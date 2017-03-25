«Интер» не намерен отпускать Перишича менее чем за 60 миллионов

«Интер» не собирается продавать хавбека Ивана Перишича за сумму, не превышающую 60 миллионов евро. Вчера появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» подготовил предложение в размере 40 миллионов за 28-летнего игрока, а главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью летал в Загреб на матч отбора к ЧМ-2018 между Хорватией и Украиной (1:0), чтобы уговорить игрока перейти в английский клуб.

В нынешнем сезоне Перишич записал на свой счет девять голов и семь результативных передач в 33-х встречах.