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  • «Урал» вышел в финал Кубка. Сборная России рухнула в седьмой десяток рейтинга ФИФА. Дайджест событий дня

«Урал» вышел в финал Кубка. Сборная России рухнула в седьмой десяток рейтинга ФИФА. Дайджест событий дня

«Урал» стал вторым финалистом Кубка России

Во втором полуфинальном матче Кубка России «Урал» на своем поле выиграл у «Рубина» со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами – у хозяев отличился Ильин, а у гостей – Жонатас. Решающий мяч в ворота казанского клуба на 58-й минуте забил Александр Новиков. Таким образом, «Урал» вышел в финал турнира, где встретится с «Локомотивом». Этот матч будет сыгран 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

Россия – 61-я команда мира в рейтинге ФИФА

В новом рейтинге сборных по версии ФИФА национальная команда России опустилась на 61-е место, потеряв одну строчку. Этот показатель является рекордно низким. Что касается первой десятки рейтинга, то в ней находятся четыре южноамериканские команды и шесть европейских. Возглавляет список команда Бразилии, далее идет Аргентина, а тройку замыкает Германия.

Черчесов продолжит работу в сборной России

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову оказана полная поддержка со стороны организации. «Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше. Мы будем его поддерживать. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед», – отметил Мутко.

«Анжи» перечислил деньги в фонд помощи пострадавшим в метро Санкт-Петербурга

Генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдуллаев сообщил, что такую инициативу поддержали все сотрудники клуба. «Анжи» перечислил 1 миллион 400 тысяч рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. «Единогласно было принято решение перечислить свой дневной заработок в пользу пострадавших в терактах. Мы всячески осуждаем бесчеловечные действия террористов. «Анжи» выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта», – сказал Абдулаев.

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«Зенит» сыграет исторический матч против «Анжи»

Игра 22-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последней для «Зенита» на стадионе «Петровский». Следующие матчи санкт-петербургский клуб проведет на своем новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. До конца сезона «Зенит» сыграет дома с «Уралом» (в апреле), а также с «Тереком» и «Краснодаром» (в мае). Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» также начнет на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

Как клубы РФПЛ будут выглядеть с новым лимитом «10+15»

Муса угодил в полицию Лестера

В ночь с 5 на 6 апреля бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в полицию Лестера по подозрению в нападении на собственную жену. Футболиста «Лестера» допросили в участке, а затем отпустили. Клуб уже получил информацию об инциденте и проведет с игроком профилактическую беседу. Других санкций применять к Мусе не планируется.

«Почему бы нам не выиграть Лигу чемпионов?». Как «Лестер» вернулся в сказку

«МЮ» купит Перишича за полсотни миллионов фунтов

Скорее всего, полузащитник «Интера» Иван Перишич начнет следующий сезон в «Манчестер Юнайтед». Ранее итальянцы объявили, что не готовы рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро, однако руководство манкунианского клуба намерено выплатить 51 миллион фунтов стерлингов за переход хорватского футболиста – это как раз почти 60 миллионов в переводе на евро. Вероятность данного трансфера оценивается как высокая.

Конте остается в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не покинет клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о продлении действующего контракта, и сегодня эту информацию подтвердил сам итальянец. «Мы боремся за титул чемпиона Англии и хотим добиться этого. В дальнейшем мы постараемся сделать что-то важное. Значит ли это, что я остаюсь? Да, я останусь в «Челси» на следующий сезон», – сообщил Конте.

Россия. Кубок Англия. Премьер-лига Россия Урал Рубин Россия Зенит Анжи Лестер Манчестер Юнайтед Челси
Комментарии (10)
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Cant Stop
1491511172
Хочу поздравить Урал !!! в вас верил! Желаю удачи и безоговорочной победы над паровозами!!!!! Обламайте их ! я в вас верю, вы команда с душей!!!!!!
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igormaddog
1491522073
Урал молодцы,Красноярск болел за вас!!!А сборная России такими темпами скоро в 8 десятке будет!!(((
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Igor Belousov
1491549515
молодцы давай кубок
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фёдорспартак5
1491555012
Безопасная зона,Мои наилучшие пожелания для урала. Команда идет быстро для прогресса. Хороший сюрприз и почему не с чашкой.
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Pourport
1491570736
Хороший финал сложится.При всей нейтральности,все же за Урал!Удачи!
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babenko1977
1491572017
Локо выигрывай кубок
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ROOSHAN
1491581176
Бразильцы молодцы!
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