Президент Жан-Мишель Олас надеется, что победа в Лиге Европы переубедит его звезд. «Могу вас заверить, что если мы выиграем Лигу Европы — они не уйдут. Просто не захотят. Эти парни хотят титулов», — цитирует Ола Le Parisien.

Лучше всех способности Толиссо описывает тренер, работавший с парнем в школе «Лиона» Стефан Рош: «В одном моменте он лучше играет к обороне, в другом уже успешно атакует. Он универсален».

Для европейских клубов Толиссо уже сейчас выглядит однозначным усилением. В составе каждого из претендентов «швейцарский нож», как прозвали его в СМИ, станет системообразующим игроком. Проблемой может быть только спад формы, характерный для молодых футболистов, но это вопрос психологии.

В «Наполи» главную заинтересованность проявлял лично Маурицио Сарри. Коуч хотел в центр поля игрока с таким безумным функционалом и потенциалом надежности. Потому что сейчас тренер все время прибегает к рокировкам. Играют Аллан, Диавара и Жоржиньо.

Еще в последнее время говорят об активном интересе «Арсенала». Что происходит с командой Венгера в этом сезоне, вы видите сами. Говорят, в качестве реакции на лето «Арсенал» готовит большой трансфер. Что ж, после перехода Озила, болельщики могут верить в способность клуба тратить большие деньги. Идеальный вариант для Венгера – молодой француз в центр поля. Согласится ли сам Толиссо?

Французские таланты сейчас зажигают. Гризманн, Канте, Мбаппе, Толиссо – все эти фамилии на слуху. Корентен очень техничен, прекрасно умеет разгонять атаки, обожает отдавать пасы вразрез и успевает забивать. В этом сезоне он уже наказал «Ювентус» и «Рому», а в недавних матчах против «Бешикташа» сначала забил победный гол в стиле Ван Нистелроя, а потом и хладнокровно реализовал пенальти в ответке. Жан-Мишель Олас уверен: чем дальше идет «Лион», тем крепче к нему прилипают его таланты.

На самом деле все по-другому: каждая новая победа делает Толиссо и других вундеркиндов все более желанными для топ-клубов.

«Однажды он окажется в «Барселоне». Форвард «Монако», который круче Месси

Франция. Лига 1 Франция Лион Толиссо Корентен
Комментарии (1)
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Seamus
1493109349
Да, у Франции очень неплохой центр поля... Канте, Толиссо, Кондогбия, Матюиди ну и Погба, когда на кураже
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